Kanye West start een burgeroorlog met Ex Kim Kardashian en haar nieuw vriendje Pete Davidson

In het jaar des heren 2022 komt popnieuws verslaan opvallend vaak neer op in herhaling vallen. Bij dezen: het gaat niet goed met Kanye West TTT Op Instagram, waar Ye’s demonen wel vaker de autosleutels in handen krijgen en tijdens het daaropvolgende ritje op de koop toe halsstarrig weigeren om hun veiligheidsgordels te dragen, verloor de man zich vorige week in een talloze berichten tellende aanklacht tegen ex-vrouw Kim Kardashian en diens huidige beau Pete Davidson TTT Hoogtepunt, tevens het dieptepunt: Kanye’s bewerkte filmaffiche van ‘Captain America: Civil War’, waarop hij de koppen van alle acteurs overplakte met die van zijn mede- en tegenstanders TTT Ye’s antagonisten, volgens hemzelf: Pete Davidson, Kim Kardashian uiteraard, Kid Cudi, Billie Eilish of all people, en alwéér Taylor fucking Swift TTT Natuurlijk zou een verklaring bij elk van die namen verhelderend zijn, maar eerlijk: zou dat ons niet iets te ver leiden? TTT En mocht er nog twijfel over bestaan: nee, Kanye’s account was niet gehackt. Dat weten we omdat hij na zijn tirade een foto plaatste van zichzelf met de handgeschreven tekst ‘Ik ben niet gehackt’ TTT Gehackt niet dus, maar helemaal préparé is Ye toch ook al even niet meer

Kanye West screenshot Instagram Beeld Instagram Kanye West

Papiertekort is de nieuwe vinylschaarste: Rammstein heeft hun volgende plaat, die dit voorjaar nog hun titelloze schijf van drie jaar geleden moest opvolgen, volgens insiders uitgesteld door ‘een tekort aan papier’ TTT Momenteel is het te moeilijk om op zulke grote schaal een plaat uit te brengen, wist één ingewijde, en dat zou dus liggen aan het feit dat er niet genoeg papier voorhanden is voor de bijbehorende platenhoezen en cd-boekjes TTT Om het met de onsterfelijke hit van H.B. Gijs te zeggen: ‘Papier hier’ TTT Probeer het je in te beelden in de mausoleumstem van Till Lindemann en besef: het zou zomaar eens kunnen werken TTT En jazeker, mausoleumstem is de overtreffende trap van grafstem

Goed nieuws voor Snoop Dogg: hij mag in maart de Amerikaanse versie van het Songfestival presenteren naast zangeres Kelly Clarkson. Daarbij zal elke Amerikaanse staat een deelnemer afvaardigen met een origineel nummer - een beetje zoals onze versie van het Songfestival, maar dan zonder dat je je na afloop schaamt omdat je toevallig in België geboren bent TTT Bedoeling van die Amerikaanse variant is, weinig verrassend, ‘om de verscheidenheid aan stijlen en genres binnen Amerika te vieren’. Het wordt daarbij vooral uitkijken naar hoe de staat Alabama het doet, dat in het concours sterk vertegenwoordigd zal worden door Billy Bob Bean & The Uncle Fuckers met hun goed in het gehoor liggende ‘Here, Piggy’ TTT En dan in de eerste plaats omdat Billy Bob en zijn Uncle Fuckers West-Vlaamse roots hebben TTT Slecht nieuws voor Snoop Dogg: hij wordt tussen het aan elkaar praten van twee ondermaatse muzieknummers in ook nog beschuldigd van seksueel misbruik door een vrouw die beweert in 2013 aangerand te zijn door de rapper en één van zijn medewerkers TTT Evenmin verrassend: Snoop ontkent de aantijgingen, en beschuldigt de vrouw ervan enkel uit te zijn op geld. Tien miljoen dollar namelijk TTT Bedenk daarbij dat Snoop ondertussen ook zijn nieuwste plaat ‘BODR’ uitgebracht heeft als een NFT, waardoor hij wegraakte met een vraagprijs van 5.000 dollar per exemplaar, en besef: Snoop herkent een geldwolf als hij er één ziet