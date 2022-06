Kate Bush op de main stage en vier andere dingen die zullen opvallen op TW Classic

Een festivaller kent zijn kalender: na Werchter Boutique is het tijd voor TW Classic, al jaren de pleisterplaats voor de wat oudere festivalganger, van geest dan wel van lijf. Maar dit jaar zijn de drankbonnen toch net iets anders geschud. James, een voorbeschouwing!

1. PLOTS ZIJN ER RAPPERS OP TW CLASSIC.

Eigenlijk was Florence + The Machine (The Barn, 20.15) geboekt als headliner voor Werchter Encore, een eenmalige extra dag plezier aan de Haachtsesteenweg. Daar had de ticketkopende meute helaas geld noch zin voor en dus kregen Florence Welch en een handvol anderen een transfer naar TW Classic aangeboden. Daarbij ook een paar hippe hiphoppers, toch niet meteen het soort mensen waarvoor de fans van dit festival gul met de geldbuidel zwaaien. Benieuwd hoe de doorsnee Nick Cave-adept reageert op de TikTok-hitjes van Kid LaRoi (The Barn, 18.15) of als Zwangere Guy (The Barn, 16.15) hen beleefd in hun oor komt schreeuwen dat ze een fils de pute zijn.

2. COURTNEY BARNETT NEGEERT HET WEERBERICHT.

De weerkaarten voor Werchter kleuren grijzer dan de vijftig tinten in het gemiddelde vrouwennachtkastje, maar iets zegt ons dat Courtney Barnett (Main Stage, 15.50) wat Australische zon heeft meegebracht. Niet dat ze plots koffiebarhouse of strandcafécalypso te gaan spelen, maar bij haar zachtmoedige slackerindie kunnen wij niet anders dan glimlachend de ogen sluiten.

3. THOM YORKE MOET NOG EENS VOOR HET DONKER OP HET PODIUM.

Thom Yorke op een Belgisch festivalpodium, dat is nooit slecht nieuws, ook niet als hij meer dan de helft van Radiohead heeft thuisgelaten. Deze keer mag enkel eerste luitenant Jonny Greenwood mee en werd drummer Tom Skinner uit de Londense jazzband Sons of Kemet geplukt. Dat curieuze trio heeft zich The Smile gedoopt (Main Stage, 17.35) en hun eerste plaat vol mooie elektronica, funky drums en zelfs ruige gitaren kreeg pardoes vier sterren van TTTopman (fvd). Wel benieuwd of Yorke het al gewend is, zo vroeg op de dag spelen.

4. PLACEBO WAS MEE MET KATE BUSH VOOR U DAT WAS.

Mocht je zó classic zijn dat je zelfs geen Netflix kijkt: ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush is overal sinds het nummer opdook in ‘Stranger Things’. Zelfs Placebo (Main Stage, 19.45) sluit er tegenwoordig zijn sets mee af, maar bij Brian Molko en de zijnen zit dat wat anders: hun versie dateert van een coverplaat uit 2003. Beluister die eerst en je hebt het meteen door: dat gaat een speciaal momentje worden in Werchter.

5. OP TW CLASSIC ZIJN GEEN CHAMPIGNONKROKETTEN.

Sorry, Nick Cave (Main Stage, 22.00).