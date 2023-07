Kauwen op oogballen, verschroeiende hiphop en Remco Evenepoel bij Aphex Twin: dit was de slotdag van de Dour

Zondag was de laatste dag van Dour en dus moest alles eruit wat nog in de vege lijven van de Dourgangers zat: zweet, tranen, oogballen desnoods. Met onder anderen Aphex Twin en Denzel Curry op de affiche moest dat lukken.

Aphex Twin ★★★★½

Let’s briefly summarize what we know, shall we? Een reusachtige videokubus hangt boven de dj-booth. Twee torens met ledschermen. Lasers. Schermen links en rechts van het podium. Ze passen wonderwel bij de windmolens die het festivalterrein omringen.

Van de artiest is deze keer meer dan een glimp op te vangen. De vraag ‘Hoe gaat deze dj-set zich ontrollen?’ kon onmiddellijk beantwoord worden met ‘Niet met een zachte ambient-inleiding van 20 minuten zoals op Best Kept Secret’. Breakbeats en oude jungle-platen? Ze kwamen op Doureuh! vooral in de vorm van metalige drum-’n-bass.

Grossierde Aphex Twin in desoriëntatie die bedwelmde en ontregelde? Amper. ’t Was geen duizelingwekkende rit: Richard D. James zocht het randje van de noise amper op. ’t Is bij hem wat hij oplegt, maar vooral de weg ernaartoe. De overgangen en wendingen zijn de essentie, en ze waren prachtig.

Aphex Twin wist ook dat hij in België was. Ik denk dat er een new beat-track bij was, hij knipoogde naar Front 242 en brak voor mij de set open met ‘The Fashion Party’ van The Neon Judgement (een bewerkte instrumentale versie, denk ik), met daaraan gekoppeld zijn eigen, mooie nieuwe single ‘Blackbox Life Recorder 21f’. Hij laste ook zijn eigen ‘Digeridoo’ in. En Shazam - dat meestal reageerde met ‘Dit is lastig… Geen resultaat…’ - herkende ‘Fenix Funk 5’ van zijn alter ego AFX.

Echt heel geestig: op de grote schermen verschenen Eddy Merckx, Remco Evenepoel, Kim Clijsters, Jacques Brel, Helmut Lotti, K3 en zelfs Zwangere Guy: allemaal kregen ze Aphex Twins maskers met zijn grijnskop opgeplakt.

Er zaten tracks van artiesten bij die dit jaar al eerder aan bod kwamen in zijn sets: Jimmy Cash met ‘Crash Course’: deel dat maar bij de nu-groove in. Kavari ook, met een aardedonkere breakbeat-track. De eerste is vijftien jaar oud, de tweede is van vorig jaar: ze krijgen een paar duizend beluisteringen op Spotify, en ’t waren geen floorfillers. Aphex Twin is nooit trending en is trouw aan de genres die hij het meest naar zijn hand heeft kunnen zetten: ambient, jungle, breakbeat, drum’n-bass, techno en gabber.

De paradox: je kunt hem niet zomaar afserveren als een zoveelste dj met plaatjes, al doet hij ook zijn stinkende best om een dj met plaatjes te zijn. Voor zijn doen draaide hij een heel toegankelijke set, dit was muziek voor een kleine club op een gigantisch podium.

Aan het eind was er heel even een helse kakofonie, maar nergens overdreef hij: wie van het minste de bibber krijgt, moet hier natuurlijk niet staan.

Nog één ding! Voor geïnteresseerden: in het jaar 2019 liet Richard D. James zijn team avonden laten opnemen in Printworks in Londen en in de Warehouse Project in Manchester. Die staan alle twee op YouTube: goeie geluidsopnamen, en de crew schittert ook vormelijk in deze heel straffe concertfilms. Beste mensen van platenlabel Warp, een gelijkaardige concertfilm met één van de sets van 2023 zou mooi zijn.

Aphex Twin Beeld Wouter Maeckelberghe

Heartworms ★★★☆☆

Midden in ’Retributions of an Awful Life’ zingt Jojo Orme van Heartworms: ‘When you’re young / decisions are not fun’. Orme weet waar ze het over heeft. Haar moeder was aan de manipulatieve kant. Ze moest even de pleegzorg in. Op haar zestiende werd ze het huis uit gegooid. In plaats van aan de drugs te gaan, stortte ze zich op all things gothic, werd ze vrijwilliger in het Royal Air Force Museum en schreef ze songs: zo iemand mag van ons op Dour ‘Dominion / Mother Russia’ van Sisters of Mercy coveren.

Haar eigen song ’24 Hours’ - niks te maken met het nummer van Joy Division - is wel beter. Ik ben niet de enige die in Le Labo aan Heartworms lippen hangt. Goeie band ook. Jojo Orme heeft al een handvol songs of experience geschreven. Ze tilt het refrein van ‘Consistent Dedication’ - met daarin een Vieze Man die zit te kauwen op zijn eigen oogballen - op tot geschreeuw: het is niet de enige plek waar ze ons laat horen hoe haar als echt aanvoelende nachtmerries tot haar debuut-lp hebben geleid. Ze speelt gitaar en theremin, weet iets van drama af en kan een stukje zingen. Benieuwd naar wat volgt.

Heartworms Beeld Wouter Maeckelberghe

Lambrini Girls ★★½☆☆

Even dacht ik dat deze riot grrrls - denk X-Ray Spex en Bikini Kill - met hun fles perencider in de hand het kleine rockpodium van Le Garage zouden op strompelen. Het publiek van het gitaar-bas-en-drum-tentje moet al halverwege song één op de knieën voor een sitdown. Dit trio uit Brighton zet de boel onder stroom.

De gitaar is meer dan de helft van de tijd niet te horen, en daar is een goeie reden voor: de zangeres bevindt zich tijdens ‘Help Me I’m Gay’ in het publiek om ‘gay legends’ te zoeken en te vinden, en ze fulmineert tegen de Britse lad-cultuur in ‘Lads Lads Lads’.

De tirade die aan ‘Terf Wars’ voorafging, zo correct mogelijk weergegeven: ‘J.K. Rowling is een fucking cunt omdat ze trans vrouwen haat. Voor als het niet duidelijk is: trans vrouwen zijn vrouwen, trans mannen zijn mannen en non-binaire mensen zijn non-binair. Zo simpel is het. Wie daar anders over denkt, kan oprotten. Dus als ik zeg ‘shut your fucking mouth’, zeggen jullie: ‘You stupid fucking TERF!’ Een TERF is een ‘een trans-uitsluitende radicale feministe’, iemand als Rowling dus. Een debat is er op Dour gelukkig niet van gekomen. De afsluitende song heette ‘Craig David’. We dachten even dat ook die zingende geezer - bekend van ‘7 Days’ - iets had misdaan, maar dat bleek niet het geval.

Lambrini Girls Beeld Wouter Maeckelberghe

Denzel Curry ★★★☆☆

Op het geweldige ‘Melt My Eyez See Your Future’ van 2022 komt Denzel Curry - Zel voor de vrienden - in het reine met beroemdheid, innerlijke demonen, verleden, mentale gezondheid en zijn plek in hiphop. De enige twee songs die hij in Dour van dit plaat speelt, zijn ‘Walkin’ en ‘Aint no way’. Ik vat het helemaal. Dit is de vierde festivaldag, Curry weet heel goed dat zijn publiek wil pogoën op verschroeiende trapbangers uit ‘TA13oo’ en ‘ZUU’, platen van voor zijn zoektocht naar verlichting.

De Black Metal Terrorist, de kickboxer en de horrorliefhebber in hem werken zich met succes doorheen ‘RICKY’, ‘DIET_’, ‘SUMO/ZUMO’, ’SWITCH IT UP | ZW1TCH 1T UP’, ’CLOUT COBAIN | CLOUT CO13A1N’, ’BLACK BALLOONS | 13LACK 13ALLOONZ’ enzovoort.

Denzel Curry gaat voor een foto van een bloedmaan staan, zijn dj beperkt zich tot de essentie en onderstut waar het nodig is, hij kent de ‘DOUREUUH!’-slogan, en als hij een nieuwe knaller inlast, zoals afsluiter ‘Blood On My Nikes’, klinkt het als een bis die we al kennen.

Denzel Curry Beeld Wouter Maeckelberghe

Damso ★★★★☆

Damso is de zoon van een cardioloog en een sociologe. Ze vluchtten met de hele familie uit het Congo van Mobutu. Aan de Belgische grens kreeg hij ook meteen de raad zo snel mogelijk op te hoepelen. De prille rapper werd door zijn broers en generatiegenoten al snel MEVTR genoemd: Meilleur d’entre vous tous réunis, de beste van jullie allemaal samen. Hij kan heel filosofisch zijn en ook heel trash klinken. Dat vat het een beetje samen.

Of wacht, hij gebruikt ook veel verlan. Verlan is het omgekeerde van l’envers (dat eh, het omgekeerde betekent). De Franse lettergrepen worden in het verlan van plaats verwisseld. La rue (de straat) wordt la ue-r. Problème? Blème-pro. Voyou (boef) wordt youvoi. Voiture (auto) wordt ture-voi. Chatte (kut) wordt teucha: ‘Dans sa teu-cha j’ai nagé le crawl’ is ‘In haar kut heb ik crawl gezwommen.’ ‘J’suis féministe comme Louis Réard’, rapt Damso ergens. Réard was de uitvinder van de bikini.

Damso - echte naam William Kalubi - klinkt van ver als een seksist, maar van dichterbij lijkt hij vooral te mijmeren over de menselijke soort en haar domheid. De vijf-op-een-rij aan het eind op een nokvol veld voor het podium van The Last Arena was indrukwekkend en werd door iedereen - van heel jong naar heel oud - meegezongen. ‘La rue’. ’Mwaka Moon’. ’Macarena’, ’Σ. MOROSE’ is eerst nog een uptempo liedje van een somberman. Afsluiter ’Γ. Mosaïque solitaire’ komt van Damsolitaire: eenzaam en alleen in een massa mensen.

De meeste mensen zouden zeggen: ik wil mijn gevoelens niet altijd blootleggen. Damso’s versie: ‘Mijn ziel draagt soms een boerka.’ Die stijl!

Het is zijn beperking, zijn werk, zijn controverse, zijn toenemende charme, zijn succes en zijn bonkige armen die beginnen open te gaan.

Damso vindt zichzelf een realist. Hij zei ooit: ’Als ik morgen een mooiere realiteit zie, zullen mijn teksten ook veranderen.’ Dat is nu aan het gebeuren.