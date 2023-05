Keanu Reeves haalt zijn basgitaar terug vanonder het stof, Dogstar na 20 jaar terug met nieuwe muziek

Op dit moment kun je acteur Keanu Reeves nog op het grote scherm bewonderen in ‘John Wick: chapter 4’, maar het baasje van Daisy the Beagle is al aan het broeden op een nieuw project: de terugkeer van zijn grungeband Dogstar. Ook potig, maar dan anders.

‘Koele wind over de bergen’ oftewel Keanu Reeves in het Hawaïaans, blaast nieuw leven in zijn grungeband Dogstar. Op het Instagramaccount van de band verscheen vorige week een foto van de bandleden op het dak van Lincoln Heights in Los Angeles. Het bijschrift: ‘Exciting news coming soon. Thanks for being so patient.’, laat weinig aan de verbeelding over.

Reeves speelde basgitaar in de groep tussen 1991 en 2002, de hoogdagen van de noise rock. Tijdens die periode kende de band een relatief succes en mocht onder meer in het voorprogramma spelen van Rancid en Weezer. Dogstar bracht twee albums uit, het laatste ‘Happy Ending’ in 2000, speculeerde al over het stopzetten van de band. Destijds ging Reeves zich focussen op zijn acteercarrière, met succes want hij kwam vervolgens terecht in ‘The Matrix’-franchise.

In 2021 verscheen het voorlopig het laatste luik ‘the Matrix Ressurrections’ en kan Reeves zich weer focussen op zijn oude liefde, basgitaar spelen. Nieuwe muziek wordt deze zomer verwacht met aansluitend live optredens, wanneer precies is nog niet bekend. Hoe de band van Reeves klinkt? Beluister het zelf in de vidoe hieronder: