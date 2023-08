‘Keeping Secrets Will Destroy You’ van Bonnie Prince Billy: dauwtrappen op de Popocatépetl-vulkaan

Will Oldham zoekt eerst het isolement op, en omringt zich pas daarna in Louisville, Kentucky met bevriende muzikanten, to sing the songs down together. Opener ‘Like It or Not’ is meteen een diepe duik in de vergankelijkheid. ‘Bananas’ is een balletdans voor de eindtijd. ‘Rise and Rule’ is Bonnie solo op gitaar, ‘Blood of the Wine’ wordt een duel tussen mandoline en viool, de her en der opduikende vrouwelijke backings zijn prachtig. In ‘Willow, Pine and Oak’ deelt Bonnie Prince Billy mensen op in boomsoorten, en diezelfde bomen komen ons afslachten in ‘Trees of Hell’. Goeie plaat, maar het strafst van al is dat een artiest die zo hard vanuit de catastrofe denkt aan het einde van de plaat, happily easy kan dauwtrappen op de Popocatépetl-vulkaan.

