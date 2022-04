Kendrick Lamar bevestigt langverwacht nieuw album: dit weten we al

Dropt ‘ie of dropt ‘ie niet? Het was de vraag die elke Kendrick Lamar-fan vijf jaar lang bezighield. Na jaren voorspel van features, schaarse optredens, teasende websites en veel, véél speculatie is de climax eindelijk daar: Kung Fu Kenny komt met een nieuw album.

Nee, Kendrick Lamar is niét op pensioen. De gewiekste rapper uit Compton reageerde op een tweet van een fan die dat beweerde met een link naar zijn eigen website, zo'n 8 maanden nadat hij daarop had aangekondigd dat hij zijn laatste album bij plantenlabel Top Dawg Entertainment aan het producen was. Wie op die link klikte zag een nieuwe map op de verder lege site, met daarachter een brief met de verlossende woorden: zijn vijfde studioplaat komt er dra aan. ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, zoals K-Dot zijn nieuwste worp doopte, ligt op 13 mei in alle digitale winkelrekken.

Gitaren of blazers?

Dat zijn voorlopig alle details die we van de koning Kendrick himself mochten vernemen, maar het internet zou het internet niet zijn als het naast racistische bagger storten op Facebook niet ook driftig zou speculeren over de inhoud van de plaat. Zo wordt er al lang gefluisterd dat de opvolger van het Pulitzer-winnende ‘DAMN.’ meer invloeden van rock zou bevatten. De naam van de plaat zaait echter verwarring, want ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ schreeuwt meer ‘blazers’ dan ‘harde gitaren’.

Nummers voor drie albums

In september 2021 deed Kenny menig hart een tel overslaan door plots de auteursrechten van 32 nieuwe nummers te laten registreren. Of songs met vrij inspiratieloze titels als ‘Blow Ya Mind’, ‘Feel For You’ ‘Erika Kane’, ‘Lesson Learned’ en ‘Hood Love’ ook werkelijk op 13 mei op Spotify en consorten zullen staan is nog koffiedik kijken, maar het bevestigt wel dat Lamars muzikale molen tijdens die ellenlange afwezigheid niet heeft stilgestaan.

Een nieuw alter ego?

En dan is er nog ‘oklama’, de naam van zijn nieuwe website maar ook het alias waarmee hij al zijn recente communicatie mee ondertekent. Na K-Dot en (Kung Fu) Kenny zou het goed kunnen dat Kendrick op ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ naar zichzelf verwijst als ‘oklama’. Okay Lamar? Een woordspeling op Oklahoma? Veel maakt het ons niet uit, want na vijf jaar zonder Kendrick en mét Niels Destadsbader snakken wij naar wat muzikaal geluk. Dan toch: we gon’ be alright.