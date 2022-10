Kendrick Lamar in cijfers: 1,5 miljoen dollar, 29 tracks, 2 (!) Kendricks

De 35-jarige Kendrick Lamar komt op de 28ste van de 10de maand in het Sportpaleis (2170 Merksem) zijn 5de plaat promoten. Voor wie daar al maanden naar uitkijkt: wat kan en mag u verwachten? Connect the dots: ‘Lamar live’ in cijfers.

77

Eén van de opmerkelijkste cameo’s tijdens de lopende ‘Mr. Morale & the Big Steppers’-tournee is weggelegd voor de stem van de 77-jarige Britse actrice Helen Mirren. Lamar stelt haar al na de eerste song voor als zijn ‘therapeut en wereldwijze gids, bij zowel plaat als tournee’. In de loop van het concert dient ze als voice-over, verteller en bindmiddel.

1.855

De therapeut houdt zich niet in en kastijdt Lamar voor zijn traagheid: ‘Tussen de release van je vierde en je vijfde plaat zat je te lang op je lui gat. 1.855 dagen!’ Wat heeft dat met een concert te maken? Het past in elk geval goed bij de plaat ‘Mr. Morale & the Big Steppers’, die is opgevat als een gespleten en bescheten portret van één van Amerika’s sociaal meest onaangepaste wereldsterren. En hoe vertaal je zoiets voor een publiek dat een greatest hits-set verwacht? Door er een entertainend theaterstuk van te maken. Dat blijkt te werken: de reviews zijn bovengemiddeld laaiend.

2

Hoort daar ook bij: een buikspreekact. In het Sportpaleis zullen namelijk twéé Lamars aanwezig zijn: één echte en één pop met zijn beeltenis. Qua decorstukken, props en andere zonevreemde extra’s (zie ook: Kendricks messiaanse doornenkroon + één enkele Michael Jackson-achtige handschoen) steekt deze tournee dus schril af tegenover de vorige: de minimalistische en bij momenten misschien net daarom ook behoorlijk underwhelming ‘DAMN.’-concertreeks. Goed!

De pop is, behalve een spiegel die antwoordt, voornamelijk Lamars hype man: ‘Je had nu overal kunnen zijn, maar koos ervoor om híér te zitten: the greatest show on Earth!’

3

Zoveel songs brengt Kendrick elke avond van en samen met zijn meegereisde neefje Baby Keem (21): ‘vent’, ‘range brothers’ en ‘family ties’. Baby Keem (echte naam: Hykeem Jamaal Carter Jr.) is ook de reden waarom Lamar zijn aloude huis van vertrouwen, label Top Dawg Entertainment, verlaat en een eigen platenfirma heeft opgericht: ‘Familie boven alles!’

29

U krijgt waar voor uw Kendrick: tijdens de voorbije concerten bracht Lamar telkens maar liefst 29 tracks, dat zijn er 12 meer dan het gemiddelde Bob Dylan-optreden. Recentste plaat ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ wordt bijna volledig gespeeld. Verder onder meer 6 tracks uit ‘DAMN.’ en 5 uit ‘good kid, m.A.A.d city’. Maar ook welgeteld 0 uit debuut ‘Section.80’ en slechts 2 uit meesterwerk ‘To Pimp a Butterfly’. ‘Alright’ en ‘King Kunta’: that’s it.

10

Op 22 oktober was het op de kop een decennium geleden dat doorbraakplaat ‘good kid, m.A.A.d city’ uitkwam. De 10 kaarsjes werden uitgeblazen tijdens een concert in de Parijse Accor Arena: de ‘Mr. Morale & the Big Steppers’-tournee werd die dag ook gelivestreamd via Amazon Prime en Twitch. In Antwerpen mag u zich uit die plaat opmaken voor – op basis van de recente setlists – onder meer de tracks ‘Backseat Freestyle’, ‘Bitch, Don’t Kill My Vibe’, ‘Money Trees’, ‘Swimming Pools (Drank)’ en ‘m.A.A.d city’.

11

Zoveel dansers zullen het podium opstappen wanneer Kendrick eerste track ‘United in Grief’ inzet: 6 mannen in zwarte pakken, 5 dames in het wit. Iets later komen nog 4 geüniformeerde hulpverleners om Lamar on stage een coronatest toe te dienen. De diagnose: ‘You’re contaminated’.

57

Het aantal concerten dat Lamar tijdens deze tournee speelt. Van Milaan (op 23 juni) tot Auckland (17 december): de omzet schommelt per optreden rond 1,5 miljoen dollar.

0

Dook voorlopig helaas nog geen enkele keer op tijdens de lopende tournee: Beth ‘Portishead’ Gibbons, die op de plaat op indrukwekkende wijze te horen is tijdens hoogtepunt ‘Mother I Sober’. Krijgt Antwerpen de primeur?

‘Mr. Morale & the Big Steppers’ is uit bij Top Dawg Entertainment/Interscope.

Beeld rv

Kendrick Lamar staat op 28 oktober in het Sportpaleis.

