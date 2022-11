Kijk als eerste naar ‘Liquid Love’, de kortfilm van Intergalactic Lovers over water, dode vissen en opnieuw geboren worden

Intergalactic Lovers baarde in februari het mooie ‘Liquid Love’, nu hebben de Aalstenaars er ook een gelijknamige kortfilm uit geperst. Lara Chedraoui en regisseur Charlotte De Cort geven tekst en uitleg. ‘Mensen zijn als de zee: rustig, maar je hebt geen benul van wat er onder het oppervlak gebeurt.’

De Cort heeft ervaring als regisseur in de kunst- en cultuurwereld: naast videoreportages voor Klara en Radio 1 creëerde ze ook enkele videoclips voor zanger Jaouad. ‘Liquid Love’ is eigenlijk een driedubbele muziekvideo voor ‘These Shades of Blue’, ‘My Low Low’ en ‘Crushing’. ‘Ik heb zelf even in een band gezongen. Muziek is nooit ver weg voor mij’, zegt ze. ‘Als ik een nummer hoor, komen er bij mij meteen beelden en atmosferen binnen.’ Wat wil het toeval: bij Lara Chedraoui is dat naar eigen zeggen net zo, alleen wist ze dat nog niet toen ze De Cort een berichtje op Instagram stuurde.

LARA CHEDRAOUI «Op een slapeloze avond was dat. Ik was fan van haar werk, punt.»

CHARLOTTE DE CORT «Het werd snel duidelijk dat we bijna dezelfde dingen zien bij de muziek van Intergalactic Lovers. We zoeken allebei graag de vloeibare grens op tussen naturalisme en symbolisme. De realiteit, maar dan met een laag eronder. Je komt dan al snel uit bij de krachtige, universele beelden die in ons onderbewuste zitten.»

HUMO Hoe heeft zich dat vertaald in deze kortfilm?

CHARLOTTE DE CORT «Eigenlijk draait alles rond water: je ziet een vrouw uit een poel klimmen, op het einde laat ze haar oudere versie er weer in zinken.»

LARA CHEDRAOUI «Als vrouw word je de hele tijd opnieuw geboren. Je krijgt nieuwe vrienden, je verandert van job... Allemaal stukjes die van je afsterven. Moeilijke of trieste gebeurtenissen duwen we graag snel weg, maar je moet net de tijd nemen om daaruit te leren en opnieuw te verrijzen. Alles komt terug, heb ik geleerd, en dat circulaire vind ik net hoopgevend: als je een kans mist, hoeft dat het einde niet te zijn. Ik bedoel maar: buffalo’s zijn terug. Dan kan alles terugkomen. (lacht) En dan moet je ervoor openstaan.

«Sinds ik achttien ben, trek ik altijd naar de zee als ik onrustig ben. Uren heb ik daar gezeten, beseffende hoe klein ik eigenlijk maar ben. Ook al lijkt de zee rustig, je hebt geen benul van wat er zich onder het wateroppervlak afspeelt. Mensen zijn eigenlijk net zo.»

HUMO Vanaf dat het hoofdpersonage uit het water kruipt, loopt het de hele tijd met natte kleren rond. Het hele verhaal speelt zich buiten af, de tweede act lijkt wel in één take opgenomen. Klinkt niet als een praktische draaiperiode.

CHEDRAOUI «Als ik voor mezelf mag spreken: ik vond het héél koud in dat water.»

DE CORT «Een kortfilm van een kwartier draaien op twee dagen, dat is niets minder dan een tour de force. Maar het was de leukste set uit mijn leven. De scènes in het water waren even spannend, maar iedereen heeft dat met zoveel overgave gedaan. Noem het zweverig, maar iedereen, de hele cast en crew, dreef op liefde.

«Lara en ik hebben veel gepraat over de Grote Onderwerpen, maar evengoed veel gelachen. Bekijk die scène met de dode vissen en bedenk hoe we dat hebben gedaan: de mensen van het art department gooiden die vissen naar beneden vanop een stelling, de cameraman zat op een stoeltje zijn moment af te wachten om te passeren en intussen rook alles en iedereen naar vis. Grappig.»

HUMO Wat vinden jullie nog goed aan elkaars werk?

CHEDRAOUI «Je kan iets gemakkelijk heel heftig maken en zwart op zwart leggen, maar het mooie aan Lara is net dat ze licht en donker verenigt. Een beetje zoals veel Aziatische films die ik bekijk: de inhoud brengt je aan het huilen, maar de beelden troosten je meteen.»

DE CORT «In de muziek van Intergalactic Lovers zit veel zachtheid zonder dat het soft wordt. Het is krachtig in zijn tederheid. Lara zelf is ook zo: als je haar knuffelt, voel je dat diep vanbinnen.»

HUMO Eén dingetje nog: de choreografie met de in het zwart geklede dansers die samen de schouders ophalen doet erg aan ‘HUMBLE.’ van Kendrick Lamar denken. Of aan de massachoreografieën van Beyoncé op Coachella.

DE CORT «Beyoncé kan het niet zijn, ik ben team-Rihanna. Kendrick kan zeker: ik ben sowieso geïnspireerd door zijn universum. Bij hem zit de kracht in kleine dingen: één beweging kan hij opladen met zoveel power. Hoe hij, maar ook andere rappers als Travis Scott of A$AP Rocky de rauwe realiteit en droombeelden met elkaar kunnen vermengen, ik hoop dat ik dat op een dag ook kan.»