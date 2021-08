Kijk: Charlie Watts bleef zelfs al luchtdrummend cool

België begint met evacuaties Temptation Island

Ze zijn dan toch sterfelijk. Charlie Watts, de oudste, de coolste, de swingendste, de best geklede, de meest bescheiden, en – laten we wel wezen – gewoon ook de knapste aller Rolling Stones, is dood TTT Watts overleed zoals het een drummer van zijn statuut betaamt: met stille trom. De meester van de backbeat stierf op 80-jarige leeftijd in Londen, omringd door familie en vrienden, dag op dag veertig jaar na de release van ‘Tattoo You’ TTT Hoe het nu verder moet met de Stones? Al wat we hebben, is het antwoord van Keith Richards toen hij begin jaren 90 gevraagd werd of het vertrek van bassist Bill Wyman ook het einde van de Stones betekende: ‘Waarom? Het is nu ook niet alsof Charlie gestopt is’ TTT Het recentste concert van de Stones in Miami, eind augustus 2019, werd uiteindelijk ook Watts’ zwanenzang. Zijn laatste wapenfeit: ‘Satisfaction’, waarmee de avond afgesloten werd TTT Of toch als je de livestream onvermeld laat die de Stones vorig jaar speelden, zijn échte laatste optreden. Daarin spelen de bandleden, elk vanuit de eigen woonkamer, een akoestische versie van ‘You Can’t Always Get What You Want’ – behalve Watts dan, die voor de camera onkreukbaar zit te luchtdrummen. Charlie had geen drumstel staan thuis, want dat vond zijn vrouw ‘te lawaaierig’ TTT Het besef: met Charlie Watts stierf tegelijk de enige man ter wereld die zelfs al luchtdrummend cool bleef

Ander nieuws: Kanye verandert zijn naam nu ook officieel naar Ye TTT Geen slechte zet voor iemand die al maandenlang dezelfde plaat probeert uit te brengen: haal die ‘kan’ maar uit je naam TTT Nickelback voor de rechter. Eindelijk TTT Niet voor misdaden tegen de menselijkheid, maar voor plagiaat. Ene Kirk Johnston klaagt de groep aan omdat hun nummer ‘Rockstar’ schatplichtig zou zijn aan het eerder door hem gepende ‘Rock Star’ TTT Nickelback vroeg de rechtbank nog om de zaak te seponeren, er natuurlijk van uitgaand dat niemand gek genoeg zou zijn om zich vrijwillig te onderwerpen aan het bewijsmateriaal, maar tevergeefs TTT Als u het ons vraagt: geen twijfel mogelijk. Alleen al omdat je héél stevig in je schoenen moet staan om ervoor uit te komen de inspiratie te zijn achter een nummer van Nickelback TTT Spencer Elden, beter bekend als de blote baby op de hoes van Nirvana’s intussen dertig jaar oude ‘Nevermind’, klaagt wat rest van Nirvana aan voor ‘seksuele uitbuiting, kinderporno, permanente emotionele schade en een verlies aan levensvreugde’ TTT Elden beweert nooit zijn toestemming gegeven te hebben voor het gebruik van de iconische hoesfoto, en eist nu 130.000 dollar van iedereen die ook maar van ver te maken had met de hoes. Zelfs voormalig drummer Chad Channing, die ten tijde van ‘Nevermind’ al meer dan een jaar geen lid meer was van de groep, werd aangeklaagd TTT We wensen Spencer, die ongetwijfeld nog elke dag op straat nagewezen wordt met ‘Hé, is die volwassen man daar niet de baby van ‘Nevermind’?!’, die de titel ‘Nevermind’ op de borstkas getatoeëerd heeft staan, en die enkele jaren geleden nog uit eigen beweging zijn traumatische fotoshoot overdeed, ondertussen klagend dat hij toch wat bitter is dat hij nooit zoveel geld heeft verdiend als Nirvana zelf, veel geluk TTT Komaan Spencer, pak de dollar! (tr)