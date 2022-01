Kijk: Michael Jackson-imitator wordt aangevallen op straat. ‘Ik heb je neus!’

Biologen bezorgd: nu ook wolf gespot in ‘The Voice of Holland’

Ed Sheeran, die een aanzienlijke lap grond bezit in het Britse Suffolk, heeft een bouwaanvraag ingediend om zijn landerijen te mogen verrijken met een begraafplaats TTT Sheeran, die eerder al een vergunning kreeg voor een privékerk, heeft zijn bouwplannen lichtjes aangepast om achteraan in de kerk een grafkelder te kunnen aanleggen TTT Goed gezien van Ed: nu kan hij, nadat hij dat eerder al figuurlijk heeft gedaan, straks ook letterlijk de popmuziek ten grave dragen TTT Jay-Z heeft zijn naam gezet onder een voorstel dat, als het wordt goedgekeurd, moet verhinderen dat songteksten kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal in rechtszaken tegen rappers, wat in Amerika een gangbare praktijk is TTT We citeren uit het voorstel: ‘Niemand gelooft toch echt dat Johnny Cash ‘shot a man in Reno just to watch him die’? Of dat David Byrne ook écht een ‘psycho killer’ is?’ TTT Nu niet meer, nee. Bedankt

De Amerikaanse Santana Jackson, een gerenommeerde imitator van Michael Jackson, is vorige week het web rondgegaan in een filmpje waarin hij op straat in Las Vegas wordt aangevallen door een voorbijganger. Volgens Jackson – z’n achternaam had hij bij zijn geboorte al mee – ving hij midden in de choreografie van ‘Smooth Criminal’ een eerste vuist TTT Een dronkenlap beet hem toe: ‘Ik heb je neus!’ Waarna het potje overkookte TTT ‘Na honderd keer ben je die mop wel beu gehoord,’ aldus Jackson

Bono heeft toegegeven dat hij nog altijd niet laaiend enthousiast is over de groepsnaam U2. Al noemt hij zichzelf geen autoriteit: ‘Het heeft ook eeuwen geduurd voor ik doorhad dat The Beatles een woordspeling is’ TTT Wacht, wat? TTT Paus Franciscus, die we zelden mogen verwelkomen in deze kolommen, heeft laatst bij hoge uitzondering het Vaticaan verlaten voor een wandeling TTT Nu is zelfs een ommetje van de paus doorgaans niet nieuwswaardig genoeg om deze peperdure bladspiegel te halen, ware het niet dat de bestemming van Zijne Heiligheid een platenwinkel in de buurt was, die Franciscus graag aandeed vóór hij tot paus werd verkozen TTT Na de platenzaak gezegend en een babbeltje met de eigenaars gemaakt te hebben – hij was er nu toch – vertrok Franciscus volgens ooggetuigen met een gratis cd als cadeau in zijn handtas. Welke dat was, wilde de platenboer niet kwijt aan derden, maar als we het ons goed herinneren, heeft Cannibal Corpse weer een nieuwe uit

Weird Al Yankovic, al veertig jaar de nar in benarde tijden, zal binnenkort zijn eigen leven verfilmd zien in ‘Weird: The ‘Weird Al’ Yankovic Story’. De hoofdrol wordt vertolkt door Daniel Radcliffe TTT Weird Al: ‘Het lijdt geen twijfel dat dit de rol zal zijn waarvoor alle toekomstige generaties Daniel later zullen herinneren’ TTT Met Al kun je lachen TTT ‘Als je bij je eerste poging op je gezicht gaat, zit er maar één ding op,’ moet Spencer Elden gedacht hebben, destijds de baby op de hoes van ‘Nevermind’. ‘Overeind krabbelen, en nog eens op je gezicht gaan’ TTT Elden, die vorig jaar de resten van Nirvana voor de rechtbank daagde omdat hij het met terugwerkende kracht niet eens was met het gebruik van zijn beeltenis voor hun plaat, heeft na zijn vruchteloze eerste poging dezelfde zaak aangespannen, met slechts lichte wijzigingen TTT Wellicht een krabbel onderaan op de laatste pagina: ‘Nee echt, ik méén het’