Kindertjes opgelet: snuiven tijdens het zingen is niet zo cool als zingen over het snuiven

‘Waarom is coke zo fucking duur?’ De Nederlandse groep Goldband sloot tijdens de laatste Pukkelpop zijn optreden af met het nummer ‘Witte was’, en een uitzinnig publiek schreeuwde de tekst woord voor woord mee. ‘Witte was’, een song die gaat over het genot van coke snuiven, was misschien wel hét festivalanthem van vorige zomer.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Milo Driessen, een van de leden van de Nederlandse groep Goldband, snuift cocaïne op het podium en biedt daar dit weekend zijn excuses voor aan. Waar? Na het winnen van de Popprijs 2022 op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Waarom is het opvallend? Goldband had de afgelopen zomer al een festivalhit met een nummer over cocaïne.

Afgelopen vrijdag dook op Twitter een filmpje op waarin Milo Driessen, een van de drie leden van Goldband, de daad bij het woord voegt en opzichtig cocaïne snuift tijdens een concert. Sommige media zagen in de beelden een promotiestunt, maar wie de band een beetje volgt, kon wel vermoeden dat het geen trucage was. In december vertelden de bandleden in Humo nog dat ze voor een avondje stappen steevast hun dealer belden. Meestal voor coke, soms voor ketamine. Boaz Kok: ‘En dan heb ik nog dit, ook weer bijna op (toont een flesje met druppelteller). Psilocybine, de werkende stof van paddenstoelen. Word je helemaal gezellig van.’

De reacties op het snuiffilmpje waren niet zo enthousiast. ‘Ongelofelijk verschrikkelijk’, ‘Wat een ontzettende sukkel’, klonk het in de reacties. ‘Wat een belachelijke eikel is dat. Waarom moet je dat doen in het openbaar?’ vond Herman Brusselmans in een Nederlandse talkshow.

Dit is jullie schuld, jullie hebben ons dit aangedaan pic.twitter.com/C6rnwvJaXe — laat me met rust (@plestik) 20 januari 2023

Die mening kwam vaak terug: cocaïne snuiven doe je in de backstage, maar niet op het podium, zeker niet als de kinderen kijken. Ook Milo zelf deelde die mening achteraf, vertelde hij zaterdagnacht aan een presentator van radiozender 3FM. ‘Nu we best wel bekend zijn en net bijvoorbeeld ook op de foto zijn gegaan met jonge kinderen. Ik hoef ze daar niet aan te introduceren. Dus daar heb ik wel spijt van.’ Nog wat dieper door het stof: ‘Ik kan beloven dat ik het nooit meer ga doen.’ En, na een verontwaardigde blik van Boaz: ‘Op het podium niet.’

Goldband won die zaterdag overigens de Popprijs, de belangrijkste muziekprijs van Nederland, die eerder onder meer werd gewonnen door Lil Kleine & Ronnie Flex die een hit hadden met ‘Drank en drugs’. Zingen over drugs mag dan lovenswaardig zijn, drugs gebruiken doe je stiekem, ook als je een popster bent. Of het winnen van de prijs door Goldband zaterdagnacht nog gevierd is met een laatste witte was, is onduidelijk.

Blijven wij enkel zitten met de vraag: hoeveel kinderen zouden na het snuiffilmpje hun dealer al hebben gebeld?