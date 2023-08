Klasseflitsen van Georgia en een indiekid die de weg verloor: de platen die deze week uw aandacht (niet) verdienen

Er komt elke week meer goeie muziek uit dan er tijd is om die te beluisteren. Voor wie graag recht op zijn doel af gaat, selecteerde Humo’s muziekredactie zes platen die te degusteren dan wel te negeren zijn.

Blur - ‘The Ballad of Darren’ ★★★★☆

Deze nieuwe van Blur is te vergelijken met het gevoel dat je krijgt als je toevallig op café een oude bekende tegenkomt en je na 3 minuten vergeten bent dat je elkaar in geen jaren hebt gezien. Niets lijkt veranderd en je pikt na al die tijd moeiteloos de draad op waar je hem destijds hebt laten liggen. Ook hier: bij de eerste luisterbeurt klinken de songs van ‘The ballad of Darren’ heel vertrouwd, en na drie keer kun je ze allemaal meezingen.

De band, die door de vele soloprojecten van de leden een slapend bestaan leidde, maakt een comeback langs de hele grote poort, met als kers op de taart twee glorieuze concerten in Wembley, en in augustus een passage langs de Lokerse Feesten.

Al die uitbundigheid zou ons doen vergeten dat Blur een groep is die vooral grossiert in melancholie: voorman Damon Albarn heeft er zijn visitekaartje van gemaakt. ‘The Ballad of Darren’ staat er vol van: peinzende lowkeyballades over vriendschap en verlies, afgewisseld met fantastische popsongs die in je oren blijven plakken, zoals ‘The Narcissist’ en ‘Barbaric’. Engelser zal popmuziek nooit worden, en veel beter ook niet. (mc)

Georgia - ‘Euphoric’ ★★★☆☆

Toen Georgia drieënhalf jaar geleden doorbrak met ‘Seeking Thrills’, probeerde Onze Man haar muziek in één zin te vatten: dance away the heartache. Over het nummer ‘Feel It’ schreef hij: ‘Gemaakt om je helemaal met euforie te laten doortrillen.’ Ze doopte haar tweede plaat ‘Euphoric’: da’s alsof Kendrick Lamar ‘Rapping About Racism and Other Problems’ zou uitbrengen, of The Black Keys op de proppen zouden komen met ‘We Like the Blues’. Nomen is dus omen, maar de andere voortekenen zijn er ook naar: één keer luisteren naar haar oude singles ‘Started Out’ en ‘24 Hours’ en daar pompt het gelukshormoon al alle kanten op.

Fans weten dat ze de dochter is van Leftfield-man Neil Barnes en ooit nog bij haar hartsvriend Kae Tempest heeft gedrumd, al de anderen horen dat meteen aan de perfecte beat van ‘It’s Euphoric’: dansbaar, maar toch warm. Het nummer is een ode aan de prille, uit de borst spattende verliefdheid, de fase zonder hypotheken waarin je elkaar nog vlinder en bijtje noemt. ‘Some Things You’ll Never Know’ doet aan Robyn denken en wordt met de seconde beter: op 1 minuut 20 valt de perfecte nineties-housepiano in, op 1 minuut 50 huppelt een baslijn levenslustig de trap af.

In NME vertelde Georgia dat het escapisme van haar debuut haar na een tijd begon tegen te steken en dat ze in Los Angeles een bevrijdend optimisme vond: ‘Ik wil een leven opbouwen en niet van het leven weglopen. Het leven is mooi.’ Zijn we met haar eens, maar niet elke stap weg van de dansvloer is even geslaagd. ‘Live Like We’re Dancing Part II’, de slome opvolger van haar track met Mura Masa, draagt weinig bij. ‘Keep On’ is pas gered als Georgia voor de laatste noten haar rauwe rasp tevoorschijn haalt. ‘So What’, een andere ballade, is wel geslaagd. ‘So what do I try / A new reason to cry’: opnieuw is daar de gedachte aan Robyn, maar hier is géén beat die verlichting brengt. Huilend naar de club dan maar, met een koortje op het einde als zalf op de wonde.

Laat één ding duidelijk zijn: we like Georgia en haar pogingen om verder te reiken dan het licht van de discobal. Ze leveren een plaat op met minstens vijf songs die je doen dansen, huilen en soms dronken van geluk doen lachen – en dat voor een zangeres die de alcohol heeft afgezworen! Maar dan nog is ‘Euphoric’ niet zo’n splinterbom als ‘Seeking Thrills’. Daarvoor ebt de vers opgewekte extase te snel en te vaak weg.

Georgia speelde ooit bij de jeugdploegen van Arsenal: in dat milieu spreken ze van klasseflitsen. (jvl)

Bethany Cosentino - ‘Natural Disaster’ ★★★☆☆

Vanaf 2009 serveerde het über-Californische Best Coast puntige sixtiespop à la The Shangri-Las op een bedje van rammelende lofigitaren uit de nineties. Hun ‘Boyfriend’ blijft een tijdloos zomeranthem. Maar na veertien jaar en een pandemie vond frontvrouw Bethany Cosentino de tijd rijp om haar vleugels uit te slaan. Voor haar solodebuut ‘Natural Disaster’ draait ze haar kompas richting Sheryl Crow-achtige countrypop en americana vol kwikzilveren gitaren en rinkelende melodieën. Ideaal om een onwillige zomerzon bij te zien ondergaan én geschikt voor de barbecue, al is het maar omdat je tijdens het bakken niet al te aandachtig naar de wel héél letterlijke teksten hoeft te luisteren. (vvp)

Kode9 / Burial - ‘Infirmary / Unknown Summer’ ★★½☆☆

De Londense discotheek fabric is door het gezaghebbende tijdschrift DJ Mag al twee keer verkozen tot beste club ter wereld en brengt sinds kort ook elektronische tracks uit onder de noemer ‘fabric Originals’. Deze split single van Hyperdub-oprichter Kode9 en Hyperdub-icoon Burial is fabrics spraakmakendste release tot dusver. De twee waren omstreeks 2005 pioniers van de UK dubstep, nu zijn ze elkaars tegenpolen. Kode9 levert met ‘Infirmary’ kille en lichtjes vervelende footwork met stotterende drums, halve pianoakkoorden en een flard van Stevie Wonders ‘You’ve Got It Bad Girl’. Burials ‘Unknown Summer’ baadt in melancholie. De song heeft een beat, of toch iets wat daarvoor kan doorgaan, en dat is een genot: Burial liet zich de laatste tijd namelijk met vage ambient in. (jmi)

Current Joys - ‘Love + Pop' ★★☆☆☆

Ondergetekende leerde indiekid Nick Rattigan vijf jaar geleden kennen met ‘A Different Age’, een verborgen wereldplaat en het beste bewijs dat je geen drie akkoorden hoeft te spelen als je met twee toekomt. Anno 2023 heeft Rattigan zijn eenvoud zoekgemaakt, en zijn pedalen ook: ‘Love + Pop’, zijn tiende plaat als Current Joys, is een doldwaas ratjetoe waarop naast twee of drie fijne nummers nog plaats is voor een matige cover van Lil Peep, een overbodige feature van Lil Yachty, a lil gekrijs en een met losse steken in elkaar genaaid housemonster van acht minuten. (jvl)

Bush Tetras - ‘They Live in My Head’ ★★☆☆☆

Een groep die al sinds 1980 bestaat en tot nu amper platen had uitgebracht: de postpunkers van Bush Tetras waren vooral live te savoureren. Hypnotiserende ritmes, feedbackende gitaren als gierende straaljagers: geïnspireerd lawijt, met de sirene-gelijke stem van Cynthia Sley die op haar beste momenten aan die van Siouxsie Sioux doet denken. Terwijl generatiegenoten wel de grote podia haalden, bleef Bush Tetras een groep aan de zijlijn van de popgeschiedenis, en de vraag is of deze plaat daar veel aan zal veranderen. Enthousiasme genoeg, maar die moet een licht gebrek aan inspiratie verbergen, al mept Sonic Youth-drummer Steve Shelley er niet naast en maken de razende gitaren overuren.

