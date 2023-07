Kleine Crack, en rap een beetje: ‘Een evil Kabouter Plop’

Beginnende muzikanten kunnen deze zomer in Trix terecht voor allerhande workshops. Colin H van Eeckhout van Amenra doceert metalzang, Anne-Sophie Ooghe van High Hi organiseert een rockkamp en Lenny Gerard (31), aka Kleine Crack, geeft een cursus rap.

HUMO Eerst een introductie: wie of wat is Kleine Crack?

LENNY GERARD «Samen met beatmaker Slagter maak ik grimmige en energieke hiphop, liefst ’s nachts bij één van ons thuis in Antwerpen.»

HUMO Wat mogen nieuwbakken rappers van je workshop verwachten?

GERARD «Ik ben een technische rapper, dus ik zal technieken en trucs aanleren. Rappen is niet zo moeilijk als je weet waarop je moet letten. Zo kun je je strofes in schema’s neerschrijven, met versnellingen in cursief: dat maakt het overzichtelijker.»

HUMO Hoe heb jij de stiel geleerd?

GERARD «Ik markeerde als tiener de rijmschema’s van mijn favoriete rappers met fluostift: André 3000, Biggie Smalls, Nas, Lord Infamous van Three 6 Mafia. Zo heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld.

»Covers zijn een nuttige oefening. Zo heb ik ‘Alles is op’ van Samson & Gert, ‘Mia’ van Gorki en ‘Ik word daar zo moe van’ van Kabouter Plop onder handen genomen: ik heb ze evil gemaakt.»

HUMO Geef je graag les?

GERARD «Het spreekt me aan, ja. Ik heb Trix zelf gecontacteerd, ik wist dat ze zomerworkshops organiseerden. Ik hoop de rappers uit mijn les verder te kunnen begeleiden, door een song met hen op te nemen of hen te helpen zichzelf in de game te zetten.»

HUMO Kun je iedereen leren rappen? Een muziekjournalist, bijvoorbeeld?

GERARD «Ik kan iedereen de nodige techniek bijbrengen, maar niet iedereen is een artiest.»

HUMO Bedankt.

Workshop ‘Leer rappen met Kleine Crack’, op 2 augustus in Trix.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: