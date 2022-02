Kruip op ‘Time Skiffs' mee in het konijnenhol van Animal Collective

Was de periode tot 2010 een totale high voor Animal Collective, dan maakten de hemelbestormers uit Baltimore sindsdien een coolingdown door. Veel halve projecten, veel soloplaten. Voor de believers is er nu ‘Time Skiffs’, een ouderwets goeie AC-plaat. De wall of sound van ‘Car Keys’, de lsd-dadrock van ‘In the Flowers’ of het geweldige ‘Prester John’ – het is weer genieten van de toverbal in je bek, die de raarste kleuren en smaken aanneemt. De jongens zijn wat ouder, wat een prettige vibe geeft. Die stadionambitie stond hen altijd al lelijk. Op hun best zijn ze als je via de koptelefoon met hen in het konijnenhol kunt kruipen.

