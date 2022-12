Lana Del Rey plaatst amper één reclamebord voor haar nieuwe plaat, toevallig in de stad van haar ex

Zelenski na Amerika-uitstap meteen doorgereisd naar Bali: ‘Steun gevonden, nu mezelf nog vinden’

Sommigen houden vast aan tradities en duwen eens per maand een friet met extra stoofvleessaus in de brievenbus, anderen hebben inventievere manieren bedacht om hun ex het leven zuur te maken TTT Lana Del Rey behoort weinig verrassend tot die laatste groep. Voor haar volgende plaat heeft ze welgeteld één reclamebord laten neerpoten. In Tulsa, Oklahoma TTT En nu mag u drie keer raden waar de ex van Lana Del Rey woont

Coldplay zou in de studio zitten met Nile Rodgers, vernemen we hier TTT Chris Martin in een eerste reactie: ‘We hadden nood aan een uitdaging, in ons eentje kutmuziek maken was te makkelijk geworden’ TTT Mogelijk hebben we dat citaat verzonnen, maar wie zal het zeggen

Over twijfelachtige citaten gesproken: Bob Dylan, de bekende Nobelprijswinnaar, heeft een vragenlijst van The Wall Street Journal beantwoord op zijn website. Daaruit blijkt dat hij niet alleen een fan is van Nick Cave en Leonard Cohen, maar ook van Eminem, Wu-Tang Clan, Royal Blood en Rag’n’Bone Man TTT De concerten die Bawb zijn bijgebleven: ‘Oasis, Klaxons en Metallica, twee keer’ TTT Na die affaire rond Bobs vervalste handtekeningen is het misschien toch de moeite waard om te dubbelchecken of hij het echt was TTT Want iemand die twéé keer naar Metallica gaat kijken? Verdacht

Elon Musk, grootvizier met kleine piet, op Twitter vorige week: ‘Ik stap op als CEO zodra ik iemand gevonden heb die idioot genoeg is om de job te aanvaarden’ TTT Fred Durst, ook op Twitter en rond dezelfde tijd: ‘@elonmusk. Goeiemorgen, meneer, ik en Limp Bizkit staan te uwer beschikking mocht u hulp kunnen gebruiken. Fijne feestdagen!’ TTT Kijk, Elon zocht een idioot en hij heeft ’m gevonden

Het belooft een moeilijk jaar te worden voor skaliefhebbers, mensen die het zo al niet onder de markt hebben: Terry Hall, frontman van The Specials, is op 63-jarige leeftijd overleden TTT Doodsoorzaak: pancreaskanker. Dat doet het ’m inderdaad wel TTT Hall kan trouwens carpoolen richting hiernamaals. In de passagierszetel: de 84-jarige Shirley Watts, al anderhalf jaar weduwe van de betreurde Charlie Watts, en nu aan gene zijde herenigd met haar wederhelft TTT Een iets originelere manier om te gaan: hersenschade door een val TTT Vraag maar aan Martin Duffy, toetsenist bij Primal Scream, die dat vorige week bij hem thuis flikte op 55-jarige leeftijd

Gary Glitter, bekende glamrocker en nog bekendere pedofiel, komt mogelijk in februari vrij TTT Dat we in 2023 met z’n allen op de kleintjes moesten letten, wisten we al. Maar dít? TTT Nochtans werd Glitter, echte naam Paul Francis Gadd, in 2015 veroordeeld tot zestien jaar cel wegens verregaande zedenfeiten met minderjarigen. Maar ja, hoe gaat dat met pedofielen: ze vinden zestien jaar al snel te veel