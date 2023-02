Lander Gyselinck en Zwangere Guy: ‘Nu staat Guy droog, maar in die periode was hij meestal stevig aan het drinken’

Nee, vreest u vooral geen pronkerige bekendmaking van alweer twee nieuwe ‘Masked Singer’-deelnemers: ‘Stier & Schorpioen’ is een gloednieuwe documentaire over het maakproces van ‘Pourriture noble’, de in november verschenen jazz-omhelst-hiphopplaat van Lander Gyselinck en Zwangere Guy alias Gorik van Oudheusden. De domste vraag eerst, zo zijn we daar al van af.

HUMO Wie is Stier en wie Schorpioen?

LANDER GYSELINCK «Spreekt dat niet voor zich? (lacht) ’t Zijn onze respectievelijke sterrenbeelden, die tegelijk onze tegengestelde persoonlijkheden reflecteren. De clash van onze karakters heeft ‘Pourriture noble’ gemaakt tot wat het geworden is, en heeft ons ook het idee voor de film gegeven. We komen uit twee verschillende werelden en hebben aan elkaar moeten wennen, vooral muzikaal gezien, dus we dachten: zou het niet nice zijn als we dit kunnen vastleggen?»

HUMO In Humo zei je dat de freestyle in ‘Gootstad’ ontstaan is op een avond in de studio, toen Gorik ‘heel zat’ was. Mag ik hardop hopen dat dat moment in de film zit?

GYSELINCK «Dat weet ik niet, want ik heb hem nog niet gezien. Ik was zelf overal bij, hè (lacht). Bovendien vertrouw ik Rik en Jaan (De Bruycker en Stevens, de documentairemakers, red.) helemaal.

»Maar Gorik… ’t Is natuurlijk lastig om in zijn plaats te spreken, maar in die periode was hij meestal stevig aan het drinken. Niet dat ik hem ooit echt dronken heb gezien – dan zou het ook niet mogelijk zijn geweest om de plaat op te nemen. Intussen staat hij al een maand of tien droog, je moet het maar doen.

»Nu, intense momenten genoeg hoor, mocht die studioscène niet aan bod komen in ‘Stier & Schorpioen’.»

HUMO Zoals bijvoorbeeld die keer dat iedereen in de studio tranen in de ogen kreeg toen Gorik de zangpartij van ‘Verlies’ opnam, een nummer over zijn relatiebreuk?

GYSELINCK «Pas op, ‘Verlies’ gaat over meer dan die relatiebreuk alleen: het gaat over de moeilijke periode waar we op dat moment allebei door gingen. Ook ik had een relatiebreuk te verwerken, en ik kreeg plots tinnitus en een burn-out, waarschijnlijk doordat ik na corona in één keer van nul naar honderd per uur moest optrekken. En Gorik zat ook niet goed in z’n vel doordat zijn grootvader was gestorven, bijvoorbeeld. Maar het klopt wel dat we, toen we het nummer voor het eerst in z’n geheel hoorden, de volle zeven minuten en elf seconden in een groepsknuffel stonden te huilen.

»Op de plaat kun je merken hoe intens het was: op het einde hoor je Gorik breken. Maar of die scène het tot de film geschopt heeft? Opnieuw: ik ben net zo benieuwd als jij.»

‘Stier & Schorpioen’, Canvas, woensdag 1 februari, 22.45