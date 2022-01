LCD Soundsystem krijgt een eigen sitcom, met Macaulay Culkin en een Muppet-pop

Nog teleurstellender dan de Wonderbox: de Jan Jam-bon

Happy New Year! Wat een start van 2022! Bleek dat hele coronagedoe maar een uitgebreide practical joke te zijn, en Leonard Cohen, David Bowie en Prince besloten gezamenlijk, tegen alle praktische bezwaren in, zomaar terug te keren naar dit aardse tranendal, én Sacha Baron Cohen zwoer eindelijk op te houden met dat uitgemolken typetje van ’m, Ben Weyts genaamd TTT Haha, nee: alles nog steeds geweldig kut hierzo TTT We kunnen het nieuwe jaar wél naar goede gewoonte beginnen met blinkende voornemens. Zo beloofde Chris Martin plechtig dat Coldplay in 2025 nog een plaat releaset, wat hun totaal op tien zou brengen, om daarna nóóit meer nieuwe muziek te maken TTT Onder de oorverdovende stilte van de nul mensen die allemaal tegelijk ‘Nee! Néé!’ schreeuwden, voegde hij er meteen aan toe: ‘We zullen wel blijven touren, zoals The Rolling Stones. Het zou cool zijn als we dit nog doen op ons 70ste’ TTT Keith Richards kwam uit de lucht gevallen – ‘Hoezó, ik tour nog?’ – maar stofte zich meteen af en wandelde verder TTT De onnavolgbare Henry Rollins gaf, al dan niet ter ere van het Coldplay-nieuws, op rollinsiaanse wijze tekst en uitleg over zijn eigen beslissing om vijftien jaar geleden te stoppen met muziek: ‘Er was geen tandpasta meer in de tube’ TTT Bij leven en welzijn ook de lijfspreuk van Shane MacGowan van The Pogues, doch dit geheel terzijde

Denkt op zijn beurt helemáál niet aan stoppen: Neil Young. Wat wij hebben met Malteser-chocolaatjes, dat heeft Ome Neil met onuitgegeven platen: met alarmerende regelmaat plukt hij er eentje van tussen de plooien van z’n fauteuil. Zo gooide hij net ‘Summer Songs’, een plaat uit 1987, bij wijze van kerstverrassing zomaar op het net TTT Nog een stuk verrassender: de LCD Soundsystem-film die net is uitgekomen op Amazon Prime. Dat je in de ‘LCD Soundsystem Holiday Special’ een carrière-omspannende set van de band kunt bekijken, valt nog enigszins binnen de grenzen der verwachtingen, maar wat te denken van ‘All My Friends’, een sitcom in jaren 90-stijl waarin James Murphy en co. door acteurs worden vertolkt? Eric Wareheim van Tim & Eric kruipt in Murphy’s huid, drummer Pat Mahoney wordt gespeeld door Macaulay ‘Home Alone’ Culkin én er huppelt ergens een Muppet-pop rond TTT Totaal ongerelateerde James Murphy-quote: ‘De taart voor mijn 30ste verjaardag was: dertig lijntjes coke op een plaat van Roxy Music’ TTT We weten intussen ook dat die andere absurde sitcom over het wedervaren van een muzikaal icoon dat aldoor stijf stond, onder meer van de coke, een vervolg krijgt: er komt een derde seizoen van ‘De Verhulstjes’

Gelukkig zijn er ook in 2022 nog zekerheden in het leven. Want als wij u nu zeggen dat Ozzy Osbourne, tijdens een zeldzaam moment dat er nog eens een lichtje ging branden, op het lumineuze idee is gekomen om een eigen reeks NFT’s op de markt te brengen, dan zou u de handen toch al eerder verbaasd tegen de wangen slaan als hij die dingen níét ‘CryptoBatz’ had gedoopt? TTT Voor de geïnteresseerden: het betreft 9.666 unieke, door Ozzy ontworpen digitale vleermuizen die u eraan moeten herinneren dat Ozzy ooit tijdens een optreden het hoofd van een wel zéér niet-digitale vleermuis heeft gebeten TTT U weet wel: voor het geval u dat vergeten was TTT Rest ons enkel nog onze eigen voornemens te delen: het volhouden tot 2025, en dan zien we wel weer

