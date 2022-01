Elke week diept Mauro één plaat op uit zijn uitgebreide verzameling. Deze week: ‘Let Jesus Work It Out’ (1977) van The Daytonians.

Er wordt heel wat afgezongen in de Bijbel – wat ik een aantal keer opnieuw moest intikken, omdat de autocorrectie er steeds ‘afgezogen’ van maakte. Een inmenging van een plagerige, verveelde God? Je weet maar nooit. Hij is nu eenmaal de eindredacteur van alles.

Muziek komt veel voor in de Bijbel. Mozes en Mirjam zongen na elke overwinning. Stamvader Jubal speelde op de lier of de fluit, en naar verluidt zelfs op beide instrumenten tegelijk als hij wat gedronken had. ‘Met een kakofonie van stemmen en boodschappen erbij.’

Klinkt cool! En dan had je nog het eerste heavymetalconcert aller tijden, dat plaatsvond in Jericho. ‘Als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich!’ staat in Jozua hoofdstuk 6. Dat moet nogal wat geweest zijn. Maar de Bijbel zo funky en soulvol bezingen als The Daytonians, daarvoor moesten wij zondaars wachten op het ontstaan van de Afro-Amerikanen. ‘Let Jesus Work It Out’ is DIY-soulgospel van de allerbovenste plank, door heilige timmerman Jozef geschuurd en vernist. ‘Search Heaven Over’ ademt totale overgave. Een love song voor God zelf, maar evengoed voor die ene mooie, mysterieuze dame die je soms in de kerk ontwaart. Bij het horen van ‘Jesus Is Calling’ zou onze Heiland zelve gaan dansen, onderwijl de hele tijd ‘Yes, baby!’ roepend, met twee duimen omhoog en als een schalkse ruiter knipogend naar zowat alle vrouwen. ‘Nu kan Dayton, Ohio echt trots zijn op iets van zichzelf, THE DAYTONIANS!!’ dixit de hoes. Gelijk hebben ze.