Lewis Capaldi trekt naar Netflix: ‘Ik dacht dat ik er zou uitzien als een held. Viel dat even tegen’

Lewis Capaldi (26) verdient zijn brood door zijn ziel bloot te leggen in ballades als daar zijn ‘Someone You Loved’ en ‘Before You Go’, die in februari nog door een uitverkocht Sportpaleis werden meegebruld. De aimabele Schot en koning van de zelfspot belooft nog méér gevoelens te delen in zijn Netflix-documentaire ‘How I’m Feeling Now’.

LEWIS CAPALDI «Netflix benaderde me eind 2019. Ik had net mijn debuut uitgebracht en had dus een topjaar achter de rug. Ik dacht: joepie, ik zal eruitzien als een held! Viel dat even tegen. De eerste versie van ‘How I’m Feeling Now’ was zó deprimerend dat ik aan de makers heb gevraagd: ‘Sterf ik misschien op het einde?’»

– Dus het cliché klopt: succes maakt niet gelukkig?

CAPALDI «Ik ben dankbaar voor mijn fans. En ik besef dat veel mensen het veel slechter hebben dan ik. Maar ik zou liegen als ik zeg dat de gekte van de afgelopen vijf jaar niet op mij heeft gewogen. Ik heb mijn mentale gezondheid altijd genegeerd, tot het onvermijdelijke gebeurde: ik kwam mezelf tegen. Ik kon zo niet voort. Ik moest de confrontatie met mijn angsten en onzekerheden aangaan.

»Ik kreeg bovendien de tourettediagnose, waardoor ik wél eindelijk kon verklaren waarom ik weinig controle heb over de bewegingen van mijn hoofd en schouder. Het gerucht dat die vreemde bewegingen een neveneffect van cocaïne zijn, klopt dus niet.»

– Tot slot mag je onze lezers warm maken voor jouw tweede plaat ‘Broken by Desire to Be Heavenly Sent’, die op 19 mei verschijnt.

CAPALDI «Verspil jullie tijd niet aan mij, beste lezers! Echt, het is waanzinnig dat ze me een tweede plaat hebben laten opnemen, die dan nog – hoe is het mogelijk?! – sléchter is dan mijn eerste.

»Nee, koop liever de nieuwe van Ed Sheeran. ‘Subtract’ ligt op 5 mei in de rekken.»

