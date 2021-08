Liars: ‘Ik sample mezelf: niemand kan mij méér inspireren’

Angus Andrew is de bezieler van cultband Liars, was ooit een spilfiguur in de New Yorkse postpunkrevival, inspireerde Yeah Yeah Yeahs-frontvrouw Karen O tot het iconische liefdesverdrietlied ‘Maps’, en bracht met ‘The Apple Drop’ zopas een tíénde plaat uit. Maar weet hij dat zélf eigenlijk nog allemaal?

HUMO Eerste vraag: welke Liars-plaat verscheen met een eetbare hoes?

ANGUS ANDREW «‘Drum’s Not Dead’ uit 2006?»

HUMO Nee. De ep ‘It Fit When I Was a Kid’.

ANDREW «Oké, maar de titelsong van die ep staat ook op ‘Drum’s Not Dead’. Is dat geen half punt waard?»

HUMO Prima. Wat zat er achter die smakelijke hoes?

ANDREW «We wilden iets maken dat in het streamingtijdperk de moeite was om te kopen en te consumeren. We wilden ook naakt en in pornoposes op de hoes staan, maar kregen met een leger advocaten te maken: we hebben de officiële ep dan maar gecensureerd. Op onze website boden we de hoes aan zoals ze bedoeld was: eetbaar én vulgair.»

HUMO In 2010 nam jij een klassieker integraal opnieuw op, samen met Beck en St. Vincent. Welke?

ANDREW «‘Kick’ van INXS. Beck had al de banaan van The Velvet Underground én het debuut van Leonard Cohen gecoverd. Ik stelde de INXS-plaat met ‘Need You Tonight’ en ‘Never Tear Us Apart’ als volgende klassieker voor. Wel intimiderend: Beck en St. Vincent brachten prachtinstrumenten mee naar de studio, en ik stond daar met een aftandse drummachine (lacht).»

HUMO De Nederlandse instrumentenbouwer Yuri Landman maakte voor jullie een unieke citer, die te horen is in ‘Leather Prowler’ uit 2007. Hoe heette dat instrument?

ANDREW «Geen flauw idee.»

HUMO De Moodswinger.

ANDREW «Ja, nu herinner ik het me opnieuw. Die man stond ons tijdens een soundcheck op te wachten met een instrument dat hij speciaal voor ons had gemaakt. Ik was vereerd, tót ik dat ding probeerde te bespelen: het was toch meer een concept dan een praktisch instrument.»

HUMO Welke rapper samplede ‘Leather Prowler’ in zijn song ‘Leather Head’?

ANDREW (meteen) «Tyler, the Creator. Daar ben ik best trots op. Rappers hebben het lef om bij allerhande muziekgenres samples te rapen, dat lijken indiemuzikanten niet te durven. Ik sample zelf graag, al gebruik ik meestal mijn eigen songs: niemand inspireert mij meer dan ikzelf.»

HUMO Wat is het langste Liars-nummer?

ANDREW «‘This Dust Makes That Mud’, van ons debuut.»

HUMO Klopt, afgeklokt op 30 minuten en 7 seconden.

ANDREW «De cd- en streamingversie heeft tenminste nog een einde. Voor vinyl opteerden we voor een locked groove, waardoor de plaat hetzelfde stuk eindeloos blijft herhalen.»

HUMO Welk nummer heeft de volgende lyrics: ‘We drove a biocar / Because we all love the earth / It didn’t get us far / And always sounded like a walrus / With ulcers’.

ANDREW (lacht) «Het staat op ‘Sisterworld’, en Devendra Banhart heeft er een remix van gemaakt – de titel weet ik niet meer.»

HUMO Half punt. Het is ‘The Overachievers’.

ANDREW «Juist. Naar de boeken van Bret Easton Ellis, die perfect de vervreemding omschreef die ik in Los Angeles heb ervaren.»

HUMO In welke video word je door een seriemoordenaar ontvoerd?

ANDREW «Die van ‘No. 1 Against the Rush’ uit 2012.»

HUMO Weer juist.

ANDREW «Ik heb me ongelofelijk geamuseerd tijdens die opnames: ik moest op de vlucht voor een bloeddorstige psychopaat, door de straten van Los Angeles. Twee jaar daarvoor heb ik me aan Venice Beach laten stenigen voor de clip van ‘Scissor’. Ik vind acteren niet zo heel leuk, want dan moet je je aan een script houden, maar voor een videoclip performen vind ik heerlijk.»

HUMO Welke Liars-videoclip is volgens een internetlegende vervloekt?

ANDREW «Ik gok op het scary ‘We Fenced Other Gardens with the Bones of Our Own’, met een geflipte video, waarin we elkaar overhoopschieten.»

HUMO Goed gegokt. Een screenshot heeft op het internet allerlei horrorverhalen geïnspireerd. Creepypasta heet zoiets.

ANDREW «Is dat hetzelfde als copypasta?»

HUMO Geen idee.

ANDREW «0 op 10 voor jou.»

HUMO Wie heeft in 2010 jullie song ‘No Barrier Fun’ gecoverd?

ANDREW «Alan Vega, de frontman van Suicide en één van mijn grote voorbeelden. Hij is in 2016 gestorven. Toen hij ons nummer wilde herwerken, zei ik: ‘Doe ermee wat je wilt, zelfs het geluid van een toilet dat je doorspoelt, is oké.’»

HUMO Tot slot: in welke film met Joseph Gordon-Levitt en Seth Rogen wordt jullie nummer ‘The Other Side of Mt. Heart Attack’ gebruikt tijdens een belangrijke scène?

ANDREW «‘50/50’. Ik heb de film nooit gezien, maar mijn moeder wel: ze is zelden zo trots op mij geweest.»

‘The Apple Drop’van Liars is uit bij Mute.

