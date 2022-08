Ten eerste: Lijpe was Laat. Het is te zeggen: over een kleine tien minuten hoeft niemand een open beenbreuk te vallen, maar als je amper veertig minuten podiumtijd hebt en je laat het eerste kwart aan je dj om aan het eind dan ook nog eens bijna tien minuten te vroeg weer de bus naar de viplounge te nemen, dan mag er wat mij betreft iets van de prijs af.

Ten tweede: Lijpe was Loom. Dat was het publiek ook, maar dat zit intussen aan dag vier van ’s nachts op yogamatjes slapen en overdag bien cuit braden tijdens de dodentocht tussen Main Stage en Dance Hall - een oversteek die nóóit ingekort wordt. Toen de boel na halfweg toch nog enige tekenen van leven begon te vertonen, ter hoogte van ‘Eng’ was dat, was dat bovendien meer te danken aan het publiek dan aan Lijpe.

En ten derde: Lijpe was Lachen. Soms. ‘Pukkelpop, dit was mijn laatste nummer,’ is bij voorkeur een bindtekst die je vóór het bewuste nummer eruitgooit dan erna, want nu viel de boel toch bepaald plat. Tweede beste lach: toen de dj van Lijpe vroeg om om alle lichten in de tent te doven zodat iedereen met het zaklampje op z’n smartphone kon zwaaien. Er brandde geen licht in de Dance Hall, het was kwart na één ’s middags. Dat was de zon.

Lijpe stond als eerste artiest op het podium van de Dance Hall, en daar stond hij goed. Prima om ondertussen je wervels weer in de juiste volgorde te leggen, je tijdens de vorige nacht verloren kluts weer af te stoffen, en om de eerste pint van de dag bij uit je pollen te laten vallen, maar promotie zit er voorlopig niet in.