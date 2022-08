Lil Durk tweemaal in gezicht geknald door vuurwerkkanon (video)

Burgemeester Rome bevestigt nieuwe uitbraak papenpokken

Britney Spears heeft de verschijningsdatum van haar aangekondigde memoires moeten uitstellen wegens ‘een papiertekort’ TTT De beslissing werd meegedeeld door Britneys uitgever, ene H.B. Gijs, en werd volgens aanwezige verslaggevers afgerond met een smakelijke boer

Mag de rechtbank verlaten langs ‘Start’: Bob Dylan, tegen wie vorige zomer een zaak was aangespannen door een vrouw die beweerde in 1965 als 12-jarige wekenlang vastgehouden en misbruikt te zijn door Bawb TTT De vrouw heeft de aantijgingen nu ingetrokken. ‘Een goed idee,’ vond ook de rechter, die ook oordeelde dat ze het niet in haar hoofd moet halen om de zaak ooit opnieuw aanhangig te maken TTT Mag daarentegen de kaart ‘Ga direct naar de gevangenis’ verwachten: Shakira, die in Spanje acht jaar cel riskeert voor belastingontduiking. Een voorstel tot minnelijke schikking heeft ze van de hand gewezen, waardoor de zaak nu dus voor de rechter komt TTT Het wordt vooral uitkijken naar de kroongetuigen, Shakira’s heupen TTT U weet waarom

Niet strafbaar, evenmin netjes: veelvlieger Taylor Swift, wier privévliegtuig dit jaar al zo’n 170 keer is opgestegen volgens mensen die dat bijhouden TTT Alles opgeteld zou haar kist al zestien dagen in de lucht gehangen hebben sinds januari, wat neerkomt op 1.184 keer de uitstoot van een gemiddelde mens. Bovendien duurde de kortste vlucht slechts 36 minuten TTT De entourage van Swift verdedigde de zangeres met de melding dat ze haar vliegtuig geregeld uitleent en ze dus niet op alle vluchten zat TTT Bevriend zijn met Taylor Swift heeft zo z’n voordelen. Zoals: toegang tot een privévliegtuig als de vuilnisbakken buitengezet moeten worden

Beyoncé zal het nummer ‘Heated’, te vinden op haar nieuwe plaat ‘Renaissance’, opnieuw opnemen met een lichtjes andere tekst: er was beroering ontstaan omdat in het nummer het woord ‘spaz’ valt, een neerbuigende term voor mensen met een handicap TTT En dan zeggen dat Lizzo nog maar net hetzelfde heeft gedaan met haar nummer ‘GRRRLS’, en wel om exact dezelfde reden TTT Namelijk: een telefoontje van de cast van ‘F.C. De Kampioenen’ om te zeggen dat ze fan zijn

Die van Muse, die wéten waar ‘de kids’ zoal mee bezig zijn vandaag de dag, zullen hun volgende plaat ‘Will of the People’ ook uitbrengen als NFT TTT Weinig verrassend: wie de laatste paar Muse-platen gehoord heeft, wist al dat Matt Bellamy de laatste jaren bezeten is van de thema’s ‘computers’ en ‘hoever willen mensen gaan om veel geld te verdienen?’

Normaliter worden nu-metal-anachronismen zoveel mogelijk geweerd op deze pagina, maar af en toe maken we een uitzondering. Bijvoorbeeld als Chad Gray, frontman van de carnavalsvereniging Mudvayne, van het podium valt TTT En dan vooral omdat Chad dat deed tijdens het nummer ‘Not Falling’

Maar zelfs onbedoeld stagediven is nog altijd te prefereren boven wat rapper Lil Durk overkwam, met zijn tweede vermelding in deze kolommen in evenveel edities onze sterkste stijger deze week TTT Daar moest hij helaas wel iets voor overhebben: Durk werd vorige week op het podium in Chicago in het gezicht geknald door twee vuurwerkkanonnen TTT De rapper werkte zijn optreden nog af na het dubbele eresalvo, maar liet daarna toch weten even vrijaf te nemen om zich op zijn gezondheid te concentreren TTT Een wenkbrauwdonor is namelijk niet één-twee-drie gevonden TTT Wel mooi: thuis kreeg Durk een kaartje van Hot Marijke, die weet wat het is om van twee kanten tegelijk in het gezicht geschoten te worden TTT En u?