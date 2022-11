Lil Nas X speelde zelfverzekerd en uitbundig in Paleis 12, maar hij moet toch meer dan dit in zijn glittermouwen hebben zitten

De eerste show van Lil Nas X op Belgische bodem was gezellig vol, maar zeker niet uitverkocht. Dat hield de popster niet tegen om een uitbundig en zelfverzekerd optreden neer te zetten waar de gay extravaganza van afdroop. Toch zit er nog rek op hem als live-artiest.

‘Montero’, de debuutplaat van Lil Nas X, is alweer een goed jaar oud. De opvolger is volgens de zanger in de maak, maar heeft titel noch releasedatum. Op die manier viel de show in Paleis 12 een beetje tussen wal en schip, misschien daarom dat de Brusselse evenemententempel op de Heizel niet tot aan het gaatje gevuld is geraakt. Toch stond er een halfuur voor het concert nog zo’n tweehonderd meter aan bezoekers zich een weg naar binnen te schuifelen in de regen. Moet beter te regelen zijn.

Gelukkig dacht Lil Nas X aan zijn doorweekte volgelingen door zo’n veertig minuten te laat te beginnen. Meer dan tijd genoeg om de programmafolder van tweeëndertig bladzijden te bestuderen die we in onze handen kregen gestopt. Een even ongewone als handige gids voor de avond, met een inleiding door de zanger zelf (‘This play is about my journey, what I’ve been through’), wat uitleg over het mechanische paard dat tijdens ‘Old Town Road’ op het podium zou komen gestapt, tekeningen van de zes outfits die Lil Nas X zou dragen en de hele setlist.

Achttien nummers staan daarop, waaronder intermezzo’s van een vertelstem, een paar tussenfilmpjes en een dansroutine op ‘Pure/Honey’ van Beyoncé. Twaalf eigen songs dus, plus bisje ‘Star Walkin’’ en dat is niet veel voor een arenashow. Op iets meer dan een uur is Lil Nas X uitgezongen.

Gelukkig is er meer dan de muziek in deze driedelige coming-of-age-vertelling. Ze ziet er geweldig uit, punt. De reuzeschermen brengen je van Barbie-waardige slaapkamers in protserige prinsessenkastelen naar het dieprode hellevuur. In een filmpje zie je hoe Lil Nas X, toen hij nog echt lil was, te horen kreeg dat die hel de plek was waar homo’s hun hiernamaalse dagen doorbrachten. Vandaag is hij er zelf een en het is waardevol om te zien hoe trots hij daarop is, al is de kus met een van hen wel verzedigd tot een schaduwspel.

De derde act, met Lil Nas X die uit een pop kruipt en zich vlindervleugels aanmeet, glibbert pas echt van de homo-erotiek. Tijdens hit ‘Industry Baby’ tonen de schermen een neonrode fitness en laten de over elkaar kronkelende dansers duidelijk zien dat ze daar niet alleen zijn om zich te perfectioneren op de benchpress. Alle acht pakken ze uit met een superbe solo, zoals op andere concerten de drummer of de gitarist nog eens zijn momentje zou pakken.

In Paleis 12 hoor je wel muzikanten uit hun dak gaan, maar je ziet ze niet. Lil Nas X zingt mee met zijn eigen vocalen op tape en maakt daar geen geheim van, niemand die op den duur het verschil nog hoort en er zijn genoeg momenten waarop je hoort dat hij het live doet. Op grote concerten is dat gangbaar - sommigen denken daar het woord ‘helaas’ bij - maar zelfs als overtuigde poptimist kun je er niet omheen dat deze man nog groeimarge heeft. Met technobeats en het halve punkplaatje ‘Lost in the Citadel’ brengt het queer boegbeeld muzikaal wel wat afwisseling, maar de agent provocateur die ons na ‘Old Town Road’ een half jaar deed nadenken over de zwarte geschiedenis van countrymuziek moet toch meer in zijn glittermouwen hebben zitten. De play die hij belooft in het programmaboekje is dit alvast niet, eerder een geformatteerd popconcert dat net een keer te veel stilvalt om het volk weg te blazen.

‘The end of the beginning’, zijn de laatste woorden die op het achterdoek worden geprojecteerd. Geen ongeloofwaardige belofte, maar dan moet Lil Nas X zich wel een tijd terugtrekken achter de schrijftafel om zijn repertoire uit te breiden en zijn verhaal uit te diepen.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: