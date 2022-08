Lil Uzi Vert stormde het podium op en neukte ons vervolgens keihard in de reet

Zinderende spanning aan het hoofdpodium. Al wie tussen de 12 en de 20 is, perst zich tegen elkaar aan, handen in de lucht. Als de opwarm-dj van dienst de beat laat knallen krijgen we een liter bier over ons heen.

Al dat gestuiptrek en hysterisch gedoe voor 1 rapper: Lil Uzi Vert. Een excentrieke popster voor Gen Z. Een beeldenstormer in de hiphopfashion. Een innovator die de voorbije jaren gewiekst trapbeats aan emo, elektro en punkpop koppelde en er schatrijk mee werd. Geen wonder dat al die opgehitste apostelen om ons heen het geblaf en de karaokeselectie van de dj geduldig weerstaan.

Wanneer plots, onder donderende laptopbeats, Lil Uzi Vert het podium opstormt, krijgt iedereen zo te horen een beroerte.

En vervolgens? Vervolgens neukt Lil Uzi Vert ons keihard in de reet. Voor de anderstaligen op de wei: Il nous baise dans le cul. Er fickt uns in den Arsch. Ele nos fode na bunda. Yup, Lil Uzi Vert undeniably fucks us firmly in the bum-bum.

Beeld Koen Keppens

De helft van de tijd vertikt hij het mee te rappen met de albumversies van zijn eigen nummers die de dj dom- en lompweg aan elkaar plakt. Hij roept en brult veel, ja, klimt op monitors om er vervaarlijk door een spacebril te turen die Kanye wellicht ooit naar de uitverkoopbakken verwees.

Bovenal kuiert Uzi een optreden lang van links naar rechts over het podium en weer terug en nog eens en opnieuw en nog eens van links naar rechts met de waan van iemand die zichzelf The Second F**king Coming Of Christ vindt. Niks geen empathie naar het publiek toe. Niks geen originaliteit. Gewoon effe lekker komen cashen in Kiewit.

Het ergste? Da’s dat een generatie opgroeit met het idee dat dít is hoe een hiphopshow hoort te zijn. Een zelfingenomen karaoke-act van een lui mompelend patsertje en zijn gemakzuchtig dj. Tragisch.

Vinden wij Lil Uzi Vert nog steeds één van de meest fascinerende figuren uit de hiphop? Jazeker. Deugde zijn show op Pukkelpop? Fuck no!

‘t Is aan Kendrick.

