Line-up van nieuw festival is de natte droom van iedereen die ooit MySpace had of naar MTV keek

Wie inmiddels de gezegende leeftijd bereikt heeft waarop Sean Paul, Cypress Hill en Limp Bizkit zowat de enige herkenbare namen waren in de line-up van Pukkelpop, begint maar beter alvast te sparen voor een vliegtuigticket richting Las Vegas volgend jaar. Met When We Were Young is daar immers een nieuw festival uit de grond gestampt dat nog het best kan worden omschreven als een vleesgeworden MySpace.

De allereerste editie gaat pas over een week van start, maar dat hield de organisatoren van When We Were Young niet tegen om alvast de line-up van 2023 bekend te maken. Wat de namen van 2022 betreft, kan de gehele affiche makkelijk worden samengevat als ‘die ene treurige-bloem-emoji die elke zichzelf respecterende emo destijds in z’n MSN-naam had staan’, met voor eeuwig aan chokers en zwarte eyeliner doen denkende bands als My Chemical Romance, Taking Back Sunday, Bring Me The Horizon, The Used en Avril Lavigne. Maar wat 2023 betreft, heeft de organisatie duidelijk de mosterd gehaald bij de recente revival van poppunk, het genre dat begin jaren 2000 furore maakte.

Beeld rv

Met onder andere Green Day, blink-182 (in originele bezetting), The Offspring, Good Charlotte, All Time Low, Sum 41, Yellowcard, Rise Against, Gym Class Heroes en Bowling For Soup mikt de editie van volgend jaar duidelijk op de dertigers en veertigers van vandaag. Een slimme zet, want juist die doelgroep is kapitaalkrachtig én nostalgisch genoeg om hun inmiddels idyllisch lijkende jeugd te willen herbeleven. Voor exact 249,99 dollar kan je je in Las Vegas dan ook naar hartenlust onderdompelen in de Gouden Tijden van poppunk en alternatieve rock, Tony Hawk, MySpace, MTV en die veel te wijde skatebroeken met zo’n ketting waar je je portefeuille aan bevestigde.

En het beste nieuws van allemaal? Machine Gun Kelly is in geen velden of wegen te bespeuren.

Me and my girl pulling up to When We Were Young Fest pic.twitter.com/JDiVKwnzG2 — 𝖈𝖍𝖆𝖕𝖆𝖘 (@ChapasMusic) 18 januari 2022

When We Were Young Fest crowd after moshing to one (1) song pic.twitter.com/Id3LxxQZKU — STATE OF THE SCREAM 😱 (@SOTSPodcast) 8 oktober 2022

When We Were Young Fest: Paramore, My Chemical Romance, Avril Lavigne, Silverstein, A Day to Remember, Pvris, Pierce the Veil, Sleeping w/ Sirens, AFI, Bring Me The Horizon, The Story So Far, Mayday Parade.



Me: pic.twitter.com/KPemJ0UquV — paramore is back 🥑 (@ioopstaylor) 18 januari 2022

Me and the squad at the Michelle Branch pit at When We Were Young Fest ‘23 pic.twitter.com/4WthPOlzmy — J/R Castro (@jrpuffenstuff) 11 oktober 2022