Live Nation opnieuw onder vuur na absurde ticketprijzen voor Beyoncé: zelfs Joe Biden wil plafond opleggen

Bij de ticketverkoop voor het concert van Beyoncé in Brussel werd voor het eerst een nieuw systeem gebruikt. Hoe minder tickets er beschikbaar waren, hoe duurder ze werden. Nog maar eens komt moederbedrijf Live Nation zo onder vuur te liggen. De roep vanuit de politiek om op te treden, klinkt steeds luider.

Amper twee maanden geleden draaide de wereldwijde ticketverkoop van Taylor Swift helemaal in de soep. De website van Ticketmaster ging offline en fans moesten soms uren in de digitale wachtrij staan om vervolgens te horen dat de tickets uitverkocht waren. Swift zelf was not amused. En als zij praat, wordt er geluisterd.

Vorige week was er in België onvrede over de ticketverkoop voor de show van Beyoncé op 14 mei in Brussel. Na amper een uur waren alle 50.000 tickets de deur uit. Achteraf was er veel te doen over de platinumtickets, waarbij de prijs steeg naarmate het aantal beschikbare tickets daalde. Terwijl de prijs van gewone tickets varieerde tussen 63 en 183 euro, kostte een platinumticket makkelijk drie keer zoveel. Ticketmaster zegt dat het de artiesten zelf zijn die de ticketingstrategie bepalen.

Ticketmaster is een dochterbedrijf van Live Nation, dat wereldwijd een belangrijk deel van de muziekindustrie domineert, ook in België. Niet alleen is 60 à 70 procent van de ticketverkoop in hun handen, ook is Live Nation de promotor van heel wat artiesten én bezit het talrijke concertzalen of heeft het er langdurige deals mee. Dit verticale monopolie zorgt voor veel kritiek: artiesten worden bijna gedwongen worden om in zee te gaan met Live Nation omdat het anders ontzettend moeilijk wordt om ergens geboekt te worden.

Opbreken van Live Nation

Dat ontkent het bedrijf in alle toonaarden. Het zegt dat het simpelweg de beste is op de markt. Maar in de Verenigde Staten lijkt dat soort praatjes uitgewerkt. Eind vorige maand werd de top van het bedrijf gesommeerd naar het Huis van Afgevaardigden, waar er iets zeldzaams gebeurde in het gepolariseerde Amerika: er kwam eensluidende kritiek van de Democraten én de Republikeinen. Ticketmaster wordt onder andere verweten dat het onvoldoende investeringen doet om zijn systemen te updaten.

Het bedrijf schoof de schuld voor het mislukken van de ticketverkoop in de schoenen van bots, die tickets massaal opkopen om ze op platforms als StubHub, VividSeats en SeatGeek aan te bieden tegen woekerprijzen. Zelfs voordat de officiële ticketverkoop al gestart is, zijn daar tickets te vinden voor duizenden euro’s. ‘Als ze erin slagen om die tickets aan te kopen, maken ze gigantische winsten’, aldus Joe Berchtold, CFO van Live Nation. ‘Slagen ze daar niet in, dan betalen ze de fans gewoon terug.’

Dat Live Nation de focus verlegt naar dit probleem, is geen toeval. Het voelt dat zijn reputatie onder vuur ligt. In het Congres gaan er steeds meer stemmen op om Live Nation op te breken door de ticketactiviteiten van Ticketmaster af te stoten. De parlementsleden laten het initiatief voorlopig aan het ministerie van Justitie, dat een uitgebreid onderzoek voert naar de activiteiten van Live Nation en Ticketmaster. In een fusieovereenkomst kreeg het bedrijf in 2009 een aantal regels opgelegd, zoals het niet-opdringen van zijn ticketdienst aan concertpromotoren. Deze deal loopt nog tot 2025, maar als er een schending vastgesteld zou worden, zou dat weleens het einde kunnen betekenen van deze mastodont.

Of het zo’n vaart zal lopen, is nog eens extra de vraag. Eerder werd ook al geopperd om Microsoft, Amazon of Google op te breken, maar dat is er nooit van gekomen. Zo inbreken in de vrije markt is een eerder uitzonderlijke maatregel in het liberale Amerika. Eurocommissaris Margrethe Vestager gaat wel agressiever de strijd aan tegen monopolies. Ze dwong eerder bedrijven als Microsoft en Google tot het betalen van hoge boetes vanwege het misbruik van hun dominante marktpositie bij hun besturingssysteem of zoekmachine. Maar voorlopig is er in Europa nog geen onderzoek geopend naar Live Nation of Ticketmaster.

Hoge servicekosten

Nog een doorn in het oog zijn de hoge servicekosten, die kunnen oplopen tot 50 procent van de ticketprijs. Vooral op de secundaire markten, waar Live Nation zich nu ook volop op gestort heeft. Zo bleek dat tickets voor het Nederlandse Lowlands-festival werden doorverkocht met extra kosten van 12 procent. Naar eigen zeggen doet Ticketmaster dit in de eerste plaats om te voorkomen dat tickets worden aangeboden tegen woekerprijzen. In Nederland hebben een aantal politici al hun ongenoegen geuit over zulke praktijken. Ook de Amerikaanse president Joe Biden laat zich niet onbetuigd. Hij wil de strijd met de hoge servicekosten aangaan en in alle industrieën een plafond opleggen.

Vooral gewone muzikanten, die niet zoveel macht hebben als de Beyoncés en Taylor Swifts van deze wereld, zijn de dupe van de praktijken van Live Nation. Zo verklaarde de muzikant Clyd Lawrence, leadzanger van een kleine band in New York, in het Amerikaanse Congres dat de tickets voor zijn show worden verkocht voor 30 dollar plus 12 dollar servicekosten. Van die 42 dollar gaat er 30 dollar naar de concertzaal, Ticketmaster en de promotor, die vaak allemaal onder dezelfde paraplu zitten. ‘Van de helft van de overige 12 dollar gaat er 6 dollar naar de kosten voor de verplaatsingen. Zo bleef er voor onze band met acht leden maar 6 dollar over, waarop nog eens belastingen betaald moeten worden. En dan is er nog de ziekteverzekering. Zo blijft er bijna niks meer over’”

(DM)