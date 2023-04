Lizzo: ‘De enige reden waarom mensen Nickelback haten, is omdat hun zanger een blonde permanent heeft’

Experts abortusdebat: ‘CD&V wellicht niet meer levensvatbaar na 2024’.

De machines komen, deel één. De muzikale samenwerking tussen Drake en The Weeknd, die vorige week dolle rondjes deed op het wereldwijde web, blijkt niet echt te bestaan TTT Het is te zeggen: het erg overtuigende ‘Heart on my Sleeve’, zoals het nummer heet, was in werkelijkheid ineengebokst via artificiële intelligentie. Beetje indrukwekkend, ook een beetje akelig TTT Na miljoenen keer beluisterd te zijn in luttele uren, werd het fragment alweer manu militari van alle grote streamingdiensten gehaald op bevel van platenmaatschappij Universal TTT Die reageerde, zoals alle grote bedrijven die een gat in de geldbuidel gewaarworden, nogal pissig. ‘Aan wiens kant willen de streamingdiensten staan? Aan die van de artiesten en de fans, of aan die van de fraudeurs?’ TTT Inderdaad, hoe Drake en The Weeknd ooit nog het verlies te boven zullen komen van de drieënhalve euro die ze zijn misgelopen met die miljoenen streams: het is een raadsel TTT De machines komen, deel twee TTT Een stel Britse muzikanten, het wachten op de Oasis-reünie meer dan moe, hebben dan maar hun eigen Oasis- nummers geschreven en in de stijl van Liam Gallagher laten inzingen door een computer TTT Wat zijn platenmaatschappij ervan vindt, moet nog blijken, maar Liam zelf leek al erg te spreken over het eindresultaat. Op Twitter: ‘Mad as fuck, I sound mega’

Het enige wat gitaarspelers liever doen dan op hun gitaar priegelen, is lúllen over de gitaar waarop ze priegelen. En dus brengt Johnny Marr binnenkort een fotoboek uit met zijn favoriete instrumenten uit zijn collectie, met telkens een woordje uitleg erbij TTT ‘Marr’s Guitars’, de titel bedacht zichzelf, komt uit op 17 oktober TTT U weet wat dat betekent: het is een kwestie van tijd voor Morrissey zijn favoriete microfoons in een boek verzamelt TTT Verschijnt ook op 17 oktober: ‘Messengers: The Guitars of James Hetfield’, waarin James van Metallica, u gelooft het niet, al zijn favoriete gitaren uit zijn collectie zal bundelen, met telkens een woordje uitleg erbij TTT U weet wat dat betekent: het is een kwestie van tijd voor Lars Ulrich een boek wijdt aan zijn favoriete tennisrackets TTT Die van Nickelback hebben Lizzo uitgenodigd op één van hun optredens TTT Lizzo had het in een interview namelijk opgenomen voor de Canadezen, die het als mikpunt van spot in hun sector nog altijd moeiteloos halen van Lars Ulrich TTT ‘De enige reden waarom mensen Nickelback haten, is omdat hun zanger een blonde permanent heeft,’ zo beweert Lizzo in het fragment dat de band, samen met de uitnodiging, deelde op Instagram TTT Wel raar: het Lizzo-interview dateert al van 2019. Tja, als je in Nickelback speelt, kun je nu eenmaal niet kieskeurig zijn als het op complimenten aankomt TTT Het deuntje van ‘Super Mario Bros.’ is opgenomen in de Amerikaanse Library of Congress, waar cultureel relevante muziekstukken bewaard worden voor het nageslacht TTT Moge het ook een waarschuwing zijn voor toekomstige generaties: vertrouw nooit Italiaanse loodgieters. Ooit eens eentje gebeld: ze zitten aan de paddo’s, slaan je huis kort en klein, pikken al je kleingeld, en als ze dan eindelijk weer vertrekken na je schildpad door het raam getrapt te hebben, is je gootsteen nóg altijd verstopt

