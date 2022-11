Lizzo: ‘Wie zoveel teleurstellingen heeft moeten slikken, gaat geluk verdacht vinden’

Lizzo is de shizzo. Haar doorbraakplaat ‘Cuz I Love You’ uit 2019 leverde haar wereldhits op – ‘Juice’! ‘Truth Hurts’! – en drie Grammy’s. Opvolger ‘Special’ was één van dé platen van de afgelopen zomer, dankzij de single ‘About Damn Time’. En haar televisiereeks ‘Watch Out for the Big Grrrls’ op Prime Video won net een Emmy. Maar vóór de roem en glorie kwamen, heeft Melissa Viviane Jefferson (34) ellende en armoede doorstaan. De Amerikaanse rapper deelt haar bewogen levensverhaal in de HBO Max-documentaire ‘Love, Lizzo’, te zien op Streamz.

– De Lizzo van 2022 speelt al twerkend op een kristallen dwarsfluit voor duizenden uitzinnige fans, maar de familievideo’s in ‘Love, Lizzo’ laten een verlegen meisje zien, bang van de camera.

LIZZO «Al van jongs af schreef ik popsongs, maar ik had het zelfvertrouwen niet om ze aan anderen te laten horen. Ik had het moeilijk op school: ik werd gepest, hoorde nergens bij. Zelfs over mijn muzieksmaak was ik onzeker. Ik hield van ‘OK Computer’ van Radiohead, maar mijn zwarte klasgenoten verweten me dat ik me als een witte gedroeg.

»Ik gebruikte humor als verdedigingsmechanisme en werd algauw de grapjas van de klas. Als ik tegenwoordig in ongemakkelijke situaties verzeil, reageer ik nog altijd lacherig en luidruchtig.»

– Terwijl jouw leeftijdgenoten kozen voor hiphop, leerde jij dwarsfluit spelen.

LIZZO «Ik heb dat aan mevrouw Johnson te danken, de muzieklerares op mijn school. ‘Je hebt een goeie fluitmond,’ zei ze – vraag me niet waarom (lacht). Ik twijfelde, want alle coole meisjes speelden klarinet. Maar zodra ik de fluit begon te beheersen, was ik verkocht. Dag en nacht blies ik op dat ding! Ik zat in een fanfare en droomde van een plek in een symfonisch orkest. Ik schreef me in aan de universiteit van Houston, waar ik de opleiding klassieke muziek volgde.

»Op mijn 21ste liep het spaak. Ik nam te veel hooi op mijn vork: de dwarsfluit, de universiteitsband, avondjes uit met vrienden, hiphopfeestjes en tussendoor studeren. Toen mijn vader stierf, ben ik ingestort. Alles heb ik achtergelaten – de universiteit en zelfs de fluit. Ik had geld noch een dak boven mijn hoofd. Ik sliep in mijn auto of op de bank bij vrienden. Een eenzame, donkere periode.»

– In 2013, op je 25ste, debuteerde je als rapper met ‘Lizzobangers’. Hoe had je de moed gevonden om die stap te zetten?

LIZZO «Ik werkte in een kruidenierswinkel toen mijn oog viel op een advertentie in de krant: ‘Rockband zoekt zangeres’. Ik gaf het een kans en werd pardoes de frontvrouw van een groepje dat zich gretig liet inspireren door The Mars Volta. Toen pas heb ik de kracht van mijn stem ontdekt. We speelden gewoonlijk voor anderhalve man en een paardenkop, maar ik zag die armzalige concerten als betaalde repetities.

»De ultieme vertrouwensboost kwam van Prince. Hij liet me in 2014 op zijn song ‘Boytrouble’ zingen, en hij gaf me het gevoel dat ik op een podium thuishoor.

»In 2017 releasete ik met hernieuwde motivatie mijn beste song tot dan toe: ‘Truth Hurts’. Helaas, daar kraaide geen haan naar. Tot twee jaar later datzelfde lied ineens viraal ging op TikTok.»

– Ondertussen heb je drie Grammy’s en een Emmy op de schouw: je hebt het gemaakt!

LIZZO «En toch voel ik me nog altijd een underdog. Wie zoveel teleurstellingen heeft moeten slikken, gaat geluk verdacht vinden, hè.

»Eigenlijk ben ik dankbaar dat ik pas op mijn 31ste ben doorgebroken. Ik ben volwassen kunnen worden zonder paparazzi in de buurt. En dat duizenden mensen een kaartje kopen om míj te zien: na al die lege zalen en ongemakkelijke nachten zal ik het nooit vanzelfsprekend vinden.»

– Tot in het Sportpaleis!

‘Love, Lizzo’, vanaf 25 november op Streamz. Op 24 februari 2023 speelt Lizzo in Sportpaleis, Antwerpen.