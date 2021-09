Lorde: ‘Soms ben je het hoofdgerecht en soms die ene schotel die niemand bestelt’

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor groeide op in de suburbs van Auckland, Nieuw-Zeeland, als tweede van vier in een Kroatische migrantenfamilie. Op haar zestiende noemde David Bowie haar ‘de toekomst van de muziek’. Kanye West was meteen fan. En op een eenmalig Nirvana-concert in 2014 mocht ze Kurt Cobain spelen tijdens ‘All Apologies’. Grote schoenen! En toch is Lorde (24) altijd één van de allernuchterste popsterren gebleven. Quod erat demonstrandum: een gesprek over roem, macht, rijkdom en nieuwe plaat ‘Solar Power’. ‘Ik ben de messias niet!’

– Er zijn twee theorieën over mensen die op te jonge leeftijd te veel roem kennen: ofwel blijft hun mentale leeftijd stokken op het moment van de doorbraak, ofwel moeten ze net veel sneller opgroeien dan hun leeftijdgenoten.

LORDE «Kunnen die theorieën ook samen opgaan? (Denkt na) Sowieso ben ik de voorbije jaren mentaal veel sneller ouder geworden dan pakweg mijn vroegere schoolkameraden, die ik nog zie. Veel van die vrienden omschrijven me als een soort tweede moeder. Of een derde grootmoeder (lacht).

»Tegelijk klopt het dat ik door mijn beroep eigenlijk altijd kan blijven spelen. Al mijn vrienden moeten de zandbak vroeg of laat verlaten en de echte wereld ingaan, ik kan het me permitteren om te blijven zitten.»

– De meeste tienersterren verdwijnen na een tijdje in de anonimiteit, krijgen het moeilijk of worden geleefd door hun entourage. Voor jou lijkt het allemaal wel mee te vallen.

LORDE (schouderophalend) «Mijn eerste single, ‘Royals’, was zo huge... Het succes overspoelde me. Mensen trokken van alle kanten aan me. Ik herinner me dat het voelde alsof iedereen mijn jeugd wilde drinken: ‘Een elixir! Geef het ons!’

»Wereldroem is extreem interessant om van dichtbij mee te maken. Een sociologisch fenomeen. Ik kan het iedereen aanraden (lacht). Gevaarlijk wordt het pas als je geneigd bent om je zelfvertrouwen of je gevoel van eigenwaarde uit die roem te halen. Zelf ben ik altijd achterdochtig naar de hele ervaring blijven kijken. Het overkwam me, maar ik heb er mijn identiteit niet rond opgebouwd.

»Nu, op mijn 24ste, ben ik aanzienlijk minder bekend dan toen ik 16 was. Perfect!»

– ‘Melodrama’, je tweede plaat, wordt beschouwd als een heel goede popplaat, maar vergeleken met je debuut ‘Pure Heroine’ was het een commerciële flop. Op je Amerikaanse ‘Melodrama’-tournee speelde je voor 6.000 fans, een paar jaar eerder waren dat er nog 18.000.

LORDE «Eigenlijk drong toen pas tot me door: aha, dus ik ga níét met al mijn platen elke keer negen weken lang op nummer één staan, tot het einde der tijden! (lachje) Ik zal die gewaarwording toen vervelend hebben gevonden, maar intussen beschouw ik het als een bestcasescenario. Ik heb veel vroeger dan anderen leren omgaan met pieken en dalen. De ene dag wil iedereen een stukje van je, de andere dag niet. Soms ben je het hoofdgerecht, soms het dessert, en soms die ene schotel op het menu die niemand bestelt. Ik weet wie ik ben, en ik weet dat dat volstaat.»

– De sleutelwoorden van je eerste twee platen waren respectievelijk ‘tienerverdriet’ en ‘ecstasy’. Welk begrip typeert ‘Solar Power’?

LORDE «The divine, het goddelijke. (Rolt met de ogen) Poeh, dat klinkt hoogdravend. Ik ben niet religieus opgevoed, maar herken het goddelijke wel in de ingenieuze manier waarop de natuur in elkaar zit.»

– Heb je het dan over de christelijke God?

LORDE «Absoluut niet. Ik geloof gewoon in ‘iets’ hogers.

»(Denkt na) In een positie als de mijne is het vaak verleidelijk te denken dat je zélf het centrum van het universum bent. Al bijna een decennium ben ik de architect van mijn eigen leven. En door mij zijn de levens van een hoop mensen om me heen veranderd – ik betaal het loon van belachelijk veel anderen, om het zo maar te zeggen. Dan helpt het om te beseffen dat er buiten jou nog ergens een hogere macht is: o, ik ben maar een vlekje!»

– In je doorbraakhit ‘Royals’ zong je: ‘Let me live that fantasy’. Het ging over hoe je vrienden en jij toen ‘slechts arme, onopvallende sloebers’ waren, maar dat gaat allang niet meer op: beroemdheden zijn de nieuwe royals. Is het niet raar, of zelfs hypocriet, om dat nummer nu nog te zingen?

LORDE «Ik zal inderdaad nooit meer níét rijk zijn. Mijn leven is nu compleet anders, en ik zal daar nooit over liegen. Maar toen klopte het. Ik was het moe dat ik mijn leven nergens in de volledige popcultuur weerspiegeld zag.»

– In de nieuwe song ‘Stoned at the Nail Salon’ zing je: ‘‘Cause all the music you loved at sixteen, you’ll grow out of’ – of hoe we de songs moe raken waar we als tiener dol op waren. Verwijs je daarmee ook naar de fans die ‘Royals’ ontgroeid zijn?

LORDE «Ja. In mijn hoofd groeien mijn fans natuurlijk met mij mee: zij waren 16 toen ik 16 was, en ze zijn nu ook 24. In die song zeg ik eigenlijk: het is oké als mijn vroegere werk niet meer zoveel voor je betekent. We veranderen allemaal, voortdurend.»

– Voel je je verantwoordelijk tegenover je fans?

LORDE «Toch wel, ja. Ik heb zeker geen vrijblijvende relatie met hen. Maar als je een verlosser zoekt, ben je bij mij aan het verkeerde adres. Ik ben de messias niet! Ik kan je niet redden.»

‘Solar Power’ van Lorde is nu uit bij Universal.

