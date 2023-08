Loreen: ‘Onlangs noemde iemand me een weird bitch. Ik kan me geen mooier compliment indenken’

‘Hold me now,’ bedelt Johnny Logan om een troostende knuffel, want hij is niet langer de enige artiest die tweemaal het Eurovisiesongfestival heeft gewonnen. Voortaan moet hij Loreen (39), voluit Lorine Zineb Nora Talhaoui, naast zich dulden op het ereschavot: na haar eerste overwinning met ‘Euphoria’ in 2012 kaapte de Zweeds-Marokkaanse zangeres in mei voor de tweede keer de hoofdprijs weg met ‘Tattoo’, dat nu al 21 weken in de hoogste regionen van de Vlaamse Ultratop bivakkeert. Over songfestivalitis, een moeilijke jeugd, sterke vrouwen en een robbertje vechten met een Azerbeidzjaanse dictator: ‘Ik gebruik mijn stem voor méér dan enkel liedjes zingen.’

Loreen zijgt uitgeput neer op een sofa in haar Londense hotelsuite, na een fotoshoot die de hele dag heeft geduurd. Haar klinkende overwinning op het Eurovisiesongfestival – ‘Tattoo’ verpletterde de concurrentie, waaronder het funky ‘Because of You’ van de Belgische Gustaph – heeft haar een plaats opgeleverd op de cover van Rolling Stone UK, maar wat zich had aangediend als een relaxed half dagje plaatjes schieten, draaide uit op een elf uur durende poseermarathon. Gelukkig was de crew erg vriendelijk, vertelt de zangeres terwijl ze zichtbaar ontspant na een paar slokken verse kruidenthee: ‘Ik mocht zelfs m’n eigen playlist opzetten in de studio. Het was een lange dag, maar met de juiste muziek vliegt de tijd voorbij.’

– Wat staat zoal in de Spotify-lijst van een tweevoudige Songfestivalwinnares?

LOREEN «Te veel om op te noemen, maar vandaag heb ik de hele dag door ‘Honda’ van FKA Twigs en Pa Salieu op repeat gezet. Een knaller van een song.»

– Geen ABBA, Vicky Leandros of Dana International?

LOREEN (lacht) «In tegenstelling tot wat veel mensen denken, ben ik geen Songfestivalfreak. Vóór mijn eerste deelname aan ‘Melodifestivalen’ (televisieprogramma waarin de Zweedse inzending voor het Eurovisiesongfestival wordt gekozen, red.) in 2011 wist ik zelfs amper dat er zo’n grote, internationale liedjeswedstrijd bestond. Ik heb een nogal armoedige jeugd gehad, moet je weten. We waren met zes thuis, en mijn moeder stond er helemaal alleen voor. Als jong meisje heb ik nooit één aflevering van ‘Melodifestivalen’ of het Songfestival gezien: de enige bron van entertainment in huis was een oud, gammel televisietoestel waarop we slechts drie kanalen konden ontvangen. En we hadden trouwens helemaal geen tijd om voor de tv te hangen: mama had het erg moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, dus moesten mijn broers, zussen en ik voortdurend bijspringen in het huishouden.»

– Koesterde je toen al muzikale ambities?

LOREEN «Nee, niet echt. Ik heb mijn eerste stapjes in de muziekwereld pas gezet toen ik een jaar of 20 was (Loreen eindigde in 2004 op de vierde plaats in de Zweedse talentenjacht ‘Idol’, red.). Als kind was ik stil en verlegen – een beetje een weirdo, eigenlijk – en als puber was ik veel te hard op zoek naar mezelf om met muziek bezig te zijn. Bovendien moest ik de hele tijd m’n stinkende best doen om niet verbitterd te raken: voor een meisje van 16 is het niet makkelijk om elke dag te moeten zien in welke weelde je klasgenootjes leven, terwijl je zelf geen nagel hebt om aan je kont te krabben.»

– Hoe heb je die frustraties overwonnen?

LOREEN «Dankzij mijn moeder, die goed besefte dat haar kinderen zich vragen stelden bij die moeilijke leefomstandigheden: ‘Waarom hebben wij niet wat zij hebben?’ ‘Waarom moet dit ons overkomen?’ Maar ook: ‘Er zijn mensen die het nóg slechter hebben dan wij. Waar komt al dat lijden in de wereld toch vandaan?’ Mama heeft ons altijd aangespoord om het grotere plaatje te zien. Om onze problemen niet louter rationeel, maar ook spiritueel te benaderen. Daarmee heeft ze ons behoed voor heel wat duistere gedachten. Als ik vandaag een gelukkige, evenwichtige vrouw ben, heb ik dat voor een groot deel aan haar te danken.»

– Met ‘Euphoria’ en ‘Tattoo’ ga je de geschiedenisboeken in als de eerste vrouwelijke artiest die twee keer het Eurovisiesongfestival heeft gewonnen. Had je ooit verwacht dat je zoveel succes zou hebben?

LOREEN «Ik sta versteld van de wendingen die mijn leven de voorbije jaren heeft genomen. Mijn eerste overwinning is al meer dan een decennium oud, maar ik moet mezelf nog altijd af en toe in de arm knijpen: ‘Is dat écht gebeurd?’ Toen ik dit jaar opnieuw won, stond ik aan de grond genageld. Ik was natuurlijk buiten mezelf van blijdschap, maar het overheersende gevoel was opnieuw: what the fuck gebeurt hier allemaal?!

»Vandaag ben ik in Londen, de magische stad waarvan ik als meisje droomde, om me te laten fotograferen voor een wereldberoemd muziektijdschrift. Wat heeft morgen voor mij in petto? Geen flauw idee, maar ik geniet met volle teugen van alles wat op me afkomt. Ik word dag in, dag uit overstelpt met nieuwe, superboeiende ervaringen. Het lijkt wel alsof ik in een achtbaan zit!»

– Naar verluidt stond je eerst weigerachtig tegenover een tweede deelname aan het Songfestival.

LOREEN «Toen ik de demo van ‘Tattoo’ de eerste keer had beluisterd, dacht ik: hm, da’s best een leuke song. Mijn entourage begon me onmiddellijk te pushen om me in te schrijven voor ‘Melodifestivalen’, maar zelf vond ik dat geen goed idee. Vijf jaar na ‘Euphoria’ had ik al eens deelgenomen met een nieuw nummer, en dat was uitgedraaid op een flop – ik raakte zelfs niet door de voorrondes. Ik was als de dood om opnieuw af te gaan, dus heb ik eerst de tijd genomen om lang en diep na te denken. Wil ik dit wel? Is dit goed voor mij? Matcht het Songfestival nog altijd met de artiest én de mens die ik ben geworden? Na een paar maanden ben ik overstag gegaan, met dank aan een aantal hartsvrienden en -vriendinnen die ik blindelings vertrouw: hun voortdurende steun en positieve vibes hebben me het duwtje gegeven dat ik nodig had.»

– Waarom twijfelde je of een wedstrijd die je eerder al glansrijk had gewonnen nog bij jou zou passen?

LOREEN «Dat had vooral te maken met de politieke context. Ik weet niet of je je het nog herinnert, maar in Azerbeidzjan (waar het Eurovisiesongfestival in 2012 werd georganiseerd, red.) was ik erin geslaagd om flink tegen een paar zere schenen te schoppen (lacht).»

– Juist: je ontketende ei zo na een diplomatiek incident nadat je in interviews kritiek had geuit op de mensenrechtenschendingen onder het regime van de Azerbeidzjaanse dictator Ilham Aliyev.

LOREEN «Sterker nog: toen de politie erachter kwam dat ik in het geheim een groep mensenrechtenactivisten had ontmoet, werd ik samen met mijn entourage een dag onder huisarrest geplaatst! We lieten onmiddellijk een paar flessen champagne aanrukken om te vieren dat we die gemene dictator in z’n hemd hadden gezet (lacht). Het leek er zelfs even op dat ik het land zou worden uitgezet, maar de Zweedse ambassade en de EBU (European Broadcasting Union, samenwerkingsverband van publieke omroepen die het Songfestival uitzenden, red.) hebben daar een stokje voor gestoken. Hun steun was hartverwarmend: officiële instanties houden doorgaans niet van oproerkraaiers, maar blijkbaar vonden ze dat ik het bij het rechte eind had.»

– Toch werden je kritische uitspraken ook buiten Azerbeidzjan op de korrel genomen: ‘Eurovision is altijd een apolitiek evenement geweest, en dat moet zo blijven.’

LOREEN «Onzin. Als je zoveel ellende hebt meegemaakt als ik, kún je niet onbewogen blijven bij het leed van anderen. Nu ik een stem heb die een beetje weerklank vindt, ben ik vast van plan om ze te gebruiken voor méér dan alleen maar liedjes zingen. Heeft iemand daar een probleem mee? Da’s dan jammer, maar dat zal me nooit tegenhouden om te strijden voor wat belangrijk is.»

HARDCORE OMA

– In 2017 onthulde je in een talkshow op de Zweedse televisie dat je biseksueel bent. Heb je...

LOREEN (onderbreekt) «Onthuld? Dat klinkt alsof ik tot dan toe een duister geheim verborgen had gehouden. Nee, ik heb gewoon vertéld dat ik biseksueel ben. Meer dan een fait divers is dat trouwens niet: voor de buitenwereld zou het toch geen zier mogen uitmaken of ik op mannen, op vrouwen of op allebei val? Liefde is zoveel meer dan enkel je seksuele voorkeur. Het enige wat telt, is dat je in alle vrijheid voor de volle honderd procent jezelf kunt zijn bij iemand. Al de rest is bijzaak.

»De enige reden waarom ik tijdens dat interview over mijn geaardheid heb gesproken, is dat ik mensen wil aanmoedigen om hetzelfde te doen. Er bestaat geen grotere marteling dan de hele tijd te moeten verbergen wie je werkelijk bent, uit angst voor de reacties van je omgeving. Een maatschappij die je voorschrijft hoe je je moet gedragen, wat je moet denken, of zelfs wat je moet voelen: dat zou voor mij de hel op aarde zijn. Nog niet zo lang geleden slingerde iemand me in het gezicht dat ik een weird bitch ben, maar die persoon heeft me – zonder het te beseffen – het mooist denkbare compliment gegeven: als ik me in de ogen van anderen soms een beetje vreemd gedraag, betekent dat alleen maar dat ik vrij ben, snap je? Eén en ondeelbaar mezelf, zonder angst of gêne.»

'Weldra is het tijdperk van de mannen voorbij, en dat hebben ze uitsluitend aan zichzelf te danken: ze hebben genoeg kansen gekregen, maar ze hebben de wereld grandioos verknoeid.' Beeld Azazel

– In eerdere interviews sprak je vol bewondering over je moeder en je grootmoeder: ‘Zij hebben me getoond hoe ik een sterke, onafhankelijke vrouw kon worden.’

LOREEN «Mijn moeder is als prille tiener vanuit Marokko naar Europa gekomen, samen met mijn vader – die meer dan dubbel zo oud was als zij. Toen ze op haar 15de zwanger raakte, drong zijn familie aan op een snel huwelijk, maar dat weigerde ze pertinent. Zes jaar, vijf kinderen en een karrenvracht verwijten later was ze het gezeur van haar man en zijn familie zó moe dat ze haar koffers pakte en samen met ons andere oorden opzocht. We stonden op straat, mama had geen rooie duit én ze sprak geen half woord Zweeds, maar toch bruiste ze van het zelfvertrouwen: ‘Ik voed jullie wel in m’n eentje op, lieve schatten. Daar heb ik geen man voor nodig.’»

– Een moedige beslissing, maar misschien ook een tikje onbesuisd?

LOREEN «Jij hebt mijn moeder duidelijk nog nooit ontmoet (grijnst). Ze is een echte strijder! Wat ze heeft gedaan, was trouwens helemaal niet zo ongewoon in haar cultuur: mama is een Berber (Noord-Afrikaans volk, red.), en in de Berberse traditie dragen de vrouwen de broek binnen het gezin. Eeuwen geleden trokken de vrouwen van dorp tot dorp op zoek naar een geschikte man die hun kinderen kon schenken. ‘Wil jij een baby met me maken? Kom dan maar eens even mee!’ Soms bleef zo’n vrouw een paar jaar samen met haar man, tot ze hem beu was: dan vloog-ie onverbiddelijk aan de deur, en voedde ze haar kinderen in haar eentje op. Maar net zo goed werd de arme kerel meteen gedumpt nadat hij z’n kwakje had gedeponeerd (lacht).

»Mijn moeder heeft me in de loop der jaren talloze verhalen verteld over de sterke vrouwen die ze had gekend in haar dorp, maar het strafste vind ik nog altijd dat van m’n eigen grootmoeder. Ze was getrouwd met een man van wie ze zielsveel hield, maar op een dag werd hij opgeroepen als soldaat – hij zou nooit meer van het slagveld terugkeren. Oma werd door de gemeenschap onder druk gezet om te hertrouwen, maar ze had geen zin om zich de wet te laten voorschrijven: ze ontvluchtte het dorp met haar twee kinderen en vestigde zich in een stadje een paar kilometer verderop. Daar heeft ze de rest van haar leven doorgebracht als een man! Mama heeft me foto’s van haar getoond: mijn kloeke oma achter de toonbank van haar eigen winkeltje, gekleed in een wijde mannenkaftan (traditioneel gewaad, red.) en met een stoere mannenhoed op d’r hoofd. Ongelooflijk, hè? Ik denk dat ze de eerste Marokkaanse vrouw was die zo’n hardcore genderswitch heeft gemaakt (lacht).»

– Hoe was het om op te groeien met zulke rolmodellen?

LOREEN «Empowerend en inspirerend, maar ook fucking moeilijk. Ik voelde voortdurend een enorme druk op m’n schouders. Alles wat ik deed, werd afgewogen tegen de heldendaden van mama en oma. Als ik de rol even dreigde te lossen, kreeg ik onmiddellijk op m’n kop: ‘Opgeven? Geen denken aan! Jij bent een vrouw, jij kunt álles!’ Ze hebben me altijd ingepeperd dat vrouwen het sterke geslacht zijn. En dat klopt ook, vind ik. Tenslotte zijn wij het die baby’s op de wereld zetten, hè. Dat zie ik al die kleinzerige mannen nog niet zo snel doen (lacht).»

– Heb je ook vrouwelijke rolmodellen in de muziek?

LOREEN «Natuurlijk! Ik bewonder alle vrouwen in de muziekwereld – en daarbuiten – die weigeren om zich te schikken naar de voorbijgestreefde, machistische verwachtingspatronen. Daarmee bedoel ik niet dat een vrouw zich niet sexy mag kleden of gedragen: ze moet in de eerste plaats zichzelf kunnen zijn. Grace Jones is een prachtig voorbeeld. Zij is de baas over haar lichaam en over haar seksualiteit. Als ze naakt wil rondlopen, doet ze het gewoon, en het past ook perfect bij wie ze is.

»Voel je het ook? Er zit een enorme omwenteling aan te komen. In de volgende generatie zullen de vrouwen het voor het zeggen hebben. Weldra is het tijdperk van de mannen voorbij, dat geef ik je op een briefje. En dat hebben ze uitsluitend aan zichzelf te danken: ze hebben de voorbije eeuwen meer dan genoeg kansen gekregen om de wereld naar hun hand te zetten, en ze hebben de boel grandioos verknoeid.»

IN MALMÖ MET ABBA

– Je Songfestivalzege was de zevende voor Zweden. Volgend jaar vindt de wedstrijd plaats in Malmö, op de 50ste verjaardag van ABBA’s overwinning met ‘Waterloo’. Mogen we een gastoptreden van het viertal verwachten, denk je?

LOREEN «Hm... Ze treden nu wel samen op in virtuele vorm, met hun ABBA-tars (in de show ‘Voyage’ worden avatars van de originele groepsleden begeleid door een liveband, red.). Maar of er ook een échte reünie komt? Dat weet ik niet. Ze zijn intussen een dagje ouder, en het is al zo lang geleden dat ze samen op een podium hebben gestaan... Waar ik wel zeker van ben, is dat minstens een paar van hen in Malmö van de partij zullen zijn. Maar dat mag je vooral niet verder vertellen (lacht).»

– Vóór het zover is, staat jou nog een druk 2023 te wachten. De tickets voor je Europese tournee vliegen de deur uit.

LOREEN «Ik kijk er zó hard naar uit! Ik krijg massa’s berichten van fans: ‘Kun je alsjeblieft naar Frankrijk komen?’ ‘O, en naar Spanje!’ ‘En daarna naar Engeland!’ Het wordt echt geweldig: ik ben op de plek waar ik wil zijn, zij zijn op de plek waar ze willen zijn, en samen maken we er een onvergetelijke avond van.»

– Ben je ook van plan om nieuwe muziek uit te brengen?

LOREEN «Ja, absoluut. De voorbije jaren heb ik niet veel nieuwe nummers gemaakt, maar daar komt weldra verandering in. 2023 wordt mijn jaar, daar ben ik zeker van – en 2024 ook. Tenminste, dat is wat mijn waarzegster me heeft verteld. Ik denk trouwens dat ik me binnenkort definitief in Londen vestig: ik voel nergens zo’n creatieve vibe als hier. Ik wil dolgraag samenwerken met Labrinth en Burna Boy, twee van de meest getalenteerde singer-songwriters die ik al heb ontmoet.»

– Heeft je waarzegster ook voorspeld wie in 2024 het Eurovisiesongfestival zal winnen?

LOREEN «Ja, hoor: ABBA (lacht).»

© Rolling Stone UK