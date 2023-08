Lost Frequencies haalt als eerste Belg 1 miljard streams met een nummer

Lost Frequencies mag zich de eerste Belgische artiest noemen die meer dan 1 miljard Spotifystreams haalde met één nummer. De teller voor ‘Where Are You Now’ staat nu op 1.003.885.117.

Lost Frequencies, Felix De Laet voor de vrienden, schrijft zo Spotifygeschiedenis. Dat is niet de eerste keer: hij was ook al de eerste Belgische soloartiest die een plekje haalde in de top 50 van Spotify Global, de meest gestreamde artiesten wereldwijd.

‘Where Are You Now’ is een samenwerking met de Britse singer-songwriter Calum Scott en kwam uit in 2021. De Laets debuutsingle ‘Are You With Me’ werd in 2014 ook een nummer één-hit in het Verenigd Koninkrijk.

‘Ik ben ontzettend dankbaar voor de liefde en steun van mijn fans over de hele wereld’, reageerde de artiest op zijn record. ‘Het is echt een eer om te zien dat mijn muziek zo’n groot publiek bereikt op Spotify. Dit is een bewijs van de kracht van muziek om mensen samen te brengen.’

Deze vrijdag komt zijn nieuwe single ‘Dive’ uit, een samenwerking met de Engelse singer-songwriter Tom Gregory.

