Louis Theroux kietelt de sterren: ‘Stormzy moest giechelen’

Na sekteleden en neonazi’s waagt Louis Theroux (53) zich alweer aan een andere uitzonderlijke mensensoort: wereldsterren. Hij begint zijn nieuwe BBC-reeks ‘Louis Theroux Interviews…’ met een openhartig gesprek met de beroemde Britse rapper Stormzy, die dit jaar op het hoofdpodium van Rock Werchter stond. Ook Yungblud en Rita Ora krijgen een aflevering, terwijl Shania Twain en Nick Cave onlangs deelnamen aan ‘The Louis Theroux Podcast’.

– Hoe is het om celebrity’s te interviewen?

LOUIS THEROUX «Stresserend! Mijn ervaringen in psychiatrische instellingen, zwaarbewaakte gevangenissen en bij extreemrechtse groeperingen waren op een vreemde manier rustgevend, want ik kon me telkens door die buitengewone situatie laten meevoeren. Bij beroemdheden werkt het zo niet, natuurlijk. Ik krijg telkens een beperkt tijdslot toebedeeld, dus elke vraag telt. Het voelt ineens alsof ik zélf aan het performen ben.»

– Stormzy geeft niet graag interviews. Hoe wist je hem te overtuigen?

THEROUX «Hij kent mijn werk. Toen we elkaar voor het eerst de hand schudden, moest hij zelfs giechelen: ‘Ik wil je al zo lang eens ontmoeten.’»

– Welke ster heeft jóú aan het giechelen gekregen?

THEROUX «Shania Twain. Ik ben oud genoeg om te herinneren hoe zij ooit, in de jaren 90, de allergrootste was: ze zag er ongelofelijk goed uit, kon fantastisch zingen en schreef onsterfelijke wereldhits. En ze is positief gebleven, ondanks de armoede en het misbruik waaronder ze in haar jeugd gebukt is gegaan. Sterk.»

– De BBC heeft al een tweede seizoen van ‘Louis Theroux Interviews…’ besteld. Wie staat op je verlanglijstje?

THEROUX «Elton John. Beyoncé. Adele. En ik wil Tom Cruise interviewen over – ik kan het niet laten! – scientology.

»Dat gezegd zijnde: ik moet gaan, ik moet nog op bezoek bij een rockster.»

‘Louis Theroux Interviews...’

NPO 3, vrijdag 21 juli, 21.05

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: