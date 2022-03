Luister én kijk naar ‘Tilt’, de nieuwe single van Whispering Sons!

‘This is ‘Tilt’, a song that did not make the cut for ‘Several Others’ (hun laatste album, red.), but that we felt still deserved a release of its own.' Zo stelt Whispering Sons hun nieuwe single voor. Daar kunnen wij, als de gerenommeerde muziekliefhebbers die we zijn, hen enkel voor toejuichen.

Wie wederom overtuigd raakt van het talent van Fenne Kuppens en compagnie, kan de winnaars van Humo’s Rock Rally 2016 op 25 juni bezichtigen op het podium van TW Classic, een namiddag die zeer aan te raden is want op de affiche prijken ook Nick Cave & The Bad Seeds en Placebo. Wie echter niet zo lang kan wachten, vindt op onderstaande foto ook de data en locaties van hun komende shows. Tickets zijn te koop op hun site.

