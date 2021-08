Luister hier exclusief naar de nieuwe single van Humo’s Rock Rally finalist Be Irving

Be Irving, vorig jaar nog in de finale van Humo’s Rock Rally, stelt vandaag zijn nieuwe nieuwe single ‘All Of Us’ voor, met bijhorende videoclip. Zanger Frederik De Clercq huppelt door een weiland met mannetjes die verdacht veel lijken op het bandlogo.

De band combineert akoestische instrumenten met samples van alledaagse voorwerpen. Zo werd in vorige nummers onder meer gebruik gemaakt van de geluiden van een bestekbak, een parkeermeter en een autodeur. Benieuwd wat ze dit keer in petto hebben? Ontdek het hier in de exclusieve première van hun videoclip.