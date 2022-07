Luister hier Humo's Gepeperde Barbecueplaylist

De zon straalt? Bier in de koelkast, ribbetjes op het rooster, koolsla op tafel? Dan rest alleen nog de muziek. Maar wat doet een nummer ruiken naar Provençaalse kruiden op hete kolen? Humo ging op aperitief bij muzikanten, koks en andere levensgenieters, op zoek naar de ultieme barbecuesong. Van Jim Morrisons côte à l’os tot Vin Diesels ijskoude cola, onze jury was het maar over één zaak eens: ‘Zit de muziek goed, dan is een barbecue al half gewonnen.’

Miles Davis - ‘Black Satin’

Andy Cairns (frontman van Therapy?) «Ik ben opgegroeid in een krap appartement in een wooncomplex in Antrim, Noord-Ierland. Het dichtst dat ik tijdens mijn jeugd bij een barbecue kwam, waren auto’s die in de buurt in brand gestoken werden.

»Ik probeer de schade nu zoveel mogelijk in te halen, het liefst met de band als gezelschap. Halen we de kolen boven, dan zetten we meestal ‘On the Corner’ van Miles Davis op, zijn fusionmeesterwerk uit 1972. Een opzwepende plaat die iedereen gegarandeerd in een goede stemming krijgt, zonder af te leiden of te storen. Het hoogtepunt: ‘Black Satin’, dat vijftig jaar na dato nog altijd verfrissend klinkt. Ook altijd geweldig tijdens een barbecue: ‘Rockaway Beach’ van Ramones en ‘Here Comes the Summer’ van The Undertones.»

Xavier Rudd - ‘Follow the Sun’

Sandra Bekkari (kok) «Bij ons thuis staat altijd muziek op: een mix van mijn favorieten, die van mijn man (Peter Craeymeersch, die samen met John Crombez in de rockband SevZero zit, red.) en die van onze kinderen. Peter noemt mij een verdoken rockchick, maar tijdens de barbecue mogen het toch vooral chille liedjes zijn, zoals ‘Everything Now’ van Arcade Fire of ‘Californication’ van Red Hot Chili Peppers. En weinig nummers maken me zo gelukkig als ‘Follow the Sun’ van de Australische singer-songwriter Xavier Rudd.»

Alexandra Stan - ‘Mr. Saxobeat’

Stien den Hollander (zangeres) «Als S10 zing ik emotionele en persoonlijke liedjes, maar tijdens een barbecue hoor ik liever iets anders. Het mag opzwepend zijn, vrolijk en dansbaar en een beetje fout. ‘Satisfaction’ van Benny Benassi! ‘Like a G6’ van Far East Movement! En ik grijp élke kans aan om ‘Mr. Saxobeat’ op te leggen, een heerlijk liedje van de Roemeense Alexandra Stan. Het heeft drie pakkende hooks die elk een song op zich waard zijn. Ik besef: ik pak uit met de foutste song van de lijst. Maar iedereen kent het en je kunt erop dansen: gezellig!»

LunchMoney Lewis - ‘Bills’

Senne Guns (singer-songwriter, bekend van ‘Koken met classics’ op Radio 1) «Barbecueën is: je buren jaloers maken met geurige kruiden op de kolen en extreem vrolijke liedjes, zoals ‘Bills’ van LunchMoney Lewis. Voor u uitgetest: ‘Bills’ duurt net zo lang als nodig is om je witte worsten gaar te krijgen. Ga daarna voor ribbetjes op het rooster en jaag tegelijk ‘Inspector Norse’ van Todd Terje door de boxen. Instrumentaal, dus je kunt er probleemloos ‘Wil iemand nog iets te drinken?’ boven roepen. Smakelijk!»

Skroetbalg - ‘Bakkie de man’

Pieter-Jan Symons (Goe Vur In Den Otto) «Zit de muziek goed, dan is een barbecue al half gewonnen. Vóór ik nadenk over het vlees, de drank of zelfs maar de gasten die ik wil uitnodigen, begin ik aan de afspeellijst. De perfecte barbecuesong zit tussen upbeat en mellow, tussen feest en diner. ‘Amarillo by Morning’ van George Strait en ‘Life of Sin’ van Sturgill Simpson, bijvoorbeeld, maar mijn favoriet is ‘Bakkie de man’ van de Nederlandse punkband Skroetbalg. Een song over een gastheer die te weinig drank in huis heeft gehaald, waarna zanger Sander Broersma een gouden barbecuetip uitdeelt: ‘Bakkie de man / Aans bi-je een zuunig zwien’. Voor wie dat Drentse dialect niet kan ontcijferen: ‘Eén bak de man, anders ben je een zuinig zwijn.’»

Casa de Leones - ‘No Te Veo’

Tessa Dixson (zangeres) «Ik hoorde deze song voor het eerst in de dansfilm ‘Step Up 2’ uit 2008. Ik was toen 10, maar de scène met de familiebarbecue is me altijd bijgebleven: de joviale sfeer, de tuin met de gezellige verlichting, ‘No te veo’ op de achtergrond... Later ontdekte ik dat Casa de Leones een tijdelijke supergroep van reggaetonzangers uit Puerto Rico was. Een bossanovaklassieker zoals ‘The Girl from Ipanema’ van Stan Getz en João Gilberto zou wellicht jong en oud plezieren, maar dit jaar moet iedereen eens verplicht genieten van de zomerse genialiteit van Casa de Leones.»

Earth, Wind & Fire - ‘September’

Dikke (Limburgse rapper met de nummer 1-plaat ‘130 kilo’) «Ik heb twee vrienden die voor elke barbecue altijd de bijzonderste muziek voor me vinden: van Duitse techno over oude blues tot Braziliaanse carnavalsnummers. Voor de hand liggender, maar daarom niet minder sterk: ‘September’ van Earth, Wind & Fire, een vaste waarde in de playlist. Dat funky lied krijgt mijn hoofd altijd leeg en geeft me het gevoel alsof ik pardoes in een coole Vin Diesel-film ben beland. Doe daar nog een ijskoude cola met een citroenschijfje bij, en ik ben in de hemel.»

Tony Joe White - ‘Polk Salad Annie’

Loïc Van Impe (kok) «Ken je publiek: dat is de gouden regel bij het samenstellen van een playlist. Ik draai geen Slipknot tijdens een familiebarbecue en belaag mijn metalkameraden niet met Harry Styles. Maar er zijn songs die vrijwel altijd werken, zoals ‘Polk Salad Annie’ van Tony Joe White. De Amerikaanse zanger schreef dat nummer in 1968 over pokeweed of westerse karmozijnbes, het gewas dat zijn ouders hem ’s avonds voorschotelden tijdens armoedige maanden in de moeraslanden van Louisiana. Ik leerde de song kennen via mijn grote held Dave Grohl: hij sprak White in zijn docureeks ‘Sonic Highways’. Viben op tijdloze swamprock: heerlijk.»

Hamza - ‘Mucho Love’

Victor De Roo (dj en producer) «Ik vind de sauzen het belangrijkste bij een barbecue. En wie sauzen zegt, zegt Hamza, de zelfverklaarde Sauce God van Brussel en bij uitbreiding België en Frankrijk. Zijn platen ‘Paradise’ en ‘1994’ geven mij zin om de barbecue boven te halen, en ik heb er niet eens één. ‘Mucho Love’ staat op ‘1994’ uit 2017 en heeft een toepasselijk refrein: ‘Mucho, mucho sauce, mucho, mucho sauce’. Ik doe mayonaise bij álles. Truffelmayonaise is heerlijk, maar de lekkerste mayonaise is die van mijn bomma.»

Alex G - ‘Runner’

Iwein Segers (presenteert ‘Slacker Station’ op Willy) «‘Slacker’ staat voor slome en sympathieke songs, gespeeld met een zekere nonchalance. Inderdaad: ideaal voor bij de barbecue. De Amerikaanse cultartiest Alex G – binnenkort op Pukkelpop – heeft dé slackerhit van de zomer op zijn naam geschreven met ‘Runner’, een heerlijk lied dat tweeënhalve minuut duurt en over zijn hond zou gaan. Het is meteen ook het lijflied van die ene m/v/x die tijdens de barbecue voortdurend in de weer is: het vlees op tafel zetten, de glazen bijvullen, de borden afruimen. De runner, dus. Dat ben ik niet, hoor. Ik zit liever de hele tijd in dezelfde stoel (grinnikt).»

General Ehi Duncan & The Africa Army Express - ‘Africa (My No. 1)’

Sofie Dumont (kok) «De zon schijnt, ijsblokjes tinkelen in de glazen en een heerlijke gerookte geur hangt in de lucht. Dat vraagt niet om wilde gitaren, wél om iets gezapigs en gelukzaligs. ‘Borderline’ van Madonna, bijvoorbeeld. Of ‘La ritournelle’ van Sébastian Tellier. Maar ik wil de Humolezer graag iets nieuws leren kennen en kies voor ‘Africa (My No.1)’ van de Nigeriaanse reggaeartiesten General Ehi Duncan & The Africa Army Express. Uitgebracht in 1987 en in de vergetelheid geraakt, tot een platenlabel de song vorig jaar nieuw leven inblies. De Captain Planet-remix is nog beter: de bas vooraan de mix, heerlijke blazers erbovenop.»

Jimi Hendrix - ‘Fire’

Milo Meskens (singer- songwriter) «Ribbetjes op het rooster, enkele goede maten en Jimi Hendrix die speelt: beter wordt het leven toch niet? In ‘Fire’ hoor je dat de gitaargod iets te veel drugs heeft genomen, wat een nuchtere mens zoals ik toch een stapje dichter bij een ander universum brengt. ‘Little Wing’, ook van Jimi, past bij de kippenvleugeltjes, ‘Lilac Wine’ van Jeff Buckley kan bij het schenken van de drank, en ‘I’m on Fire’ van Bruce Springsteen wijst de genodigden op wat vooral níét de bedoeling is tijdens het barbecueën. Of is dat te veel ‘Willy’s en Marjetten’? Hallo, ben je daar nog?!»

CKay - ‘Watawi’

Black Mamba (dj en StuBru- presentatrice) «Mensen die mij voor een etentje uitnodigen, weten: ik zal zonder gêne hun playlist bekijken. Als ze de juiste songs hebben gekozen, dan bemoei ik me niet. Kan het beter, dan neem ik de muziek in eigen handen. Bij een barbecue hoort feelgoodmuziek, en ‘Watawi’ van CKay is dat helemaal. De Nigeriaan scoorde vorig jaar een monsterhit met ‘Love Nwantiti’. ‘Watawi’ is zijn nieuwste single: de afrobeats uit zijn thuisland met elementen van het Zuid-Afrikaanse housegenre amapiano. Eén aanstekelijk TikTok-dansje verwijderd van een viraal succes.»

Donny Benét - ‘Le Piano’

Federico Pecoraro (bassist bij ECHT!) «We zijn met de band overeengekomen: ‘Le piano’ van Australiër Donny Benét is ons ultieme barbecuelied. Amper drie maanden oud, maar het klinkt als iets wat al sinds de eighties meegaat – de cheesy eighties, welteverstaan. Achter Benéts bierbuik en pornosnor schuilt een muzikaal genie met een voorliefde voor Italiaanse disco. We staan op dezelfde dag op Pukkelpop als hij – we zullen voor voldoende chipolata’s zorgen in de backstage.»

Bruce Springsteen - ‘Glory Days’

Stijn Meuris (Noordkaap-frontman en Willypresentator) «Als ik aan barbecue denk, zie ik een Amerikaanse woonwijk waar de upper class in de tuin samenkomt bij de pool, terwijl de kids baseball spelen. En dan kom ik onvermijdelijk bij Bruce Springsteen uit. Meer bepaald: de Springsteen van ‘Born in the U.S.A.’, zijn bestseller uit 1984. Ik denk niet dat iedereen die plaat heeft begrepen. Ja, Bruce bezingt de American dream, maar mét maatschappijkritiek. In ‘Glory Days’ loopt hij een oude schoolvriendin tegen het lijf: op de high school kon ze elke jongen krijgen, tegenwoordig is ze een gescheiden en miserabele vrouw die mijmert over de gouden dagen. ‘I hope when I get old I don’t sit around thinking about it’, zo hoopt Bruce hardop. ‘But I probably will’.»

Calvin Harris - ‘Feels’

WAYI (r&b-artiest, Spotify Equal-ambassadrice) «Als ik de winterblues heb, zet ik ‘Feels’ van Calvin Harris op en droom ik van een zomerbarbecue. Zonnig en fris, dat lied is het muzikale equivalent van een watermeloen. ‘Feels’ staat op ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’, een plaat die hij maakte met echte instrumenten en een resem interessante artiesten, onder wie Frank Ocean, Snoop Dogg en Travis Scott. En Pharrell, Katy Perry en Big Sean leuken ‘Feels’ op. Wie iets anders wil horen, kan altijd ‘Too Special’ van een zekere WAYI opleggen, een lied dat die artieste blijkbaar samen met haar zus Sunday Rose heeft gemaakt. Van horen zeggen!»

Primal Scream - ‘Loaded’

Robin Borghgraef (frontman van SONS) «Een barbecue begin ik altijd chill met ‘Charlotte’s Thong’ van Connan Mockasin, gevolgd door ‘Version Galore’ van reggaegrootheden U-Roy and The Melodians. Eten doen we tijdens ‘Chan Chan’ van Buena Vista Social Club en drinken tijdens ‘Call Me the Breeze’ van J.J. Cale. En dan, als iedereen volgepropt zit: ‘Loaded’ van Primal Scream, door NME verkozen tot één van de beste songs aller tijden. De Schotten samplen Peter Fonda uit ‘The Wild Angels’: ‘We wanna be free to do what we wanna do / And we wanna get loaded / And we wanna have a good time’. Feest!»

Billy Stewart - ‘Summertime’

Harry Descamps (frontman van Whorses) «Ik daag de lezers van Humo uit: probeer tussen de satéballetjes door met Billy Stewart mee te zingen tijdens ‘Summertime’. We leggen dat lied ook op tijdens repetities, in de tourbus en backstage op festivals. Nog áltijd zijn we er niet in geslaagd om Billy feilloos te imiteren. Laka-laka-laka! Brrrrrrrrrrrrrrrrrr-ut! Ontdekt via Quentin Tarantino, die dit zomeranthem drie jaar geleden in zijn ‘Once Upon a Time in Hollywood’ stak.»

Eagles - ‘Witchy Woman’

Lady Linn (zangeres) «Ik wou dat ik de jaren 60 en 70 had meegemaakt. Het spontane van de rock-’n-roll van die tijd, het losse van het hippiebestaan: dat trekt me aan. Bij de muziek van Eagles denk ik niet meteen aan een braadworst, maar wél aan maten die zorgeloos samenkomen. Zeker ‘Witchy Woman’ heeft dat effect: een traag, cool en ontspannen lied dat iets mysterieus heeft en tegelijk smeekt om een frisse pint. Ik begrijp niet waarom zoveel horecazaken van die akoestische hipstercovers van bekende songs draaien wanneer je een groep hebt als Eagles.»

The Doors - ‘Riders on the Storm’

Dominique Persoone (kok) «Ik sta bekend als chocolatier, maar barbecue is mijn grootste passie. Als ik alleen woonde, zou ik de kolen elke dag aansteken. Ja, ook in de winter. The Doors zijn geschikte compagnons: zij staan voor flowerpower, peace en leut. ‘Light My Fire’ is de evidente keuze, ‘Riders on the Storm’ mijn persoonlijke favoriet. Dat spetterende geluid aan het begin van het lied? De meeste mensen denken een regenbui te horen, maar ik ben ervan overtuigd: dat is Jim Morrisons côte à l’os die op de barbecue ligt te knetteren. Prove me wrong!»

