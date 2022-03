Vanavond is het zover: de eerste halve finale van Humo’s Rock Rally 2022. Tien beloftevolle bands strijden in de Vooruit in Gent voor een plaats in de finale. Wie gaat door? Wie valt helaas af? Radio Willy stelde de tien kandidaten al even aan je voor en put en cours de route enkele klassiekers uit het rijke Rock Rally-archief.