Maakt Rihanna écht een grootse comeback met haar Super Bowl-show of houdt ze haar fans aan het lijntje? ‘Met Riri weet je nooit’

Ze werd moeder, zakenvrouw en miljardair, en de muziek werd bijzaak. Maar in de prestigieuze halftimeshow van de Super Bowl, deze nacht, zet Rihanna (34) voor het eerst sinds 2016 weer voet op een podium. Is Riri helemaal terug? Met de popster uit Barbados weet je nooit.

In de teaser voor de halftimeshow van de Super Bowl stelt een stem de vraag van één miljoen: ‘Riri, where have you been?’ Sinds ze in 2016 haar achtste en tot dusver laatste studioalbum ‘Anti’ uitbracht, bleef het stil in het kamp van Robyn Rihanna Fenty. Het is te zeggen: in zeldzame interviews hintte ze wel naar ‘R9’, de werktitel van haar volgende langspeler, maar het bleef bij veel blabla en weinig boemboem.

Maar Rihanna heeft geen zittend gat. Billboard’s Hot 100, de belangrijkste hitlijst van Amerika, noteerde sinds 2005 maar liefst 14 nummer-1-hits van Rihanna. In totaal belandde de Caraïbische zangeres met 63 songs in de lijst. In tien jaar tijd slaagde ze er met wereldhits als ‘Umbrella’, ‘Diamonds’ en ‘Man Down’ in te wedijveren met Beyoncé om de titel van Queen of Pop.

Niemand had bij de release van ‘Anti’ in 2016 kunnen voorspellen dat er een periode van muzikale inactiviteit zou volgen. In de plaats van hits schrijven richtte ze haar pijlen op de beauty- en modewereld, met onder meer een kledingmerk, lingerielijn en cosmeticaproducten. Haar zijsprong was zo succesvol dat Riri volgens zakenblad Forbes daardoor de ‘jongste vrouwelijke selfmade miljardair’ werd. Rihanna is dus nooit volledig van de radar verdwenen, maar op nieuwe eigen muziek was het wachten tot het najaar van 2022, toen bekend werd dat ze de titeltrack voor ‘Black Panther: Wakanda Forever’ had gemaakt.

‘Lift Me Up’ heet dat lied. Het is een ballad die niet in onze top 15 van memorabele Rihanna-songs staat. Met ‘Born Again’ stond er zelfs een tweede nieuw nummer van haar op de soundtrack van de Marvel-film, maar dat werd evenmin een Riri-klassieker. Zo werd de langverwachte ‘comeback van een alleskunner’ eerder een teleurstelling. Wanneer het in zeldzame interviews over nieuwe muziek ging, vertelde Rihanna steevast dat ze in een reggaefase zat. Als fan hoop je dan op stomende feestmuziek, een soort van avant-gardistisch twerkmateriaal. Je verwacht alleszins geen wachtmuziek voor in een beige jaren 2000-hotellobby, wat ‘Lift Me Up’ uiteindelijk wel was.

De radiostilte van Rihanna had lange tijd iets stromaeiaans. De bekendste Barbadaanse verschafte haar fans weinig informatie, dus men ging er altijd van uit dat le grand retour onvergetelijk zou zijn. Stromae kwam sterker uit de jaren van bezinning, maar het is wachten op de échte comeback van Rihanna om conclusies te trekken. In een podcast van popcultuurplatform The Ringer riepen de hosts op om de ‘Black Panther’-songs los te zien van Riri’s eigenlijke comeback. Want het post-Super Bowl-tijdperk zou een nieuw hoofdstuk moeten worden.

Goud

Het is dus nog maar de vraag of 2023 effectief het jaar van Rihanna wordt. Je zou denken van wel, want waarom zou ze anders deelnemen aan het grootste muziekevenement ter wereld? De Super Bowl-halftimeshow is alleen de grootsten der aarde gegeven: onder meer Beyoncé, Madonna, Prince en Michael Jackson gingen haar voor. Je krijgt 13 minuten om je grootste hits erdoor te jagen, dus hoe groter de spektakelwaarde van de show, hoe groter de kans dat je viraal gaat. Zoals die keer toen Beyoncé van haar halftimeshow gebruikmaakte voor een reünie van haar oude groep Destiny’s Child.

Je kunt je als popster geen betere promo bedenken dan optreden tijdens de halftimeshow van de Super Bowl, steevast goed voor meer dan 100 miljoen kijkers wereldwijd. Rihanna gaat daar heus niet mee instemmen als ze in de tussentijd niet op nieuwe muziek broedt. Het weinige dat intussen bekend is, is dat ze in het State Farm Stadium van de Arizona Cardinals geen nieuwe muziek zal voorstellen. ‘A celebration of my catalogue’, noemt Riri de setlist, waarvan ze naar verluidt 39 versies heeft liggen. ‘Ik probeer de afgelopen 17 jaar samen te vatten in 13 minuten’, zo vertelde ze eerder deze week tijdens een persconferentie.

Beeld Mellon

Rihanna hoeft in elk geval niet te bewijzen dat ze haar plek verdient op de Super Bowl. Ze heeft negen Grammy’s staan in wat ongetwijfeld een architecturaal imposante trofeekamer is, ze acteerde naast Sandra Bullock en Cate Blanchett in ‘Ocean’s 8’, ze was als eerste zwarte vrouw het gezicht van Dior, en ex-president Barack Obama noemde haar ‘a powerful force in the fight to give people opportunity, dignity, and hope’. Tenzij ze deze halftimeshow louter als bucketlistmateriaal beschouwt – wat onwaarschijnlijk lijkt – kondigt dit optreden de langverwachte komst van haar negende album ‘R9’ aan. ‘De fans hebben het de werktitel ‘R9’ gegeven, en ik zal die allicht behouden’, zei ze ooit in T Magazine.

Alleen: het lijkt alsof er een wezenlijk verschil is tussen de Rihanna die na haar achtste fullalbum ‘Anti’ werkte aan een reggaeplaat die er tot dusver niet is gekomen, en de Rihanna die de muziek op een bepaald moment naar het achterplan heeft geschoven. In Interview Magazine vertelde ze in de zomer van 2019 over de mentaliteitsswitch die ze tegen dan had gemaakt: ‘Vroeger was ik zo niet, maar de laatste jaren heb ik beseft dat je tijd voor jezelf moet maken om geestelijk gezond te blijven. Als je niet gelukkig bent, bestaat de kans dat wat je graag doet je niet langer gelukkig maakt. Het laatste wat ik wil, is dat mijn werk als werk aanvoelt.’

Met die uitspraak suggereerde ze dat ze als artiest verzadigd was geraakt. Verandering van spijs doet eten. Na heel wat gulzige jaren was Rihanna aan iets nieuws toe, wat ze vond in de mode- en cosmeticawereld onder de merknaam Fenty. Het jaar nadat Fenty een samenwerking met het Duitse sportmerk Puma lanceerde, zag dat bedrijf zijn winst met 92 procent toenemen. Waar Rihanna ging met haar muziek, volgde het poppeloton. Of het nu richting EDM of reggaeton was. Ook in beautyland veranderde al wat ze aanraakte in goud.

Het is denkbaar dat de wil om haar imperium naar nieuwe territoria uit te breiden groter was dan opnieuw een wereld te betreden waar ze eigenlijk al alles had bereikt. In de weinige interviews die ze sinds 2016 gaf, bleef ze haar fans wel hoop geven. Wat ze zei was dan wel flou, maar het liet de fans dromen. Bij Billboard zei ze in 2021 zoveel als ‘verwacht het onverwachte’, in Vogue liet ze twee jaar eerder zelfs optekenen dat ‘reggaealbum ‘R9’ bijna afgerond was’ en dat er zelfs al ideeën waren voor een tiende langspeelplaat.

Baby

Houdt Rihanna de Navy’s, zoals haar fans zichzelf noemen, aan het lijntje? Misschien weet ze het zelf niet zo goed. Al is het wel duidelijk dat ze veranderd is. Ze wekte jarenlang de schijn incontournabel te zijn – ze draagt het je-m’en-foutisme als een kroon – maar de laatste jaren liet ze geregeld uitschijnen dat ze niet haar hele leven met 300 kilometer per uur zou racen. ‘Ik ben ook maar een mens’, zei ze in gesprek met Oprah Winfrey. ‘Ik ben bang van bekendheid. Ik wil mijn voeten te allen tijde op de grond houden.’

Dat Rihanna mild(er) is geworden voor zichzelf, werd pas echt duidelijk toen rapper A$AP Rocky en zij in mei 2022 voor het eerst ouders werden van een jongen. ‘Als ik mijn baby een keertje verlaat, moet het de moeite zijn’, had ze bij de bekendmaking van haar halftimeshow laconiek aan Associated Press verteld. ‘Het is onmogelijk om een balans te vinden tussen privé en werk, want werk is altijd iets dat je berooft van tijd met je kind’, zei ze eerder deze week tijdens een persconferentie.

Ze zal voortaan selectiever zijn in haar keuzes, zei ze nog. Dus ja, Rihanna is back, maar de wervelwind zal nooit meer tekeergaan zoals vroeger. Er zijn geruchten dat Riri na dit weekend een nieuwe tournee zal aankondigen. ‘Mini residencies in major cities’, klinkt het, om zo de reistijden in te perken en het optreden draaglijker te maken. En zo wordt ondernemen voor de popster die altijd op instinct opereerde toch een beetje een berekende zaak.

De Super Bowl is zondagnacht vanaf 23.30 uur live te zien via BBC en Eleven Sports.

(DM)