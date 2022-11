Maarten Devoldere van Warhaus: ‘Als ik was doorgegaan hoe ik leefde, dan was ik opgebrand tegen mijn veertigste’

Bewaarder van een bariton die de blaadjes spontaan doet vallen, ex van Sylvie Kreusch, hoofdbestanddeel van Balthazar en bevelvoerend conciërge van zijn eigenste Warhaus, het soloproject waarmee hij net zijn derde plaat heeft gebaard: ‘Ha Ha Heartbreak’, het verslag van een man die voor het eerst in zijn leven niet de man ván is, en zich in tien nummers afvraagt wat hem dan nog rest. Genoeg: ú kent Maarten Devoldere, vanavond met Warhaus in ‘De Toots-sessies’ natuurlijk door en door. Maar wat weet hij zelf nog? Kortom, wie denkt hij wel dat hij is? Vijftien quizvragen over werk en leven.

HUMO Beginnen doen we bij het officiële Instagram-account van Warhaus, waarop je geregeld een afbeelding van een vogelsoort plaatst. Passeerden al: een koekoek, een uil, een lijster en een pimpelmees. Welke vogel ontbreekt in dat rijtje?

MAARTEN DEVOLDERE «Ik denk dat ik ook nog een ekster gepost heb.»

HUMO Klopt. Bijschrift: ‘Zwart-witte tooi, steelt juwelen en zilver. Doet denken aan een highschool lover’. Beheer je je sociale media zelf?

DEVOLDERE «Soms: mijn management probeert me over te halen om af en toe eens iets persoonlijks te posten, maar het is mijn ding niet. Dus ben ik met die vogels gekomen.»

HUMO In het bijschrift onder de koekoek vertel je dat een producer het ooit gewaagd heeft een nummer van je te verrijken met een banjo.

DEVOLDERE «Klopt. Ik probeer open-minded te blijven, maar banjo’s… Nee.»

HUMO Tijdens het concert van Balthazar op Rock Werchter dit jaar liet bassist Simon Casier zijn haar afscheren op het podium. Tijdens welk nummer?

DEVOLDERE «‘Fever’: het enige nummer waarin hij zolang de handen vrij heeft. Het was een weddenschap: Simon had verloren bij het pingpongen, en dat was de tegenprestatie. Tja, de dingen die je doet op tour... Liever dat dan drugs, hè.»

HUMO De demoversie van ‘Fever’ was een stuk langer dan de versie die op plaat is verschenen. Hoeveel minuten telde ze? Je mag er vijf naast zitten.

DEVOLDERE «Zestien?»

HUMO Helaas, het waren er 24. In die tijd kunnen álle bandleden hun haar laten afscheren.

DEVOLDERE «Echt te lang, ja.»

HUMO ‘Beaches’, te vinden op je solodebuut ‘We Fucked a Flame into Being’, werd geremixt door multi-instrumentalist Jim Sclavunos. Noem drie bands waarvan hij ooit lid was.

DEVOLDERE «The Bad Seeds; natuurlijk. Grinderman ook, geloof ik. (Denkt na) Nee, dan zijn ze op.»

HUMO Volledige lijst op aanvraag, maar de bekendste zijn Sonic Youth, op een blauwe maandag, en The Cramps. Hoe komt een nummer van jou terecht bij iemand als hij?

DEVOLDERE «Hij was komen kijken naar een optreden in Londen en dat beviel hem blijkbaar. Imposante man, heel grote handen ook.»

HUMO Van alle Warhaus-nummers hoor ik ‘Beaches’ het vaakst op momenten dat ik er niet op bedacht ben: het wordt opvallend vaak gebruikt in tv-programma’s.

DEVOLDERE «Dat kan kloppen, want het is ook het nummer waaraan ik het meest verdiend heb (lacht). Instrumentale nummers zijn dankbaar voor zoiets, je ziet er vanzelf een begingeneriek bij.»

HUMO Op ‘Ha Ha Heartbreak’ staat er weer zo eentje: het instrumentale ‘Mondello’s Melody’, naar een buitenwijk van Palermo waar je de plaat schreef. Met welke kunststroming wordt Mondello doorgaans geassocieerd?

DEVOLDERE (blaast) «Geen idee.»

HUMO Art nouveau. Het nieuwe Warhaus-logo op de hoes van ‘Ha Ha Heartbreak’ heeft wat van die zwierige, elegante stijl: toeval dus?

DEVOLDERE «Inderdaad: je pikt er nu net het ene nummer uit dat ik niet geschreven heb. Jasper (Maekelberg, red.) heeft de melodie bedacht, en hij is nooit in Mondello geweest. Ik had hem van daaruit gebeld: ‘Ik mis nog iets instrumentaals op de plaat, voor wat variatie.’ ‘Oké, geef me tien minuten.’ En jawel, tien minuten later zat die gitaarlijn al in mijn mailbox.»

HUMO Zelf heb je er ook geen gras over laten groeien: je hebt ‘Ha Ha Heartbreak’ naar verluidt in drie weken geschreven.

DEVOLDERE «En de ruwe demo’s zijn allemaal opgenomen in mijn hotelkamer in Palermo, met een gitaar en een laptop. Bij terugkomst plande ik alles opnieuw op te nemen, maar Jasper wilde die zanglijnen uit Italië ook echt op de plaat zetten. Ik heb nog geprotesteerd, want ik wilde hier en daar toch iets beter inzingen of een tekst aanscherpen. Maar hij stond erop dat alles bleef zoals het was. Vandaar dat ik dus wat stiller zing op de plaat: als ik het waagde om mijn keel open te zetten, begon mijn buurman op de muur te bonken. En aan de andere kant zat een koppeltje dat duidelijk héél verliefd was, als je begrijpt wat ik bedoel. Echt, de hele tijd gingen ze ertegenaan: niet ideaal als je een break-upplaat probeert te maken.»

HUMO Je had het daarnet over begingenerieken. ‘Control’, te vinden op de titelloze tweede Warhaus-plaat, werd gebruikt in de generiek van een Vlaams-Nederlandse tv-serie. Welke?

DEVOLDERE «Die over prostitutie in Amsterdam, ‘Red Light’?»

HUMO Juist. Geregisseerd door Wouter Bouvijn, jou welbekend: hij draaide onder meer de clips voor ‘Mad World’ en ‘The Good Lie’. Het dansnummer dat je in die laatste clip uitvoert, is een hommage aan een nouvelle vague-klassieker uit 1964. Welke?

DEVOLDERE «Als ik me niet vergis was dat ‘Bande à part’.»

HUMO Van Jean-Luc Godard, klopt. Heb je een favoriete clip van jezelf?

DEVOLDERE «Ik denk die van ‘Mad World’, waarin ik in de uitgaansbuurt van Magaluf sta te dansen op mijn eigen muziek. Ik moest eerst mijn schroom overwinnen, maar ik vind het resultaat goed gelukt.»

HUMO Sylvie Kreusch, jou eveneens welbekend, refereert naar ‘The Good Lie’ op ‘Montbray’, haar eigen solodebuut, in het nummer ‘Who Will Fall (Here into My Arms)’. Naar welk Warhaus-nummer verwijst ze nog in datzelfde nummer?

DEVOLDERE (denkt na) «Nee, weet ik niet. Benieuwd.»

HUMO Naar ‘Love’s a Stranger’. Heb je ‘Ha Ha Heartbreak’ laten horen aan Sylvie?

DEVOLDERE «Zeker, we komen nog goed overeen. Ik speelde vooraf nog met het idee om haar opnieuw te laten meezingen, zoals op de vorige platen, maar ze vond ‘Ha Ha Heartbreak’ te persoonlijk. Ik kom daarop net los van de vrouwen in mijn leven, dus was het misschien raar geweest als ze opnieuw zo’n grote rol had gespeeld. Maar ze staat er wel op, in de achtergrondkoortjes van ‘Time Bomb’ en ‘When I Am with You’. In de toekomst zullen we elkaar muzikaal wel terugvinden, denk ik.»

HUMO Nog een Balthazar-vraag: ‘Leaving Antwerp’, te vinden op ‘Sand’, bevatte oorspronkelijk een tekstregel die je schrapte omdat je hem te beladen vond. Hoe luidde die?

DEVOLDERE «‘I don’t claim there’s no patriarchy, but a girl can be a girl’s worst enemy’.»

HUMO Klopt. Het bekt anders wel lekker.

DEVOLDERE «Mja. Maar als je erbij stilstaat, klinkt het wat te veel als toogpraat. Het gevaar bestond dat mensen dat zinnetje zouden opvatten als maatschappelijk statement, terwijl ik het allerminst zo bedoelde. Het gekke is dat ik Kendrick Lamar op z’n laatste plaat iets soortgelijks hoorde zeggen: in ‘We Cry Together’ heeft hij het over vrouwen die klagen over mannelijke onderdrukking, maar zelf hun vriendinnen het licht in de ogen niet gunnen. Alleen raakt hij er wel mee weg omdat hij het beter gekaderd heeft.

»Zeg, ik ben toch best goed bezig, niet?»

HUMO Wacht. Simpele vraag, voor een half punt: hoeveel MIA’s heb je al gewonnen?

DEVOLDERE «Oei, echt geen idee.»

HUMO Wat zegt je gevoel?

DEVOLDERE «Drie.»

HUMO Het zijn er tien. Negen met Balthazar, één met Warhaus. Ik wilde ook nog vragen hoeveel waarde je hecht aan onderscheidingen en prijzen, maar laat maar zitten.

DEVOLDERE «Om je een idee te geven: ik heb voor Balthazar eens een gouden plaat gekregen van het label, en dat is één van de voorwerpen die je uit het raam gegooid ziet worden in de muziekclip van ‘Open Window’ (lacht). Ik hoopte dat het er spectaculair zou uitzien, maar dat ding brak niet eens toen het de grond raakte. Ik zit er dus nog altijd mee opgescheept, ik denk dat het universum me iets probeert duidelijk te maken.»

HUMO En voor het andere halve punt: in 2019 won je samen met je Balthazar-kompaan Jinte Deprez de MIA voor ‘Beste auteur of componist’. Aan wie droeg je je winst toen op?

DEVOLDERE «Was dat die keer dat mensen kwaad waren omdat ik zei dat het een mooier moment was dan de geboorte van mijn dochter? Ik héb niet eens een dochter.»

HUMO Nee, deze MIA droeg je op aan een zekere ‘Thibault uit het vijfde middelbaar’.

DEVOLDERE «O ja, omdat die mij en Jinte destijds ‘de Lennon en McCartney van de Aldi’ genoemd had. Het is me altijd bijgebleven.»

HUMO ‘Running Days’, Jintes debuut als J. Bernardt, heeft 55 weken in de Ultratop gestaan. Niet kwaad, maar hoeveel weken bleef jouw solodebuut ‘We Fucked a Flame into Being’ hangen?

DEVOLDERE «Echt geen idee.»

HUMO Het waren er 57.

DEVOLDERE «Yes!»

HUMO Ontpopt zich binnen Balthazar een soort competitiviteit wanneer jullie solocarrières weer op gang komen?

DEVOLDERE «Sowieso, al is het maar omdat je het in de eerste plaats tegen jezelf opneemt: als mijn nieuwe plaat niet beter is dan de vorige, dan wil ik er niet eens aan beginnen. Op dezelfde manier wil je ook niet onderdoen voor de anderen. Maar het blijft allemaal amicaal. Ik kan oprecht trots zijn als de anderen een goed nummer hebben gemaakt. We maken elkaar alleen maar beter als songschrijvers.»

HUMO Van welk Balthazar-lid is de volgende uitspraak: ‘Ik ben nooit nerveus voor een optreden, ik kan dertig seconden voor podiumtijd nog staan bellen met mijn boekhouder.’

DEVOLDERE (lacht) «Het klinkt als iets wat ik zou kunnen zeggen, maar het zou evengoed Simon kunnen zijn.»

HUMO Je was het inderdaad zelf. Bel je zo vaak met je boekhouder?

DEVOLDERE «Nee, dat nu ook weer niet. Hij zou het ook niet graag hebben, denk ik.»

HUMO Voel je wel zenuwen als je optreedt met Warhaus?

DEVOLDERE «Momenteel wel, omdat we een lange pauze achter de rug hebben en nieuwe nummers in de vingers moeten krijgen. Vroeger dronk ik dan gewoon wat meer voor het optreden, maar nu ik geen alcohol meer drink, zit dat er niet meer in.»

HUMO Bewuste keuze, stoppen met drinken?

DEVOLDERE «Ja. Vroeger was ik een prikkeljunk, op alle vlakken. Ik werkte mezelf constant uit de naad, en dan wilde ik mezelf ook heel gul belonen. Maar dat soort uitspattingen heeft zijn tijd gehad. Was ik zo doorgegaan, dan was ik opgebrand tegen mijn veertigste. Ik had geen zin om een karikatuur te worden van mezelf en enkel nog middelmatige muziek uit te brengen, dus ben ik vier jaar geleden op een soort spirituele zoektocht gegaan en beginnen te mediteren. Eerst om de verkeerde redenen: ik hoopte dat ik daardoor nóg harder zou kunnen werken, en nóg vaker zou kunnen uitgaan. Maar zo werkt het dus niet (lacht). Toen ik plots weer single werd, voor het eerst in mijn leven, moest ik eindelijk in de spiegel kijken om het één en ander uit te klaren. Ik voel me nog altijd aangetrokken tot de donkere kantjes van mijn persoonlijkheid, maar ik probeer ze nu op gezonde manieren tot uiting te laten komen.»

HUMO Hoe was het om de eerste keer nuchter te touren?

DEVOLDERE «Dat was wennen, maar ik merk dat ik nu veel meer kan genieten van een optreden. Vroeger kon ik op het podium niet wachten tot het feestje daarna begon. Tot ik dan op het feest stond, en maar met één ding bezig was: met welke vrouw ik naar huis zou kunnen gaan. En als ik dan eindelijk met haar lag te vrijen, kon ik niet anders dan al te denken aan de sigaret die ik daarna zou roken. Dat gejaagde is nu weg, ik heb geleerd om in het moment te leven.»

HUMO Volgende: waarom was Ed Sheeran acht jaar geleden boos op Balthazar op Pukkelpop?

DEVOLDERE «Juist! Iets met confetti, niet?»

HUMO Inderdaad. Ter gelegenheid van jullie laatste optreden van de tour werden er confettikanonnen afgevuurd. Het hoofdpodium, waar Ed daarna moest aantreden, lag vol.

DEVOLDERE «Absurd moment, want ik ben zelf ook geen confettitype (lacht). Onze tourmanager Didier was na afloop in paniek, weet ik nog. Hij is na ons optreden meteen de Main Stage beginnen opvegen met een borstel.»

HUMO Voor debuutplaat ‘Applause’ hadden jullie met Balthazar het idee om een gitaar te begraven, waardoor die later in de studio een speciale klank zou hebben. Voor ‘Rats’ deden jullie hetzelfde met een peperdure Neumann-microfoon. Helaas werd die nooit teruggevonden. Hoeveel bedroeg de financiële schade?

DEVOLDERE «Het exacte bedrag weet ik niet meer. Maar het deed pijn, dat weet ik wel nog.»

HUMO Om en bij de 2.000 euro, verklaarden jullie.

DEVOLDERE «Veel geld ja, maar denk aan de toekomstige muzikant die ’m misschien opgraaft om er een bloeiende carrière mee te beginnen!»

HUMO Naar welk park moet die zich begeven?

DEVOLDERE «Het was dat van Vorst. Veel succes.»

HUMO Laatste vraag voor punten: een tijdje geleden getuigde iemand op Radio 1 dat hij berichten had ontvangen die voor jou bedoeld waren. Terwijl hij thuis naast zijn vrouw zat, bedankte een vrouw hem voor de voorbije nacht. Over wie gaat het?

DEVOLDERE «Ah, daar heb ik van gehoord. Het was een naamgenoot, niet?»

HUMO Inderdaad, het was ene Maarten Devoldere, alleen niet de Maarten Devoldere die in Warhaus en Balthazar speelt. De man krijgt naar eigen zeggen ook erg vaak verzoeken om dickpics.

DEVOLDERE «Ik zal ’m eens een voorraadje bezorgen.»

HUMO Eindresultaat: acht op vijftien. Nét niet voor lul.

‘Ha Ha Heartbreak’ is uit bij PIAS. Warhaus speelt op 27/11 in Handelsbeurs, Gent.

Op 21/11 staat Warhaus in ‘De Toots sessies’ , om 19.40 uur op Canvas.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: