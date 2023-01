Madonna komt voor de vierde keer naar ons land (en brengt al haar grootste hits mee)

Madonna, de meest succesvolle vrouwelijke solo-artieste ooit, kondigt een gloednieuwe wereldtournee aan, waarbij ze ook ons land met een bezoekje zal vereren. En niet getreurd voor wie de jongste muzikale worpen van Madonna minder kon smaken: The Celebration Tour zal haar volledig 40-jarige carrière vieren.

Dankzij talloze bezoekjes aan de plastisch chirurg ziet La Ciccone er al enige tijd bijlange geen 64 jaar meer uit, maar ze is het wel degelijk. En da's maar goed ook, want daardoor kan de Queen of Pop een dikke vier decennia aan iconische popsongs ten berde brengen op zaterdag 21 oktober 2023, wanneer ze ein-de-lijk nog eens in het Sportpaleis zal te zien zijn.

Beeld Photo News

Fans vermoedden al langer dat er iets op til stond, omdat Madonna haar volledige Instagram-account ineens had schoongeveegd. Een grote tournee leek vanzelfsprekend, gezien het popicoon debuteerde in juli 1983 met het album ‘Madonna’, waarop onder andere de monsterhits ‘Holiday’ en ‘Borderline’ staan.

En ja hoor: Madonna kondigde haar wereldtournee aan met een viral video op sociale media - want boomer of niet, Madge weet wel wat de kids cool vinden! - met een knipoog naar haar baanbrekende film ‘Truth or Dare’. De video bevat een hele reeks bekende namen, zoals Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Larry Owens, Eric Andre en Amy Schumer.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Madonna (@madonna) op 17 Jan 2023 om 8:19 PST

De wereldtournee, die langs 35 steden reist, landt op zaterdag 21 oktober in het Sportpaleis in Antwerpen. Het belooft een ‘artistieke reis door vier decennia muziek’ te worden en ‘een ode aan de stad New York, waar haar muziekcarrière begon’. Special guest op alle data van de wereldtournee is Bob the Drag Queen, bekend van ‘RuPaul's Drag Race’.

Tickets voor het concert zijn vanaf vrijdag 20 januari om 10 uur te koop via ticketmaster.be en variëren tussen 45,50 en 324,70 euro.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: