Makaya McCraven covert Blue Note-tunes: ‘Pop, rock, soul: alles komt uit de jazz’

Op ‘Deciphering The Message’ covert drummer Makaya McCraven tunes van het jazzlabel Blue Note, met de hulp van muzikanten die het devies ‘It don’t mean a thing if it ain’t got that swing’ boven hun bed hebben hangen. De plaat doet denken aan Us3 ter hoogte van ’Cantaloop (Flip Fantasia)’ en aan de ‘Jazzmatazz’-platen van Guru van Gang Starr: jazz en hiphop zijn amper uit mekaar te houden.

MAKAYA MCCRAVEN «Jazzartiesten hebben de drumkit zoals we die kennen uitgevonden, en dus ook zowat alle pop-, rock- en soulmuziek. Blue Note was in de jaren 50 een beetje een indielabel: ze betaalden hun artiesten goed, en de legendarische studiotechnicus Rudy Van Gelder, die opnam in het huis van zijn moeder, werd ook naar jazzclubs gestuurd. Het waren de eerste liveopnames waarin je alle delen van de drum goed kon horen.»

HUMO Wat deden je ouders terwijl jij je in hiphop onderdompelde?

MCCRAVEN «Mijn vader had als muzikant met Jalal Nuriddin van The Last Poets gewerkt, maar ook met gnawa-muzikanten uit Marokko en met saxofonist Archie Shepp. Ik heb Shepp horen vertellen over kinderen die in de seventies op school geen muzieklessen meer kregen, en die zagen dat drugs hun wijk verknalden. Ze hadden het zwaar, maar wisten van bijna niks iets te maken, met draaitafels en door te beatboxen.»

HUMO En je moeder?

MCCRAVEN «Mijn Hongaarse moeder zong zigeuner- en boerenmuziek uit Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Ze speelde ook mondharp. Van haar heb ik de liefde voor rare, onregelmatige maatsoorten meegekregen. Als ik wat mijn moeder zingt naar jazz vertaal, klinkt het als een intellectuele oefening. Als zij het in de Oost-Europese folktraditie doet, is het een lied met een dansje.»

HUMO ‘Deciphering the Message’ is geen verzameling Blue Note-classics geworden.

MCCRAVEN «Nee, er staan een paar diepe cuts op: ‘Black Rhythm Happening’ van Eddie Gale kénde ik zelfs niet, iemand is het voor mij gaan ontdekken. Ik wilde vooral drummer Art Blakey op de plaat, en de muzikanten die bij zijn Jazz Messengers speelden: Kenny Dorham, Horace Silver, Hank Mobley.»

HUMO Aan het begin sample je de ceremoniemeester van de New Yorkse Birdland-club, de 1 meter 20 lange Pee Wee Marquette: ‘Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening: a recording from Blue Note records.’

MCCRAVEN «Muzikanten die presentator Pee Wee Marquette niet genoeg ‘fooi’ betaalden, gaf hij een andere naam. Pianist Horace Silver heette plots Whore Ass Silber. In mijn favoriete aankondiging vraagt hij om applaus dat de aanwezigen opnieuw zullen kunnen horen als ze de liveplaat opleggen: ‘You may be some place and say, well, that’s my hand on those records, that I dug down at Birdland.’ Fantastisch!»

HUMO Je hebt ook de bindtekst van Art Blakey met ‘leave your worldly troubles outside’ en ‘pat your feet and have a ball’ ingelast.

MCCRAVEN «Dat is een knipoog naar Madlib, die hem eerder al samplede op zijn Blue Note-plaat ‘Shades of Blue’.»

HUMO Samples zijn essentieel voor je platen. Je had zoals steeds uren tape van improvisaties met de groep. En die muziek sample je dan?

MCCRAVEN «Samplen doet muziek leven. Ik heb eens getourd met Steely Dan: hun bassist Ready Freddie Washington schreef de hit ‘Forget Me Nots’ voor Patrice Rushen. Die song werd bewerkt tot het thema van Will Smiths ‘Men in Black’-film, en onlangs kwam die muziek dan weer via dansmoves op Tiktok. Op een soortgelijke manier krijgen deze Blue Note-tunes via ons een zoveelste leven.»

‘Deciphering the Message’ is uit bij Blue Note.

