Måneskin: ‘Over ananas op pizza zijn we níét open-minded. Punt’

Drie maanden na hun overwinning op het Eurovisiesongfestival lijkt Måneskin groter dan ooit. De Romeinse rockers voeren ‘De afrekening’ aan met twee singles, hun cover van ‘Beggin’’ is het op twee na meest gestreamde nummer ter wereld en de afgelasting van hun show op de Lokerse Feesten deed tranen vloeien bij de fanatieke aanhang hier te lande. Humo sprak met de onverwachtste hype sinds Tokio Hotel.

HUMO We spreken elkaar op Ferragosto, één van de belangrijkste Italiaanse feestdagen. Vinden jullie het jammer dat je die nu niet met je familie kunt vieren?

VICTORIA DE ANGELIS (bas) «Nooo! We spelen veel liever big gigs!»

DAMIANO DAVID (zang) «Gisteren speelden we voor 20.000 man. Dan is de keuze snel gemaakt.»

HUMO Ook 5 augustus had een feestdag moeten worden, voor jullie Vlaamse fans. Maar jullie optreden op de Lokerse Feesten ging niet door.

ETHAN TORCHIO (drums) «Na een reeks festivals in juni begon mijn hand ineens pijn te doen. De pees bleek ontstoken te zijn...»

DAVID (onderbreekt) «Tendinitis!»

TORCHIO «Ik raakte niet tijdig hersteld. Zonde.»

HUMO Dat optreden was in minder dan één minuut uitverkocht.

DE ANGELIS «Eén minuut? Wild! Dat wisten we niet. Het succes dringt nog steeds niet helemaal door...»

THOMAS RAGGI (gitaar) «En niet alleen in België zijn we zo succesvol, maar overál. Not to be arrogant (lacht).»

HUMO Na jullie overwinning op het Eurovisiesongfestival, riep Damiano ‘rock-’n-roll never dies’ in de microfoon. Wat betekent rock-’n-roll voor prille twintigers als jullie?

DAVID «Het is één van de meest gevarieerde genres aller tijden, met zowel ballads als uptempo nummers.»

DE ANGELIS «Maar rock-’n-roll heeft vooral met attitude te maken: het gaat over de vrijheid te doen wat je graag doet. Over je verzetten tegen ‘de regeltjes’ van de industrie.»

HUMO Welke regeltjes?

DE ANGELIS «‘Een nummer mag zo of zo lang duren’, ‘Zó moet je een song opbouwen’...»

DAVID «‘Je mag niet vulgair zijn in je teksten!’»

DE ANGELIS «En we vinden het belangrijk dat we onze sound live met enkel ons vier kunnen brengen, zonder extra productie, instrumenten of elektronica. Ook dat is rock-’n-roll.»

HUMO Hoe hebben jullie de rock-’n-roll ontdekt?

TORCHIO (leeft op) «Ik via een cd van The Police, uit de collectie van mijn moeder. Niet de meest rock-’n-rolle band, maar opener ‘Next to You’ was wel erg punky, en bij die song had ik voor het eerst het gevoel: wauw, wat is dit? Daarna ontdekte ik bands als Led Zeppelin, Deep Purple en Genesis. Van die artiesten nam ik de attitude over.»

RAGGI «Bij mij hebben The Doors het gedaan.»

HUMO Blijkbaar ging er een schokgolf door Italië toen jullie het oorverdovende ‘Zitti e buoni’ speelden in de prestigieuze muziekwedstrijd van San Remo.

DE ANGELIS (hilariteit) «Critici zeiden dat we de wedstrijd nooit zouden winnen omdat we geen ‘Italiaanse muziek’ speelden.»

HUMO En toch wonnen jullie.

DE ANGELIS «Omdat we de eerste Italiaanse groep in lange tijd zijn die de ballen hebben om rock-’n-roll te brengen. Ik neem het onze landgenoten niet kwalijk: als je in Italië rock maakt, word je niet gedraaid op de radio, zoeken de labels je niet op en bieden de zalen je geen speelkansen»

HUMO Damiano, op je been liet je een tekst tatoeëren die je als 7-jarige koter op een briefje had gekrabbeld. Laatste zin: ‘Later wil ik rocstar worden’.

DAVID (Toont trots de tattoo met schrijffout op zijn kuit)

HUMO Ondertussen ben je 22 en rockster. Kun je al in vrede sterven?

DE ANGELIS (snel) «Niet doen, please.»

DAVID «Vietato morire: het is in deze band blijkbaar verboden om te sterven.»

HUMO Blijkbaar leef je erg gezond: je drinkt amper alcohol, gaat op tijd slapen en snuift géén cocaïne. Is dat nog wel rock-’n-roll, meneer?

DAVID (grijnst) «Professionalisme: dát vind ik fucking rock-’n-roll!»

DE ANGELIS «Dit is een belangrijk moment in onze carrière, we don’t wanna fuck it up. We letten erop dat we nooit dronken of met een kater op het podium staan.»

HUMO Titel en boodschap van jullie ‘I Wanna Be Your Slave’ lijken nogal op Iggy’s ‘I Wanna Be Your Dog’: toeval?

DE ANGELIS «Niet echt. We twijfelden eigenlijk tussen twee titels, en die verwijzing naar Iggy and The Stooges heeft de doorslag gegeven.»

HUMO Samen met hem brachten jullie ook een nieuwe versie uit van ‘I Wanna Be Your Slave’.

DAVID «Cool, hè! Iggy hoorde de song en bleek nieuwsgierig te zijn. Helaas zagen we hem voorlopig enkel via Zoom.»

HUMO 2021 is een feestjaar voor jullie land: Italië won het Eurovisiesongfestival, het EK voetbal én maar liefst 40 medailles op de Olympische Spelen. Eén Italiaanse journalist denkt dat alles te danken is aan premier Mario Draghi, die Italië great again maakt.

DAVID (schatert en maakt wegwerpgebaar)

DE ANGELIS «Volgens mij beleven we zo’n mooi jaar omdat iedereen simpelweg z’n best heeft gedaan. We moeten de individuele prestaties niet minimaliseren door er een politieke verklaring achter te zoeken.»

HUMO Draghi is ook een behoorlijke macho. Jullie stijl is net openlijk lgbtq-vriendelijk. Op het podium hoge hakken en make-up dragen, is dat een politiek statement of een uiting van jullie persoonlijkheden?

DAVID «Beide. It’s the way we are. We drukken graag uit wie we écht zijn en willen op die manier ook jongeren aansporen zichzelf te zijn. Wij hebben het platform en de kennis om belangrijke dingen aan te kaarten, dus waarom niet? Als man mag je zogezegd geen make-up dragen...»

RAGGI «...of rokjes.»

DE ANGELIS «...of nagellak.»

DAVID «Terwijl net díé dingen me op mijn gemak doen voelen.»

DE ANGELIS «Veel landen hebben in de voorbije jaren serieuze stappen gezet wat lgbtq-rechten betreft, maar het conservatieve Italië kent een serieuze achterstand.»

HUMO Net als Polen, waar Damiano tijdens een concert Thomas een smakkerd op de mond gaf.

DE ANGELIS «Exactly! Door in zulke landen ons ding te doen, komen we op voor zij die géén stem hebben.»

HUMO Italië is een erg katholiek land. Damiano, jij hebt een Jezus-tattoo. Ben je gelovig?

DAVID «Correctie: ik heb een Jezus-tattoo met mijn gezicht op! (schatert) En nee, ik ben niet religieus, en in de kerk gebeuren veel dingen die ik niet oké vind, maar tegelijk is de katholieke iconografie wel heel waardevol en mooi.»

HUMO Nog een paar snelle vragen, want onze tijd is bijna om: met wie willen jullie je volgende samenwerking aangaan?

DE ANGELIS «Arctic Monkeys.»

DAVID «Nee, Miley Cyrus!»

HUMO Londen, waar jullie een tijdje woonden voor de opnames van jullie plaat, of Rome?

ALLEN «Rome!»

DAVID «Al kunnen we ons weldra wel een tweede huis in Londen permitteren (grijnst).»

HUMO Hoort ananas thuis op pizza?

ALLEN (gedegouteerd) «Noooo!»

DE ANGELIS «Daarover zijn we níét open-minded. Punt.»

