Mathieu Terryn (Bazart) oreert in ‘Winteruur’ en de Lotto Arena: ‘Soms droom ik ervan een boek te schrijven’

Daags voordat hij met z’n fameuze groepje de eerste van twee concerten in de Lotto Arena zal aftrappen (als die opkomende verkoudheid geen corona blijkt, tenminste), mag Mathieu Terryn op de ‘Winteruur’-sofa een tekst naar eigen goeddunken komen voorlezen. Deze topvraag had u zelf ook kunnen verzinnen:

HUMO Welke tekst?

MATHIEU TERRYN «Een passage uit de roman ‘Naamloos’ van Pepijn Lanen, alias Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig. Wat ik goed vind aan zijn manier van schrijven, is hoe hij de dagelijkse banaliteit op een heel eigentijdse manier verheerlijkt. Als ik hem lees, krijg ik op de één of andere manier zin om aan de dag te beginnen.»

HUMO Een muzikant die een boek schrijft: brengt dat je niet op ideeën?

TERRYN «Ik droom daar weleens van, ja. Zo heel af en toe schrijf ik gedichten, dus wellicht kan ik ooit naar korte stukken proza overstappen. En dan misschien, wie weet, ooit een roman.»

HUMO Waaruit iemand dan een fragment voorleest in het equivalent van ‘Winteruur’?

TERRYN «Ja, stel je voor. Een mooier compliment bestaat niet, hè? Je kunt het vergelijken met wanneer onze popliedjes worden gedraaid op de radio, of worden meegezongen tijdens een optreden: altijd een fijn gevoel. Of wanneer mensen op sociale media schrijven dat een Bazart-nummer veel voor hen heeft betekend tijdens een donkere periode, of dat onze muziek hen heeft samengebracht als koppel. Zowel in verdriet als in vreugde biedt Bazart uitkomst (lacht).»

HUMO Jullie populariteit lijkt niet tanende: het eerste Lotto Arena-concert was in een mum uitverkocht, het tweede is terwijl ik dit schrijf aan z’n laatste tickets toe.

TERRYN «Voor ons betekenen die concerten veel: ’t is de eerste keer sinds zeer lang dat we kunnen optreden voor een groot publiek dat enkel voor ons komt. Dit is waar we sinds de release van ‘Onderweg’ naar hebben toegewerkt, de culminatie van alles. We zijn hard aan het repeteren om al die mensen een geweldige avond te bezorgen.»

HUMO Begin deze maand kwam ik bij toeval langs Studio Brussel gezapt in de auto: precies op tijd om jouw vuurdoop als radiopresentator mee te maken, in een programma dat ‘Mathieu Terryn’ is komen te heten. Hoe zijn de reacties?

TERRYN «Ik was er eerlijk gezegd een beetje bang voor, maar ze zijn alleen maar positief.»

HUMO Waarom was je bang?

TERRYN «Ik had nog nooit radio gemaakt. Voor hetzelfde geld dachten de luisteraars: schoenmaker, blijf bij je leest. Maar nee, iedereen is aangenaam verrast, zowel door mijn vaardigheden als presentator als door de brede keuze van de louter Nederlandstalige liedjes. Ik draai zowel nieuwe nummers als echte klassiekers, en af en toe een guilty pleasure.»

HUMO Een onmogelijke vraag om af te sluiten: wat is je favoriete Nederlands-talige nummer aller tijden?

TERRYN «‘Onderweg’ van Abel.»

HUMO Een beetje cheesy, toch?

TERRYN «Misschien. Maar de tekst is echt van een hoog niveau. En voor een goeie portie cheesiness haal ik nooit mijn neus op.»

Mathieu Terryn

Studio Brussel, elke dinsdag, 19.00

Winteruur

Canvas, 18 november, 23.55

