Mathieu Terryn en Max Colombie: ‘Ik zou bij mijn familie willen zijn die laatste momenten. Maar Arno is bijna letterlijk gestorven op de planken’

Max Colombie (31) en Mathieu Terryn (29) zijn boezemvrienden sinds ze in 2005 allebei deelnamen aan Eurokids, de Belgische preselectie voor het Junior Eurovisiesongfestival. Terryn werd het voorbije jaar grotendeels in beslag genomen door ‘The Voice van Vlaanderen’, waarin hij als jurylid debuteerde, maar vond toch nog de tijd om met Bazart indruk te maken op grote Belgische en Nederlandse festivals. Colombie bracht met Oscar and the Wolf ‘Afterglow’ uit, moest zijn concertjaar vanwege een storing in zijn hoofd even stilleggen – maar de comeback op Pukkelpop was groots. Voor Humo overlopen beide heren het muziekjaar 2022.

In het kantoor van hun gezamenlijke management in Brussel arriveren ze elk apart. ‘Max woont in Kortenberg, ik in Berchem,’ zegt Mathieu Terryn. ‘Het is van 2005 geleden dat we nog eens gecarpoold hebben.’

JANUARI

HUMO Het jaar begint gewoontegetrouw in januari, dit keer met de comeback van Stromae.

MAX COLOMBIE «Ik heb nooit de indruk gehad dat hij weg was. Het voelde in ieder geval niet aan als zeven jaar.»

MATHIEU TERRYN (verbaasd) «Zéven jaar?!»

COLOMBIE «Hij was gestopt op zijn piek, waardoor hij in de hoofden van de mensen bleef hangen. Ik dacht dat het een tactiek was: iedereen laten hunkeren naar een comeback, en dan terugkomen en het ene Stade de France na het andere Koning Boudewijnstadion vullen. Maar blijkbaar had hij persoonlijke redenen voor zijn break.»

TERRYN «Ineens kondigde hij shows op Werchter Boutique en Les Ardentes aan. Ik vond dat eerst een wat rare move voor één van de grootste artiesten die we hier de laatste decennia hebben gehad.»

COLOMBIE «Op Boutique speelde hij zelfs vóór Gorillaz.»

TERRYN «Blijkbaar heeft hij het goed aangepakt, want intussen is hij alweer incontournable.»

COLOMBIE «Eind november stond hij twee keer in Madison Square Garden.»

TERRYN «Hij is redelijk back, ja (lacht).»

COLOMBIE «En hij hoeft de hitlijsten niet aan te voeren om een fenomeen te blijven. Billie Eilish staat ook al even niet meer op één, maar je kunt moeilijk zeggen dat ze vergeten is.»

TERRYN «Stromae die ‘L’enfer’ begon te zingen aan tafel in het Franse tv-journaal: hoe goed was dat! Even simpel als geniaal. En zo cool dat die Fransen erin meegingen. Ik zie het in België nog niet gebeuren.»

COLOMBIE «Daar zijn wij iets te verlegen voor.

»90 procent van de Fransen weet simpelweg niet dat Angèle, Damso of Stromae uit België komt. Op de NRJ Music Awards – dé Franse muziekprijzen – hebben ze een categorie ‘Beste Belgen in Frankrijk’ toegevoegd, omdat ze het moe waren dat de Belgen met alle awards gingen lopen.»

TERRYN «Angèle heeft begin december twee keer La Défense Arena in Parijs uitverkocht: dat zijn 70.000 tickets, hè. Ze-ven-tig-duizend! Insane.»

HUMO Zouden jullie het durven, aan tafel in een talkshow beginnen te zingen?

COLOMBIE «Vergeet het.»

TERRYN «Durven wel, maar ik zou nooit op zo’n goed idee komen.»

HUMO Kennen jullie Stromae persoonlijk?

COLOMBIE en TERRYN (schudden allebei van nee)

COLOMBIE «Ik heb hem één keer gezien, op de MIA’s. Ze hadden me gevraagd of ik wilde spelen, maar ik zei: ‘Nee, want Stromae zal er zijn.’ Ik durfde niet.»

HUMO Nog in januari: Ozzy Osbourne brengt NFT’s uit – non-fungible tokens, niet-tastbare goederen die verkocht en doorverkocht worden – in de vorm van 9.666 unieke digitale vleermuizen.

COLOMBIE «Bijna tienduizend: zo uniek zijn die dus niet. Je kunt zo’n vleermuis toch gewoon doorsturen?»

TERRYN «Ja, maar als fan heb je wel het copyright op één uniek exemplaar. Ik geloof er wel in, maar ik ken er veel te weinig van. Jouw vriend is wel bezig met die dingen, niet?»

COLOMBIE «Ja, maar mij interesseert het niet. Mijn computer is ook too much of a mess. Zo’n NFT zou bij de eerstvolgende crash verloren gaan.»

Cryptobatz Beeld rv

HUMO Elvis Costello laat weten ‘Oliver’s Army’ nooit meer te zullen spelen omdat het n-woord erin voorkomt, en vraagt aan radiozenders wereldwijd om hetzelfde te doen.

COLOMBIE «Ik ben te jong om met zijn werk vertrouwd te zijn. ‘She’ ken ik, maar dat komt door de romcom ‘Notting Hill’ (lacht).»

TERRYN «Elvis Costello overdrijft niet, vind ik. ‘Oliver’s Army’ is eind jaren 70 geschreven, in een ander tijdperk. Nu dat woord not done is geworden, is het Costello’s taak om te handelen.»

COLOMBIE «Ik had het nog toffer gevonden als hij die song herwerkt had: dan zou hij de zaak geduid hebben. Zomaar standbeelden weghalen van mensen die we vandaag als schurken beschouwen, is ook niet het beste idee. Zet er dan een bordje bij: ‘Dit was een slecht mens.’ Of laat een kunstenaar er iets mee doen.»

FEBRUARI

HUMO Op 22 februari sterft Mark Lanegan.

TERRYN «Hij is gestorven aan de gevolgen van covid-19. Ik heb zijn laatste boek gelezen, ‘Devil in a Coma’ van eind 2021, waarin hij de momenten beschrijft tussen twee comateuze toestanden. Pakkend.»

Mark Lanegan Beeld Getty Images

HUMO Heb je hem ooit ontmoet? Hij was tenslotte een halve Antwerpenaar geworden.

TERRYN «Creature With the Atom Brain was zijn backingband, niet? Maar nee, ik heb hem nooit ontmoet.

»Wel gek hoeveel buitenlandse artiesten in België belanden: Jamie Lidell heeft lang in Gent gewoond, en onlangs ben ik er Okay Kaya nog tegengekomen.»

COLOMBIE «Echt? Crazy.»

HUMO ‘Ongesteld’ van Luc Janssen gaat in première op Radio Willy.

COLOMBIE «Ik ben geen radioluisteraar, maar ik ben wel fan van Luc. Zijn stem is zó iconisch.»

TERRYN «Als je hem hoort praten, wéét je: dit is belangrijk.»

COLOMBIE «In het begin van onze carrière is hij een grote steun geweest. En hij is altijd supercool gekleed – the best looking older guy in Belgium.»

HUMO In februari, twee maanden voor zijn dood, neemt Arno met drie concerten afscheid van zijn Ancienne Belgique.

COLOMBIE «We zaten toevallig samen in de ICP-studio in Brussel toen hij ‘Opex’ aan het opnemen was, zijn laatste plaat. Hij was al heel ziek. De ICP was, net als de AB, zowat zijn tweede thuis. Hoeveel platen heeft hij daar opgenomen? Vijftig, kan dat? Enfin, het zijn er veel.

»Ik weet nog dat onze producer Jeroen zei: ‘Allee, ga iets zeggen, hij zal dat wijs vinden.’ Hij wilde dat ik Arno vroeg om samen een vocal op te nemen, maar ik durfde niet. Er hing een rare sfeer, en ik weet nog dat ik dacht: ik zou mijn laatste weken nooit in een studio willen doorbrengen. Ik vond het zó chic dat Arno dat wel deed.»

TERRYN «Dat bewijst dat hij één van de allergrootsten in België was. Als je kijkt naar wie dat nog heeft gedaan, een testament opnemen: Leonard Cohen, David Bowie…»

COLOMBIE «Freddie Mercury.»

TERRYN «Ik zou bij mijn familie willen zijn. Maar Arno is bijna letterlijk gestorven op de planken.»

MAART

HUMO In maart staat Noordkaap, twee jaar nadat de herenigde groep rond Stijn Meuris er had moeten staan, eindelijk in de AB.

TERRYN «Als muzikaal figuur staat Stijn Meuris aan de basis van Bazart. Ze hebben dit jaar ook op TW Classic gespeeld, wat naar verluidt behoorlijk indrukwekkend was. Ik had ze graag gezien, maar ik moest telkens zelf optreden. De twee concerten in De Roma in april 2023 zijn ook al uitverkocht. Omdat ik Stijn intussen een beetje ken – op Rock Werchter hebben we samen ‘Van God los’ gebracht – hoop ik daar alsnog binnen te raken.»

HUMO Hoe is het om met een orkaan als Meuris op een podium te staan?

TERRYN «Fantastisch. Een voorrecht. Ik vind het fascinerend om te zien hoe hij werkt. ‘Orkaan’ is echt wel de juiste omschrijving. Of hij nu repeteert of op het hoofdpodium van Werchter staat: it’s the same thing.»

HUMO Intussen bestaat De Mens 30 jaar.

TERRYN «Weer een band die voor mij wellicht meer heeft betekend dan voor Max. Ik vind het mooi dat grondleggers als De Mens en Noordkaap er nog altijd zijn én nieuwe dingen blijven maken in een jaar waarin het Nederlandstalige genre het zo goed doet.»

HUMO Ook in maart verschijnt ‘Topical Dancer’, het debuut van Charlotte Adigéry en Bolis Pupul, twee nieuwe sterren aan het firmament van de Belpop.

COLOMBIE «Ik ken de plaat niet, maar ik heb onlangs een filmpje gezien waar Charlotte het nummer ‘HAHA’ live brengt, en dat vond ik ongelooflijk goed. Op de plaat is die lach een sample, maar op het podium doet ze dat dus gewoon echt, hè. Zó goed gedaan.»

TERRYN «Ja, hè? Charlotte Adigéry is een echte Gentse. Als je haar hoort babbelen: één en al Gent. Ik heb ooit nog mijn camionette aan haar verkocht, een Fiat Fiorino. Ik ken haar niet supergoed, maar door onze gedeelde Gentse roots blijven we op de hoogte van elkaars reilen en zeilen.

»En ja, ‘Topical Dancer’ is een fantastische plaat. Pitchfork heeft ze op 22 gezet in de lijst met platen van het jaar: dat betekent iets.»

HUMO In Humo stond ‘Topical Dancer’ zelfs op 1.

TERRYN «Dát betekent natuurlijk nog veel meer (lacht).»

APRIL

HUMO Wat vinden jullie van de muilpeer die Chris Rock van Will Smith kreeg tijdens de uitreiking van de Oscars?

TERRYN «Ik dacht eerst dat het een stunt was. Will Smith zou sowieso de prijs voor de beste acteur winnen: hij wilde dat toch niet laten overschaduwen door zoiets? Toen bleek dat het echt was, wist ik niet wat ik moest voelen. Het is tegenwoordig heel moeilijk om mopjes te maken. Wat mag nog en wat niet? In theorie mag voor mij in humor alles.»

COLOMBIE «Chris Rock wist naar eigen zeggen niet dat Smiths vrouw ziek was, en dacht gewoon over haar kaalheid te kunnen grappen. Als hij het wél wist, is hij te ver gegaan. Maar dat geldt dan ook voor Smith. Zijn zoon Jaden tweette achteraf: ‘This is how we do it.’ Jezus. Ik ben een superfan van zijn dochter Willow Smith – die zich netjes buiten het gewoel hield – maar toen moest ik toch even niets meer van die familie weten.»

TERRYN «In humor gaat het natuurlijk ook over de manier waarop je het brengt. Neem Ricky Gervais: hij lacht met iederéén, waardoor het minder persoonlijk wordt. Maar waar trek je de lijn?»

COLOMBIE «Gervais begon zijn speech op de Golden Globes in 2020 door te zeggen: ‘Dit is wellicht de laatste keer dat ik dit zal doen.’ En ze hébben hem ook niet meer teruggevraagd.»

TERRYN «Die speech was fantastisch. Fucking legend.»

Max Colombie: ‘Mensen vragen me weleens: ‘Vond je het niet vies om jezelf aan dat WK in Qatar te verbinden?’ Maar net omdat ik zelf gay ben, vond ik het een goed idee.’ Beeld Lalo + Eva

HUMO In Lier legt een brand de discotheek La Rocca nagenoeg volledig in de as, net voor de zaak feestelijk en definitief zou sluiten.

TERRYN «Ik ben er één keer geweest, met een hele bende.»

COLOMBIE «Ik niet, maar het was natuurlijk wel een legendarische club. Vroeger kwamen ze daar uit Frankrijk en Engeland naartoe – het was de tijd dat je nog dronken met de auto mocht rijden (lacht).»

HUMO Op 24 april wint BLUAI de 23ste editie van Humo’s Rock Rally. Jullie behoren tot de zeldzame succesvolle Belgische bands die nooit aan het concours hebben deelgenomen.

COLOMBIE «In competitie gaan met andere groepen of artiesten: ik durf dat simpelweg niet aan. Veel te zenuwslopend. ‘The Voice’, ‘Idool’...: nee, dank u.»

TERRYN «Ik heb wel overwogen om met Bazart aan de Rock Rally deel te nemen, maar nu ben ik blij dat ik het niet heb gedaan. Stel dat we afgebroken waren door de jury – mensen die er iets van afweten – dan was het veel moeilijker geweest om elders te gaan aankloppen. Wat niet wegneemt dat ik de wedstrijd telkens weer op de voet volg.»

HUMO Vind je BLUAI een goeie winnaar?

TERRYN «Absoluut.»

COLOMBIE «Wat voor muziek is dat?»

TERRYN «Beetje Phoebe Bridgers, beetje nineties, melancholische songs, witty, soms donkere teksten. Muzikaal volledig mijn ding.»

MEI

HUMO Wie is het belangrijkst voor je geweest: Andy Fletcher van Depeche Mode, die in mei op 60-jarige leeftijd sterft, of Adam Yauch, de Beastie Boy die al 10 jaar dood is?

TERRYN «Dan kies ik voor Andy Fletcher. Depeche Mode was meer dan Beastie Boys een trio als Bazart. Omdat met drie mensen in een band zitten niet altijd gemakkelijk is, heb ik bestudeerd hoe andere trio’s het doen. Fletcher had in Depeche Mode zo’n beetje dezelfde rol als ik in Bazart: hij was niet de muzikaalste – als ik me vergis: sorry, Andy – maar hij was wel de lijm die alles samenhield.»

COLOMBIE «Niet te lang op vakantie gaan, Mathieu (lacht).»

HUMO Metallica brengt zijn eigen whisky op de markt: Rye the Lightning.

COLOMBIE «Artiesten die hun eigen whisky uitbrengen: belachelijk!»

JUNI

HUMO In juni stelt Oscar and the Wolf enkele concerten uit. ‘Ik ga mijn angsten en depressie aanpakken,’ laat frontman Max Colombie weten.

COLOMBIE «Eén show in Londen moest ik een dag op voorhand afzeggen, waarop ik met mijn management ben gaan samenzitten en heb gezegd: ‘Ik zal de volgende ook niet kunnen doen.’ Het was keimoeilijk, maar ik kón gewoon niet doorgaan.

»Een depressie kan ik het eigenlijk niet noemen. Ik was mijn leven niet moe. Ik voelde me gewoon verlamd door mijn angsten.»

HUMO Ik heb je tijdens dit gesprek al meermaals horen zeggen: ‘Dat durf ik niet.’

TERRYN «Voilà. Max durft amper naar de supermarkt gaan als het zijn dag niet is. Ik heb hem altijd als erg angstig gekend.»

COLOMBIE «Het is beter, nu. Ik heb moeten aanvaarden dat ik gewoon een angstige en gestreste mens ben, en dat ik daar niet tegen hoef te vechten – it’s all good.»

HUMO Heb je getwijfeld om de reden voor die afgelastingen te onthullen?

COLOMBIE «Nee. Waarom? Als mijn been gebroken was geweest, had ik dat toch ook gezegd?»

TERRYN «Misschien hangt er nog een beetje een taboe rond, maar dan is het net goed dat jij zegt: ‘Kijk, het gaat niet goed met me.’»

HUMO In dezelfde maand staat Bazart op Rock Werchter.

TERRYN «Ik ben nog altijd aan het nagenieten (glimlacht). De Main Stage op Rock Werchter om vijf uur in de namiddag: dat is alles waar ik ooit van gedroomd heb. Voor hetzelfde geld wordt dat een kutshow, maar alles verliep perfect. Het publiek was super, en muzikaal waren we op de top van ons kunnen. De piek van de zomer én de piek van Bazart.»

HUMO Op 18 juni wordt Sir Paul McCartney 80.

TERRYN «Het strafste vind ik dat hij muzikaal superrelevant blijft. Die laatste plaat met remixes, ‘McCartney III Imagined’, is gewoon fantastisch. De samenwerking met St. Vincent is ongelofelijk goed, en die met Dominic Fike nog beter. Weinig artiesten dragen de titel van levende legende zo waardig als hij.»

JULI

HUMO Op 11 juli spelen The Rolling Stones, misschien wel voor het laatst, in het Koning Boudewijnstadion.

TERRYN «Ik stond op het punt om te vertrekken toen er iets tussenkwam. Daar heb ik nu wel spijt van. Het zou inderdaad weleens hun laatste wapenfeit in België kunnen blijven.»

HUMO Wat vond je van de ticketprijzen? Ze gingen van 99 tot 489 euro.

COLOMBIE «Was bij Coldplay niet het punt dat alle tickets evenveel kostten? In ieder geval: dat vind ik beter. Iedereen gelijk.»

TERRYN «In deze tijd moeten veel mensen kiezen: naar de Stones gaan of de energierekening betalen? Ik vind het een moeilijke kwestie. Als je 489 euro vraagt voor een ticket, wordt het een luxeproduct. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die er wel degelijk zoveel geld voor overhebben.»

Mathieu Terryn: ‘Door ‘The Voice van Vlaanderen’ ben ik een televisiefiguur geworden, iets waar ik altijd van gedroomd heb. Ik ben nu aan het nadenken over mijn volgende stap in die richting.' Beeld Lalo + Eva

HUMO Omdat juli een relatief luwe muziekmaand was: wat vond je het geslaagdste nieuwe festival?

TERRYN «Ik ben naar HEAR HEAR! geweest voor Liam Gallagher, maar de affiche was over de hele lijn verfrissend. Je zou het misschien niet denken, maar ik ben gek van gitaarmuziek.»

HUMO Wie stond er ook weer? Pixies, Thurston Moore…

TERRYN «Battles, Balthazar… Eefje de Visser zou ook komen, maar zij is uiteindelijk verhuisd naar moederfestival Pukkelpop, een week later.

»Maar ik was er dus om Liam Gallagher te zien. Zijn entree was geweldig: een groot scherm met daarop termen als ‘Godlike’, ‘Icon’, ‘Rock ‘n’ Roll Star’… En dan de set beginnen met ‘Rock ‘n’ Roll Star’ van Oasis. Heerlijk! Hij belichaamt nog altijd de jaren 90, maar hij mag dat.»

COLOMBIE «Veel uiterlijk vertoon?»

TERRYN «Eén en al vertoon! Maar hij doet zijn strot open en het is gewoon fucking rock-’n-roll. Fantastische show.»

AUGUSTUS

HUMO Op 24 augustus laat het W-Festival in Oostende de jaren 80 herleven met namen als Bauhaus, Anne Clark, T’Pau, Alphaville, Level 42 en Cock Robin.

TERRYN «Ik snap dat mensen de ervaringen uit hun jeugd willen herbeleven. Hetzelfde gebeurt bij al die Studio 100-toestanden in het Sportpaleis, waar onze generatie loosgaat op de anthems van Spring en consorten.»

COLOMBIE «Het is als de acteurs van ‘Friends’ die samenkomen om er nog één seizoen bij te doen.»

TERRYN «Zie ook: ‘The Matrix Resurrections’, ‘Top Gun: Maverick’… Hunkeren naar iets wat nooit meer terugkomt: zelf heb ik er minder mee. Maar van ‘Top Gun’ heb ik wel genoten (lacht).»

HUMO Om bij het vliegwezen te blijven: iets voorbij halverwege 2022 zou het privévliegtuig van Taylor Swift al minstens 170 keer opgestegen zijn.

TERRYN «Ze is een wereldster, hè. Als dat 170 gerechtvaardigde vluchten zijn – van een sessie in New York naar een optreden in L.A. en dan naar Mexico – heb ik daar weinig tot geen problemen mee. Uiteraard is dat niet goed voor het milieu, maar ze moet wel haar werk kunnen doen.»

COLOMBIE «Ze kan moeilijk met de boot gaan. En ik denk dat Swift de balans in evenwicht probeert te brengen door goede doelen te steunen. En dan is er nog haar muziek, hè: ze helpt veel mensen.»

SEPTEMBER

HUMO Win Butler wordt door vier mensen beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Beïnvloedt dat hoe jullie naar Arcade Fire luisteren?

COLOMBIE «Dan zou ik eerst wat research moeten doen. Ik ken het verhaal en de context niet, maar je wordt tegenwoordig vlug geviseerd, en sommigen zijn een gemakkelijke prooi. In veel van die verhalen zit een grond van waarheid, maar vaak wordt iemand ook puur om het geld neergehaald.

»Bij R. Kelly ben ik de feiten gaan checken, en hij heeft voor mij afgedaan. Van hem zal ik niets meer opzetten. Naar Michael Jackson luister ik wel nog. Ik heb, denk ik, alle documentaires over zijn pedofiliezaak gezien. Ook die van zijn nicht Brandi, ‘Neverland Firsthand’. Blijkbaar heeft zij ooit een relatie gehad met één van de dudes die hem hebben aangeklaagd (Wade Robson, red.), maar daar wordt niks van gezegd in ‘Leaving Neverland’, de documentaire uit 2019 waarin hij aan de schandpaal wordt genageld. Die gasten stonden erom bekend dat ze mensen probeerden te lynchen, ze hadden het al bij verschillende bekende namen geprobeerd.

»Los daarvan zullen mensen altijd naar Michael Jackson blijven luisteren, omdat hij geweldige songs heeft gemaakt.»

OKTOBER

HUMO Begin oktober moet Lil Nas X in Atlanta een concert onderbreken voor een grote boodschap, wat hij ook doodleuk aan het publiek vertelt: ‘I’m taking a mean shit. Zo terug!’

COLOMBIE «Muzikaal vind ik Lil Nas X niet zo goed, maar hij is méér dan muziek.»

TERRYN «Ten tijde van ‘Old Town Road’ dacht iedereen dat hij een onehitwonder was, maar hij is inderdaad bigger than music geworden. En hoe meer ik bijvoorbeeld ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ hoor, hoe beter ik die song vind. (Zingt) Call me when you want, call me when you need / Call me in the morning, I’ll be on my way. Ja, toch?»

COLOMBIE «Dat is echt wel een topdeuntje.»

TERRYN «Zulke figuren hebben we gewoon nodig. Alles in één: zwart, man, drag, gay, lgbtq+… En dan in de clip van zijn eerste hit rondlopen met een cowboyhoed: Amerikaanser kan niet.»

COLOMBIE «Het is ook geen gimmick, hij meent het écht.»

TERRYN «En die hits van hem: die halen meer dan een miljard streams elk, hè.»

HUMO Hij heeft natuurlijk een breed publiek. Mijn kinderen van 10 zijn er ook gek van.

TERRYN «Ook dankzij TikTok. Een belangrijke trend die zich dit jaar heeft voortgezet, is hoe oude songs door TikTok opnieuw een hit kunnen worden. ‘Dreams’ van Fleetwood Mac bijvoorbeeld, maar ook Empire of the Sun scoort opnieuw met ‘Walking on a Dream’, een song die in 2009 al eens een hit is geweest. Van écht goeie muziek wordt nu bewezen dat ze tijdloos is, wat ik heel geruststellend vind. Zelfs John Fogerty zit tegenwoordig op TikTok!»

HUMO Nog in oktober gaat het nieuwe seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ van start, met Mathieu Terryn als jurylid.

TERRYN «Voor Jan (Paternoster, zanger-gitarist van Black Box Revelation, het andere nieuwe jurylid, red.) en mij was het best een grote stap, maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik ben er een tv-figuur door geworden, iets waar ik altijd van gedroomd heb. Ik ben nu aan het nadenken over mijn volgende stap in die richting.»

HUMO Volg jij ‘The Voice’, Max?

COLOMBIE «Vroeger niet zo, maar met Mathieu in de jury heb ik heel graag gekeken.»

NOVEMBER

HUMO Bij aanvang van het WK voetbal post Mathieu op Instagram een foto waarop jullie elkaar op de mond kussen, met als onderschrift: ‘Liefde is liefde. Leven en laten leven.’

TERRYN «Een foto van een tijdje geleden.»

COLOMBIE «Marie, de vrouw van Mathieu, had gezegd: ‘Allee, kust ne keer.’ Op restaurant, als ik me niet vergis.»

TERRYN «Zoals dat gaat (lacht).Ik had die foto al eens gepost, na een schietpartij in een gaynachtclub in Orlando, en het tragische is dat ik die foto eigenlijk bijna elke maand opnieuw kan posten: hij blijft relevant. Dat gedoe met die regenboogarmbanden op het WK, dat was toch absurd? En zo jammer dat alleen het Duitse elftal een statement heeft gemaakt, door met een hand voor de mond te poseren voor de groepsfoto.»

COLOMBIE «Onder de ‘One Love’-posts van de Rode Duivels op Instagram regende het negatieve commentaren. Kotsende emoji’s en zo. Zelf leef ik in een wereld waarin lgbtq+ almaar meer aanvaard is, maar de voetbalgemeenschap heeft het er nog altijd moeilijk mee. Ik heb zelfs een paar commentaren gelezen van mensen die dachten dat de Rode Duivels daarom zo snel uit het toernooi lagen: omdat hun focus bij het foute onderwerp lag.»

HUMO Terwijl iedereen weet dat het aan ‘Warrior’ lag, jouw Rode Duivels-anthem.

TERRYN (lacht) «Nummer 1 in de Ultratop – ik dacht het niet!»

Mathieu: ‘Max durft amper naar de supermarkt gaan als het zijn dag niet is.’Max: ‘Ik heb moeten aanvaarden dat ik gewoon een angstige en gestreste mens ben, en dat ik daar niet tegen hoef te vechten – it’s all good.’ Beeld Lalo + Eva

HUMO Hoe luidde de briefing voor ‘Warrior’?

COLOMBIE «Het nummer bestond al, hoor. Een aantal mensen van de voetbalbond hadden het gehoord op Pukkelpop, vonden het leuk, en wilden het gebruiken. Waarom niet?

»‘Vond je het niet vies om jezelf aan dat WK in Qatar te verbinden?’ vragen mensen me weleens. Maar net omdat ik zelf gay ben, vond ik het een goed idee. Ze hebben het een paar keer gespeeld in de stadions, en ik dacht: toch nog een beetje rainbow in Qatar. En als we wereldkampioen waren geworden, was het helemáál een fuck you geweest.»

DECEMBER

HUMO Spotify Wrapped leert dat Ed Sheeran in België de meest gestreamde artiest van 2022 is.

COLOMBIE «Zijn muziek is totaal niet mijn ding, maar ik begrijp zijn succes wel.»

TERRYN «Ed Sheeran is gewoon een hitmachine. En hij doet het allemaal zelf.»

COLOMBIE «Voor een breed publiek. Kinderen luisteren naar hem, grootmoeders ook. Zijn songs worden gebruikt bij geboortes, op trouwfeesten, begrafenissen…

»Onlangs zag ik op straat een vader en zoon met een accordeon en een gitaar. Ze begonnen ‘Shape of You’ te spelen (zingt de melodie)... En dat werkte meteen. Dan besef je: wereldklasse!»

HUMO Wat is jullie plaat van het jaar?

COLOMBIE «‘Honestly, Nevermind’ van Drake.»

TERRYN «‘A Light for Attracting Attention’ van The Smile, de groep van Thom Yorke en Jonny Greenwood van Radiohead met Tom Skinner van Sons of Kemet. En volgens mijn Spotify Wrapped: ‘Harry’s House’ van Harry Styles (lacht). Mijn street cred- kant en mijn zachte popkant.»

HUMO Tot slot: wat brengen Kerstmis en Nieuwjaar?

COLOMBIE «Voor Kerstmis heb ik een heel mooie boom gekocht. Er hangt nepsneeuw aan, maar het ziet er net echt uit. Een beetje Harry Potter in huis.»

TERRYN «Bij ons is het iets totaal anders: Marie heeft een ornamentenobsessie. Ze verzamelt de gekste dingen om in de kerstboom te hangen – dingen die eigenlijk niks met Kerstmis te maken hebben. Een pot kaviaar aan een hangertje, een fles wodka, een stuk camembert... Wacht, ik laat je een foto zien. (Tovert er eentje tevoorschijn op zijn smartphone) Kijk: een pizzadoos, een batterij, een pot mayonaise...

»Het grappige is dat we dit jaar geen boom zullen zetten, omdat we op kerstdag voor een dikke maand naar Australië vertrekken. Met Charlotte de Witte, die op oudejaar moet draaien in Sydney.»

HUMO Doe de kangoeroes de groeten. Bedankt voor het gesprek.

