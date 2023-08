Mathieu Terryn, High Vis en Prins S. en de Geit: ‘Naar het voetbal kijken met Flea, heerlijk!’

De laatste loodjes zijn niet de lichtste. Inmiddels trapt u vaker op uw adem dan op weidegras, en uw tent zet u niet eens meer op als u de camping bereikt: met zo weinig slaap is dat nog nauwelijks de moeite. Kortom, u hebt niets meer te bewijzen als doorgewinterde, beblaarde en halvelings verzopen festivalganger, maar voor de échte diehards hebben onze welingelichte weiwegwijzers nog één keer advies klaar. Hekkensluiters van dit festivalseizoen: Mathieu Terryn, High Vis en Prins S. en de Geit. Nog één keertje alles geven? Alsof u de keuze had!

Mathieu Terryn: ‘Sergio eruit gegooid’

Mathieu Terryn Beeld Marie Wynants/Styling: .NU

Van Suikerrock en Dranouter tot ‘Zomerhit’ en ‘Tien om te zien’: Mathieu Terryn heeft met Bazart het hele spectrum van de festivalzomer mogen verkennen. De frontman blikt vooruit op Pukkelpop, waar hij als artiest (vrijdag, Main Stage, 16.30 uur) en zelfverklaarde fanboy aanwezig is.

HUMO Wie wil jij zelf zien op Pukkelpop?

MATHIEU TERRYN «Billie Eilish, uiteraard. Boygenius, de band van mijn heldin Phoebe Bridgers – hun debuut ‘The Record’ is voor mij dé plaat van 2023. Ethel Cain, nog zo’n interessante dame met een gitaar. Steve Lacy, een Amerikaanse singer-songwriter wiens r&b-liedjes het goed doen op TikTok. Ik hoor veel goeds over het mysterieuze Finse duo Tarkastaja, ik ben benieuwd naar de comeback van The Hickey Underworld en wil dansen op Fatima Yamaha. Tot slot: Wunderhorse uit Londen.»

HUMO Wie?

TERRYN «Wacht, ik laat je mijn favoriete song horen (speelt ‘Leader of the Pack’ af). De riff doet denken aan ‘Sweet Home Alabama’, maar zanger Jacob Slater heeft een verleden in de punk. Hij vertolkt trouwens Paul Cook, de drummer van de Sex Pistols, in de minireeks ‘Pistol’ van Danny Boyle.»

HUMO Wat mogen we van Bazart verwachten?

TERRYN «Bazart-concerten zien er deze festivalzomer een beetje anders uit. We treden op in een witte kubus, of toch iets wat daarop lijkt. Ik hoop op uitzinnige taferelen, daar in Kiewit.»

HUMO In ‘Tien om te zien’ fungeerde Sergio Quisquater als jullie gitarist. Komt hij mee naar Pukkelpop?

TERRYN «Nee. We hebben hem uit de band gezet, maar daarover later meer.»

HUMO Zoek je backstage je idolen op?

TERRYN «Ik ben een fanboy, ik kijk oprecht op naar sommige artiesten, maar ik wil die ontmoetingen niet forceren. Op Rock Werchter zaten we backstage eens naar het WK voetbal te kijken toen Flea bij ons kwam zitten: heerlijk! We hebben niet eens om een foto gevraagd: dat had de magie van het moment verbroken.»

HUMO Eindigt de festivalzomer voor jou met Pukkelpop?

TERRYN «Crammerock, op 1 en 2 september in Stekene, is voor mij het laatste zomerfestival. Ik probeer dit jaar weer te gaan, nu voor Noel Gallagher, The Haunted Youth, S10, blackwave., Goose en Daan, die ‘Intro’ van Metejoor covert. Dikke vind ik ook de max, ‘Gasolina’ is een hit in onze tourbus.»

HUMO ‘Sorry als je een stukje poep ziet,’ zei je tijdens jullie concert op Dranouter. Wat was er aan de hand?

TERRYN «Ik had tijdens de opwarming een flinke sprong gemaakt, en ik voelde én hoorde meteen dat dat niet mijn beste idee was: mijn broek was gescheurd, net tussen mijn billen. En ik had geen onderbroek aan. De band was al aan de eerste song begonnen, dus ik moest wel opkomen. Attente fans hebben toen enkele onderbroeken naar mijn hoofd geslingerd. Voor alles is er een eerste keer, zeker? (lacht)»

HUMO Dus: niet te hoog of te wild springen op Pukkelpop?

TERRYN «Dat gaat tegen mijn natuur in, vrees ik. Maar ik doe voor de zekerheid wel een onderbroek aan.»

High Vis: ‘Oplichter tussen artiesten’

High Vis Beeld Paul Edson

De Londense hardcoreband High Vis is op Pukkelpop het zien waard (zaterdag, Backyard, 20.35 uur). Dat kan eenieder u vertellen die er in december bij was in de Kavka in Antwerpen – het knalharde bewijs is terug te vinden op YouTube.

GRAHAM SAYLE (frontman) «Ik had de waanzin van de Kavka niet verwacht. Fans sprongen voortdurend op en van het podium. Onze muziek fokte het publiek op, wat óns vervolgens opfokte, waarna de aanwezigen nog wilder werden, enzovoort. Ik heb onze songs die avond echt gevoeld. ‘Trauma Bonds’, bijvoorbeeld, is geschreven over een vriend die uit het leven is gestapt. Ik was achteraf doodop. Ik zeg het al lang: België is geweldig.»

HUMO Welke band heb je met België?

SAYLE «Toen ik jong was – ik ben 36, dus ik spreek over twintig jaar geleden – stond jullie land bekend als het mekka van de hardcore. Rise and Fall, Dead Stop, The Setup, Justice: wat een weelde! Ik was 17 toen ik voor het eerst het Kanaal overstak voor Ieperfest. Ik heb er mijn ogen uitgekeken: zo’n grootschalig hardcore-evenement was ik niet gewend.»

HUMO Wat is anno 2023 een uitstekend hardcorefestival?

SAYLE «Ieperfest, nog altijd. En Outbreak Fest in Manchester.»

HUMO Pukkelpop is een divers festival, dat hardcorevedetten Turnstile naast Angèle en The Killers programmeert.

SAYLE «Prima. Het leven is zoveel rijker als je je openstelt voor verschillende genres. En ik word graag verrast. Wacht, ik ga even naar de website van Pukkelpop. Kijk, Amelie Lens draait: die is van bij jullie, hè. Ik heb al heel wat sets van haar online bekeken, altijd zot. De Britse Nia Archives maakt hippe drum-’n-bass en is één van de coolste meiden in de business. Ik hou van de postpunk van Dry Cleaning, de rauwe indierock van Deijuvhs, de zwoele jazz van Ezra Collective, de metalcore van Knocked Loose, en ook van Obongjayar, Zulu en Scowl. En niet te vergeten: Bob Vylan, met hun agressieve cross-over tussen rock en rap.»

HUMO Jullie spelen zaterdag om halfnegen. Kunnen we jou overdag op de weide spotten?

SAYLE «Zeker. Ik vind de festivalsfeer in de Lage Landen een verademing. In de UK zuipen de meeste festivalgangers zich het liefst te pletter, maar bij jullie is iedereen genereus en aardig. We speelden begin juni op Dauwpop in Nederland en daar zagen we Prins S. en De Geit, een trio dat zich gretig laat beïnvloeden door techno en hardstyle. Maar dat schrikte families niet af, integendeel: ik zag kinderen fistpumpen! Zoiets zou bij ons nooit gebeuren.»

HUMO Jullie spelen op 15 oktober in de AB. Het gaat jullie voor de wind sinds jullie tweede plaat ‘Blending’.

SAYLE «Ik kijk daar echt van op. Je moet begrijpen: ik ben een leerkracht van 36, alles met High Vis moet ik dus in het weekend of tijdens schoolvakanties doen. Ik voel me soms een oplichter, een buitenstaander tussen échte artiesten. Dat is eng, maar gelukkig hou ik van een uitdaging.»

Prins S. en De Geit: ‘Bijna van de wereld’

Prins S. en De Geit Beeld rv

Vorig jaar debuteerden de Hagenaars van Prins S. en De Geit met ‘Rood staan hard gaan’. Qua stijl, energie en onnozeliteit zijn ze te omschrijven als Goldband voor de meerwaardezoeker, maar dat kunt u zaterdag zelf vaststellen in de Pukkelse Dance Hall (14 uur).

HUMO ‘Kijk eens goed naar m’n pupillen’ en ‘In mijn bloed zit alcohol’ zijn nog vrij brave zinsneden uit jullie songteksten. Heb jij achteraf wel herinneringen aan de festivals die je hebt bezocht?

SCOTT BEEKHUIZEN (Prins S.) (lacht) «Het is zaak de gouden balans te vinden op de fucked up-schaal: ik wil van de wereld zijn, maar ook niet té ver. Als ik me achteraf de optredens niet meer herinner, is het allemaal voor niets geweest. Ik zeg niet dat het me altijd lukt het evenwicht te bewaren, maar dat is wel telkens mijn ambitie.»

HUMO Welke memorabele concerten heb jij bijgewoond?

BEEKHUIZEN «Stromae heeft vorig jaar een waanzinnige show gegeven op Lowlands, en Kendrick Lamar heb ik enkele edities eerder gezien. Ik stond als ukkie op de eerste rij bij een fantastisch optreden van Foo Fighters, ook op Lowlands, en ik heb prachtige zondagochtendherinneringen aan een intieme set van Spinvis. Ook dát was op Lowlands, waardoor ik nu zo’n saaie Lowlands-ganger lijk die nooit een ander festival bezoekt (lacht).»

HUMO Je doet het alleszins als een aanrader klinken.

BEEKHUIZEN «Het is een bijna spirituele ervaring: je maakt je een weekend lang vuil en vergeet je dagelijkse zorgen bij de uitstekende optredens. Ik hoorde dat het vergelijkbaar is met de sfeer op Pukkelpop, een ontdekkingsfestival met een overvloed aan podia.

»Steve Lacy komt naar Kiewit, net zoals wij op zaterdag. Hij brak door dankzij 15 seconden van ‘Bad Habits’ op TikTok – welkom in 2023 – maar ook alle andere seconden van zijn repertoire zijn straf. Hij is echt een multitalent! Zijn debuut-ep heeft hij trouwens integraal met zijn iPhone opgenomen.»

HUMO Welk Nederlands talent mag, na jullie, nog doorbreken in België?

BEEKHUIZEN «Wie ik helaas nog op geen enkele Belgische affiche heb gezien: De Toegift, een band uit Zeeland met prachtige poëtische liedjes. Een tip voor de programmatoren.»

HUMO Is jullie rider even vreemd als jullie muziek?

BEEKHUIZEN «Wij verlangen van de organisatoren alleen maar een zelfgemaakte tekening van een geit. We hebben al prachtexemplaren mogen ontvangen, maar evengoed tekeningen van geiten die er net drie dagen Lowlands op hadden zitten (lacht). Benieuwd wat het nu wordt.»

Van 17 tot 20 augustus in Kiewit. Info en laatste tickets: pukkelpop. be.