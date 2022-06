Mathieu Terryn organiseert zijn eigen hamburgerfestival: ‘Ik maak grote omwegen om een hamburger te verorberen’

Het kan Mathieu Terryn niet zo heel erg veel schelen welke naam u erop plakt (DRIP, DRIP Fest, DRIP Festival, Rock Torhout), zolang u maar weet dat er véél lekkere hamburgers gescoord kunnen worden op het nieuwe evenement waarvan hijzelf en zijn dikke vriend Bockie De Repper als uithangborden fungeren. Van vrijdag 3 tot zondag 5 juni – twee weken voordat Bazart komt headlinen op Live Is Live in Zeebrugge – wordt u in Antwerpen verwacht, waar de geur van gebakken uitjes u naar het Eilandje voert.

MATHIEU TERRYN «Ik ben gek van hamburgers: ik ben het type dat grote omwegen maakt om er één te gaan verorberen in een tent die me door deze of gene is aangeraden. Samen met Bockie heb ik ook al een hele tijd een Instagram-account over all things hamburger: Burgerplicht. We hebben nu bijna 10.000 toegewijde volgers, die elkaar op de hoogte houden van alles wat er zoal in de burgerwereld gebeurt.»

HUMO Wat gebeurt er zoal in de burgerwereld?

TERRYN «Van alles: nieuwe burgerrestaurants die opengaan, bestaande restaurants die met een nieuwe burger voor de dag komen… Bockie en ik maken af en toe ook een trip om ergens hamburgers te gaan eten en daar verslag van uit te brengen.

»Enfin, hét grote nieuws uit de burgerwereld is dus dit festival. ’t Is ontstaan als een wild idee van de mensen van het Bazart-management: ‘Wat als we eens een rist buitenlandse burgerconcerns een weekendje naar België laten overvliegen om burgers te bakken?’ Eerst wilden we ook grote Amerikaanse ketens als In-N-Out Burger naar Antwerpen lokken, maar dat bleek nog te hoog gegrepen – ’t is ook nog maar de eerste editie. Maar onze affiche mag er zeker zijn: naast lokale burgertenten zijn er bedrijven uit Parijs en Amsterdam, plus een handvol sterrenchefs. En er is muziek van dj’s.»

HUMO En jij en Bockie banjeren daar wat rond om op de foto te gaan met fans?

TERRYN «Yes. Wij zijn zowat de ballonnenclowns van het festival.»

HUMO Weet je eigenlijk of hij van Bazart houdt?

TERRYN «Bockie? Hij heeft me ooit gezegd dat hij het nummer ‘Denk maar niet aan morgen’ wel nice vindt, maar verder luistert hij niet naar Bazart. Bockie is hiphop as fuck, hè.

»Het maakt me niet uit, hoor. Wij zijn vrienden voor het leven. Twee handen op één bolle buik.»

DRIP vindt op 3, 4 en 5 juni plaats aan het MAS in Antwerpen.

Bazart speelt op zaterdag 18 juni op Live Is Live.

