Matthew Dear: ‘Nick Cave is niets voor mij, maar overschat zou ik hem nu ook weer niet noemen’

De dj-producer bracht vorig jaar ‘Preacher’s Sigh & Potion: Lost Album’ uit.

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

MATTHEW DEAR «De single ‘Wild Thing’ van Tone-Loc.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

DEAR «‘Loveless’ van My Bloody Valentine.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

DEAR «Kurt Cobain.»

HUMO Wat is je favoriete zaterdagavondmuziek?

DEAR «Oldschoolspul à la Jeff Mills.»

HUMO Wat is je favoriete zondagochtendmuziek?

DEAR «Kris Kristofferson heeft een tof zondagochtendlied, ‘Sunday Morning Coming Down’: ‘I woke up sunday morning, couldn’t find a way to hang my head that didn’t hurt’ (gniffelt).»

HUMO Van welke song vind je de cover beter dan het origineel?

DEAR «‘Nothing Compares 2 U’ van Prince door Sinéad O’Connor.»

HUMO Welke song brengt je elke keer aan het huilen?

DEAR «‘Fort Worth Blues’ van Steve Earle.»

HUMO Welk concert heeft je getekend voor het leven?

DEAR «Depeche Mode in Texas tijdens de ‘Songs of Faith and Devotion’-tour. Ik was 15, het was mijn eerste concert, en het was ongelofelijk.»

HUMO Welke band of plaat vind je zwaar overschat?

DEAR «Nick Cave is niets voor mij, maar overschat zou ik hem nu ook weer niet noemen.»

HUMO Welke band of plaat vind je zwaar onderschat?

DEAR «Caribou.»

HUMO Welke plaat heeft je kijk op muziek ooit veranderd?

DEAR «‘Ege Bamyasi’ van Can.»

HUMO Welke band is op een festival beter dan in de zaal?

DEAR «The Kills.»

HUMO Welke song skipt je lief als hij in de auto passeert?

DEAR «Eén van mijn eigen songs, ‘Echo’. Goeie relatie hoor, verder (lacht).»

HUMO Welk nummer heb je het vaakst op een mixtape gezet?

DEAR «‘Somebody’ van Depeche Mode.»

HUMO Van welke artiest moet iedereen minstens de best of in huis hebben?

DEAR «Van The Cars. Je hoort Ric Ocasek mooi veranderen van jarenzeventigmuzikant naar eightiespopmaker.»

HUMO Welke dode artiest zou je uit zijn slaap willen opwekken?

DEAR «John Lennon.»