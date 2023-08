Mauro op reis naar Argentinië met Almendra!

In de zomer stopt Mauro elke week één plaat in zijn reiskoffer. Deze week: ‘Almendra’ van Almendra (1970) uit Argentinië.

Ik weet niet meer precies hoe de Argentijnse muzikant Miguel Sosa in Nederland verzeilde. Iets met een Hollands meisje met wie hij correspondeerde. Maar dat ging al snel nergens naartoe. En zo kwam hij toevallig in Antwerpen terecht. Toen ik hem ontmoette, zwierf hij rond met een koffer vol kleren en jawel, een analoge Moog-synth. We werden vrienden.

Miguel zou snel ook omarmd worden door de plaatselijke ondergrondse scene, want hij was een absolute topkerel. Hij leerde ons over allerlei Argentijnse cultfenomenen, zoals Monguito, een lowbudgetafkooksel van ‘E.T.’.

Als de band Monguito werden we in Parijs uitgenodigd op een showcase met ‘Belgische elektronische muziek’. Na een paar minuten werd onze set abrupt stopgezet wegens, tja, niet conform de verwachtingen of zoiets? Goed bezig, dus.

Ondertussen bleef Miguel ons Argentijnse cultuur bijbrengen. Zo gaf hij me ooit een cd van Almendra. ‘De belangrijkste Argentijnse rockband van de late jaren 60, begin jaren 70’. Het titelloze ‘Almendra’ begint als een wat exotischer versie van Crosby, Stills & Nash met het knappe ‘Muchacha (ojos de papel)’. Bij het Jimi Hendrix-wahwahfeest van ‘Color humano’ moest ik denken aan alle oude rockers op aarde. Dit genre zal nooit verdwijnen. Luid, simpel en hitsig: ecce homo.

O ja, en dan was er nog dit: ‘Hey Mauro, look!’ schreef Miguel me nadat Argentinië het WK voetbal 2022 had gewonnen. Een foto van een praalwagen met daarop Lionel Messi die, met de trofee in de hand, kijkt naar Miguel die joelend op de stoep staat. EPIC!

