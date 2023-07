Mauro op reis

In de zomer stopt Mauro elke week één plaat in zijn reiskoffer. Deze week: ‘Respiro’ (2023) van Murmur de izvar uit Moldavië.

Toen ik als 9-jarige knaap met mijn oma en twee tantes in de trein aan het IJzeren Gordijn werd ­onderworpen aan een bureaucratisch kruisverhoor, vond ik dat geweldig. Het leek wel een film. Agenten met mitrailleurs inspecteerden onze koffers. Norse tronies. Argwaan. En vooral lang wachten voor we verder konden richting Polen. Ondertussen is Oost-Europa even cool en hip als om het even welk pop-upconcept, en ze spreken er beter Engels dan ik. Kortom: Oost-Europa rocks. Maar van alle bestemmingen uit het voormalige Oostblok ben ik vooral geïntrigeerd door het mysterieuze Moldavië. Wie zijn ze? Wat drijft hen? Uiteraard is er een hiphop­scene bij de hand, welk land heeft dat niet. Murmur de izvar, een naam als van een legendarische ­krijgsheer aan wie men het liefst niet te veel wil terugdenken, blijkt ondanks zijn wat vage ­imago een ambient-artiest. ‘Dor’, de opener op ‘Respiro’, is een soundscape van folklo­ristische gezangen door ­Auto-Tune, wat een absoluut top­idee is. En als ik het goed hoor, klinken er etnische fluiten in de verte. ‘Wees welkom, pelgrim,’ lijken ze wel te zeggen, terwijl de vrouwen alvast koolrolletjes voor je bereiden. Een Moldavische delicatesse, ­golubti genaamd. ‘Mama’, track nummer vijf, doet denken aan Madonna’s ‘Justify My Love’, maar dan zonder alle aandachttrekkerij. Nee, niets van dat. ‘Onze huisvrouwen bereiden maaltijden voor veel mensen, zoals we graag grapjes maken,’ staat er in de brochure. Ik weet alvast wat te doen. Met gierende banden naar Moldavië!

