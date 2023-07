Mauro op reis

In de zomer stopt Mauro elke week één plaat in zijn reiskoffer. Deze week: ‘Andergraun Vibrations!’ (2007) van diverse artiesten uit Spanje.

Langharig tuig, de nachtmerrie van de gemeenschap. Jazeker, jongens en meisjes, ooit was een haarsnit, of beter gezegd een gebrek eraan, iets wat onheil betekende. Wat dat juist inhield? Ach, slechts het einde van de beschaving. Toch aan de reacties der rechtschapenen te horen. We spreken hier trouwens over de jaren 70. Het katholicisme met zijn moreel kompas kreeg een tegenbeweging van jongeren te duchten. Vieze oversekste gedrogeerde langharigen die rockten als Satans discipelen. Dat dat jonge crapuul (m/v) er meer uitzag als Jezus en Maria dan de predikers in pak en gekortwiekt kapsel, was een verdiende ironie. Zeker in zuidelijk Europa, waar God nog massa’s groupies had. ‘Spanish Hard Psych and Beyond, 1970-1978: Andergraun Vibrations!’ ontplooit een opwindende staalkaart van de psychedelische hardrockscene onder head honcho Franco’s speeltijd met zijn onderdanen.

En rocken deden ze, hoe dan ook. Expresión met ‘La lus del fin del mundo’ is een groovy variant van The Kinks met mooi weer in plaats van alweer een druilerig dagje in Manchester. Galaxia (hier met ‘La noticia’) kon weleens de Happy Mondays van Andalusië geweest zijn. Een Farfisa-orgel, sambaballen en wahwahpedalen: meer heb je niet nodig om te grooven. Muy bien. Galaxia, waar heb ik die naam nog gehoord? Wacht, heette die schaars geklede seksbom met wie de Rode Ridder iets had, niet Galaxa? Ik zie dat koppel wel chillen ergens in Ibiza, terwijl de zon ondergaat met ‘Andergraun Vibrations!’ op de achtergrond.