Lieve, volle, troostende gitaarliedjes: wie gisteren zijn/haar hart verloor in het feestgedruis, vond ’t terug bij Meau.

Geruggensteund door een kundige, nooit de aandacht opeisende, vijfkoppige band glijdt het Nederlandse fenomeen Meau door haar eerste festivalzomer alsof ze ’t al jaren doet. In de Marquee klonk ze kristalhelder in bijvoorbeeld de hoge stukjes van ‘Als jij maar bij me bent’: ‘Maar nu zit ik te bekijken / Te beseffen hoe het went / Hoe het juist zo fijn kan zijn met weinig / Als jij maar bij me bent’. Bente kwam meezingen, tijdens ‘Blijven rijden’ waren er schattige synchroonpasjes met de gitaristen, in ‘Onbereikbaar’ zat een gitaarsolo waar je je lompweg - de dag is amper begonnen - een zonsondergang bij voorstelde.

Maar daar draaide het natuurlijk allemaal niet om, het draaide wel om dat Ene Liedje. Tijdens het songwriten plots uitkomen bij ‘Dat heb jij gedaan’ is zoals kolen scheppen en een diamant opduikelen. Meau hoefde maar haar akoestische gitaar aan te raken, of de wonden van drie dagen festival begonnen spontaan te helen. Door haar verzorgd, gezalfd, weggezoend. Met ‘Dat heb jij gedaan’ is - vergis u niet - een anthem geboren dat nog heel veel jaren voor heel veel mensen heel veel zal betekenen. Ik heb nog niemand op Pukkelpop móóier horen zingen dan het publiek - opeens klaar voor nog één dag - tijdens het laatste refrein.

Om maar eens een stellende trap te gebruiken: mooi, mooier, Meau.

Mis niets van het festival via onze Pukkelpop liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: